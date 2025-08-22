ETV Bharat / entertainment

মোদির প্রাক্তন দেহরক্ষী-এনএসজি কমান্ডো এবার ওটিটির পর্দায় - MODI FORMER BODYGUARD LUCKY BISHT

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রাক্তন দেহরক্ষীকে এবার দেখা যাবে বিশেষ এক শোয়ে ৷ শোটি বর্তমানে এমএক্স প্লেয়ারে স্ট্রিমিং হচ্ছে।

মোদির প্রাক্তন দেহরক্ষী-এনএসজি কমান্ডো এবার ওটিটির পর্দায় (Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 22, 2025 at 12:30 PM IST

হায়দরাবাদ, 22 অগস্ট: বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের আড়ালে থেকেই কাজ করতে হয় ৷ ভারত নামক মাতৃভূমির কাছে তাঁদের প্রাণ-পরিবার কেবলই মায়া ৷ দেশকে যাঁরা প্রতিনিয়ত রক্ষা করে চলে, দেশনেতাদের জন্য যাঁরা গুলির জন্য বুক পেতে দিতে পারে তেমনই এক বীর সেনাকে এবার দেখা যাবে ওটিটির পর্দায় ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির (PM Narendra Modi) প্রাক্তন বডিগার্ডকে এবার দেখা যাবে ওটিটির এক বিশেষ শোয়ে ৷ জানেন তিনি কে ? তিনি হলেন ভারতীয় সেনা জওয়ানের অন্যতম বীর তথা এনএসজি (NSG)-এসপিজি (SPG) কমান্ডো লাকি বিষ্ট (Lucky Bisht) ৷ প্রধানমন্ত্রী মোদির প্রাক্তন এই দেহরক্ষীকে এবার দেখা যাবে ছোটপর্দায় ৷

এমএক্স প্লেয়ারে সম্প্রতি একটি শো ভীষণভাবে জনপ্রিয় হয়েছে ৷ নাম 'সেনা-গার্ডিয়ানস অফ দ্য নেশন' (Sena-Guardians of the Nation) ৷ সেখানেই এক ক্যামিও চরিত্রে দেখা যাবে এনএসজি (NSG)-এসপিজি (SPG) কমান্ডো তথা মোদির প্রাক্তন 'বডিগার্ড' লাকিকে ৷ আইএনএসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নিজের ক্যামিও রোল সম্পর্কে কথা বলেছেন লাকি ৷

তিনি বলেন, "এই চরিত্রের জন্য বিশেষ প্রস্তাব আসে আমার কাছে ৷ সত্যিকারের মিলিটারি জীবনের ব্যাকগ্রাউন্ড ও অভিজ্ঞতা থাকায় শোয়ের নির্মাতারা সত্যিকারের সেনাকে স্ক্রিনে দেখাতে চেয়েছিলেন ৷ আর এইভাবেই সুযোগটা আমার কাছে আসে ৷" এই শোতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন বিক্রম সিং চৌহান, যশপাল শর্মা, শার্লি সেটিয়া, আনন্দেশ্বর দ্বিবেদী, রাহুল তেওয়ারি, বিজয় বিক্রম সিং, অনুপম ভট্টাচার্য, নীলু ডোগরা এবং ফানচো। শোটি বর্তমানে এমএক্স প্লেয়ারে স্ট্রিমিং হচ্ছে।

প্রথমবার ক্যামেরার সামনে আসা প্রসঙ্গে দেশের বীর সেনা বলেন, "আমার কাছে এই অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণভাবে নতুন ও অন্যরকম ৷ রিয়েল লাইফে তোমাকে দেশের জন্য দায়িত্ব পালন করতে হয় ৷ আর স্ক্রিনে তোমাকে সেই ইমোশন ফুটিয়ে তুলতে হবে ৷ দুটো সম্পূর্ণ আলাদা বিষয় ৷ কিন্তু মনের অনুভূতি যেহেতু সত্যি ফলে তা পর্দায় ফুটিয়ে তুলতে সুবিধা হয়েছে ৷" ফিল্ডে দায়িত্ব পালন আর অনস্ক্রিন সেই দায়িত্ব করে দেখানো, অনুভূতি কেমন ছিল ? লাকি বলেন, "মাঠে একজন সেনা হওয়ার অর্থ হলো প্রকৃত দায়িত্ব পালন করা এবং নিজের জীবন ঝুঁকিতে ফেলা, আর পর্দায় একজন সেনা হওয়া মানে হল অভিনয় করা ৷"

তিনি আরও বলেন, "বাস্তবের যুদ্ধে, ভয়, ঘাম এবং ত্যাগ থাকে, যা পর্দায় একই আবেগের সঙ্গে পারফরম্যান্স এবং ক্যামেরার লেন্সের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।" শোয়ের অন্য কাস্টের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে লাকি জানান, প্রত্যেকেই তাঁর প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন ৷ শুটিংয়ের পরিবেশ ছিল খুব ভালো ৷ কাজ করতে ভীষণ ভালো লেগেছে ৷ শোটি প্রযোজনা করছে ভাইরাল ফিভার ৷ পরিচালনার দায়িত্বে অভিনব আনন্দ ৷ চিত্রনাট্যের দায়িত্বে রয়েছেন আনন্দেশ্বর দ্বিবেদী ৷

লাকি বিষ্ট, প্রথমে এনএসজি এবং এসপিজিতে দায়িত্ব পালন করেছেন ৷ তিনি ভারতের দুই প্রধানমন্ত্রীর পাহারা দেওয়া সর্বকনিষ্ঠ কমান্ডোদের মধ্যে একজন। Sena-Guardians of the Nation-এ বাবা দীনদয়াল শর্মা এবং ছেলে কার্তিক শর্মার মধ্যে বন্ধনকে তুলে ধরে ৷ কার্তিক তার বাবার বিরোধিতা সত্ত্বেও ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগদানের জন্য ক্যালিফোর্নিয়ায় একটি ভালো চাকরি ছেড়ে দেন। সিডিএস পরীক্ষা এবং এসএসবি ইন্টারভিউ পাস করার পর, তিনি কাশ্মীরে ক্যাপ্টেন হিসাবে নিযুক্ত হন।

SENA GUARDIANS OF THE NATION SHOWRAW AGENT IN MOVIELUCKY BISHTনরেন্দ্র মোদির বডিগার্ড লাকি বিষ্টMODI FORMER BODYGUARD LUCKY BISHT

