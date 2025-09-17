ETV Bharat / entertainment

এবার দক্ষিণেও প্রধানমন্ত্রী মোদির বায়োপিক পর্দায়, মুখ্য চরিত্রে জনপ্রিয় এই অভিনেতা

এর আগেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বায়োপিক তৈরি হয়েছে ৷ তবে তা বলিউডে ৷ এবার সেই বায়োপিকে দক্ষিণের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেতা ৷

pm-narendra-modi-biopic-maa-vande-malayalam-actor-unni-mukundan-to-play-the-prime-minister
দক্ষিণেও প্রধানমন্ত্রী মোদির বায়োপিক (পোস্টার)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 17, 2025 at 2:56 PM IST

3 Min Read
হায়দরাবাদ, 17 সেপ্টেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 75 তম জন্মদিন আজ ৷ বিশেষ দিনে দেশজুড়ে আসছে শুভেচ্ছা বার্তা ৷ আর এই দিনেই বুধবার সিলভার কাস্ট ক্রিয়েশনস ঘোষণা করেছে প্রধানমন্ত্রী মোদির ওপর তৈরি হতে চলা বায়োপিক সিনেমা । মোদির 75 তম জন্মদিন উপলক্ষে, সিলভার কাস্ট ক্রিয়েশনস আসন্ন প্রকল্প ঘোষণা করেছে ৷ প্রকাশ্যে এসেছে সিনেমার পোস্টার, বায়োপিকের নাম ৷ জানেন কাকে দেখা যাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির চরিত্রে ?

সিনেমার পোস্টার রিলিজ

এদিন প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রযোজনা সংস্থা ক্যাপশনে লিখেছে, "যুদ্ধ অতিক্রম করে যুগ যুগ ধরে বিপ্লবে পরিণত হওয়া একজন মানুষের গল্পের নাম 'মা বন্দে'। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে জন্মদিনের আন্তরিক শুভেচ্ছা। তিনি যেন তাঁর গৌরব পুনরুদ্ধার করেন ৷ এবং এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে।" 'মা বন্দে' সিনেমায় মোদির ভূমিকায় অভিনয় করবেন মালায়লাম অভিনেতা উন্নি মুকুন্দন। ছবিটি প্রযোজনা করবেন বীর রেড্ডি এম ৷ জানা গিয়েছে, এই সিনেমায় প্রধানমন্ত্রীর শৈশব থেকে জাতীয় নেতা হিসেবে উত্থান পর্যন্ত জার্নি তুলে ধরা হবে ৷ পাশাপাশি, এই বায়োপিকে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মা হীরাবেন মোদির গভীর সম্পর্কও ফুটে উঠবে ৷

আপ্লুত উন্নি মুকুন্দন

উন্নি মুকুন্দন ইনস্টাগ্রামে আবেগতাড়িত হয়ে দীর্ঘ এক পোস্ট শেয়ার করেন সোশাল মিডিয়ায় ৷ তিনি লেখেন, "আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে ক্রান্তি কুমার পরিচালিত এবং মাবন্দে মুভিজ প্রযোজিত আসন্ন ছবি 'মা বন্দে' তে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদির ভূমিকায় অভিনয় করব। আমেদাবাদে বেড়ে ওঠার পর, আমি তাঁকে প্রথম ছোটবেলায় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে চিনতাম। বহু বছর পরে, 2023 সালের এপ্রিলে, আমার তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করার সৌভাগ্য হয়েছিল ৷ সেটা এমন এক মুহূর্ত যা আমার উপর স্থায়ী ছাপ ফেলেছিল।"

তিনি আরও লেখেন, "একজন অভিনেতা হিসেবে, এই ভূমিকায় পা রাখা অবিশ্বাস্যরকম রোমাঞ্চকর এবং অনুপ্রেরণাদায়ক। তাঁর রাজনৈতিক যাত্রা অসাধারণ ছিল৷ কিন্তু এই ছবিতে, আমরা রাজনীতিকের বাইরে গিয়ে তিনি যে ব্যক্তি, বিশেষ করে তার মায়ের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক তুলে ধরব ৷"

শেষে অভিনেতা লেখেন, "গুজরাতি ভাষায়, তিনি বলেছিলেন: 'ঝুকভানু নাহি' যার অর্থ 'কখনও মাথা নত করো না।' এই কথাগুলি তখন থেকেই আমার জন্য শক্তি এবং সংকল্পের উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'মা বন্দে' বিশ্বব্যাপী, প্রতিটি প্রধান ভারতীয় ভাষায় মুক্তি পাবে। এই বিশেষ উপলক্ষে, আমি আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদির 75তম জন্মদিনে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।"

'মা বন্দে' সিনেমার মুক্তি

'মা বন্দে' পরিচালনা করছেন পরিচালক ক্রান্তি কুমার সিএইচ। ছবিটি প্রযোজনা করছেন বীর রেড্ডি এম। 'বাহুবলী' এবং 'ইগা'-র বিখ্যাত চিত্রগ্রাহক কেকে সেন্থিল কুমার ক্যামেরা পরিচালনা করবেন ৷ সম্পাদনা করবেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শ্রীকর প্রসাদ। অত্যাধুনিক ভিএফএক্স এবং আন্তর্জাতিক প্রযোজনায় বিশাল পরিসরে নির্মিত হচ্ছে। সিনেমাটি বেশ কয়েকটি ভারতীয় ভাষার পাশাপাশি ইংরেজিতেও নির্মিত হবে। তবে ছবিটির মুক্তির তারিখ এখনও ঘোষণা করা হয়নি।

