বোলপুর, 16 অগস্ট: অরিজিৎ সিং ও তাঁর দেহরক্ষীর বিরুদ্ধে অভিযোগকারীকেই আটক করেছে শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ। অভিযোগ, শুটিংয়ের স্থানে অশান্তি করার অপরাধে কমলাকান্ত লাহাকে আটক করেছে পুলিশ। প্রসঙ্গত, 14 অগস্ট শান্তিনিকেতনের বাসিন্দা কমলাকান্ত বাবু থানায় লিখিত অভিযোগ করেছিলেন জাতীয় পুরস্কারজয়ী গায়ক অরিজিৎ সিং ও তাঁর দেহরক্ষীর বিরুদ্ধে। তাঁর অভিযোগ ছিল, পথ আটকে সঙ্গীত শিল্পী অরিজিৎ সিংয়ের শুটিং চলছিল। তিনি যেতে গেলে হেনস্তা করেন দেহরক্ষীরা।
বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার আমনদীপ সিং বলেন, "শুটিং প্লেসে ঝামেলা করার একটা অভিযোগ পেয়েছি। তাই আটক করে বিষয়টা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।" আসলে বেশ কয়েক মাস ধরেই শান্তিনিকেতনে আসা-যাওয়া করছিলেন প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী অরিজিৎ। কয়েক দিন ধরে শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন জায়গায় তাঁর একটি ছবির শুটিং চলছে ৷ গত বৃহস্পতিবার অর্থাৎ 14 অগস্ট শান্তিনিকেতনে তালতোর এলাকায় শুটিংয়ে ব্যস্ত ছিলেন অরিজিৎ।
অভিযোগ, রাস্তা আটকে চলছিল শুটিং। সেই সময় ওই রাস্তা দিয়ে বাইক নিয়ে যাচ্ছিলেন শান্তিনিকেতনের সুভাষপল্লীর বাসিন্দা কমলাকান্ত লাহা। তিনি জানিয়ে ছিলেন, তাঁকে পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে যেতে বলেন সঙ্গীতশিল্পী দেহরক্ষীরা। সময় পেরিয়ে গেলেও, তাঁর কর্মস্থলে যেতে দেরি হচ্ছিল ৷ তাই তিনি দেহরক্ষীদের বলেছিলেন, পাশ দিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিতে ৷ কমলাকান্ত বাবুর আরও অভিযোগ, দেহরক্ষীরা তাঁর কথায় কর্ণপাত করেননি। উপরন্ত তাঁকে রীতিমতো হেনস্থা করা হয়েছিল। তাঁর হাত মচকে, চ্যাংদোলা করে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।
অভিযোগকারী কমলাকান্তবাবুর কাছ থেকে জানা গিয়েছে, 15 অগস্ট, যেদিন তিনি শান্তিনিকেতন থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন, সেই দিন রাতেই তাঁর সুভাষপল্লীর বাড়িতে গিয়েছিলেন অরিজিৎ সিংয়ের শুটিংয়ের দায়িত্বে থাকা দুই ব্যক্তি। অভিযোগ প্রত্যাহারের জন্য তাঁর কাছে বিভিন্নভাবে কাকুতি মিনতিও করা হয়েছিল বলে জানা যায়। কিন্তু অভিযোগ প্রত্যাহার করতে রাজি ছিলেন না কমলাকান্ত লাহা। এরপরেই অভিযোগকারীকেই আটক করার খবর এসেছে ৷ আটক করেছে শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ। খবর, কোপাই নদীর তীরে মহিষঢাল নামক গ্রামে শুটিং চলছিল অরিজিৎ সিংয়ের ৷ সেখানে গিয়ে বিশৃঙ্খলা করেছিলেন কমলাকান্ত লাহা, এই অভিযোগ পেয়েই দুপুরে আটক করা হয়েছে তাঁকে।
উল্লেখ্য, পদ্মশ্রী-সহ ফিল্মফেয়ার পুরস্কার প্রাপ্ত আন্তর্জাতিক স্তরের সঙ্গীত শিল্পী অরিজিৎ সিং ও তাঁর দেহরক্ষীর বিরুদ্ধে হেনস্তার অভিযোগে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। সোশাল মিডিয়া জুড়ে চলে জোর চর্চা। সেই আবহে খোদ অভিযোগকারীকেই আটক করে নেওয়া নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে।