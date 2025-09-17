ETV Bharat / entertainment

জন্মদিনে মোদিকে বিশেষ পরামর্শ শাহরুখের, কী বলছেন কঙ্গনা-সনু-নাগার্জুনা ?

75তম জন্মদিনে, প্রধানমন্ত্রী মোদিকে শুভেচ্ছা তারকাদের ৷ শাহরুখ খান দিলেন বিশেষ পরামর্শ ৷

pm-modi-turns-75-shahrukh-khan-nagarjuna-Kangana Ranaut, Sonu Sood-and other celebs share-birthday-greetings
জন্মদিনে মোদিকে তারকাদের শুভেচ্ছা (এএনআই)
Published : September 17, 2025 at 10:44 AM IST

3 Min Read
হায়দরাবাদ,17 সেপ্টেম্বর: ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পা রাখলেন জীবনের এক বিশেষ মাইলফলকে ৷ আজ তাঁর 75তম জন্মদিন (Modi 75th birthday) ৷ জন্মদিনের প্রাক্কালে দেশ-বিদেশের একাধিক নেতা-রাষ্ট্রনেতারা শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মোদিকে ৷ তালিকা থেকে বাদ যায়নি বলিউডও ৷ সিনেমার তারকাদের সঙ্গে প্রায়শই নানা আলাপ-আলোচনায় দেখা গিয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে ৷ তাঁর বিশেষ দিনে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন শাহরুখ খান, মুকেশ ঋষি থেকে নাগার্জুনা, কঙ্গনা রানাওয়াত, হেমা মালিনী, জ্যাকি শ্রফ, সনু সুদ, পরেশ রাওয়াল-সহ আরও অনেক তারকা ৷ শুধু তাই নয়, মোদির জন্মদিনে বিজেপির তরফেও নেওয়া হয়েছে একাধিক জন সেবামূলক কর্মসূচী ৷

এদিন বলিউড বাদশা এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি দিয়েছেন বিশেষ পরামর্শ ৷ তিনি লেখেন, "শুভ জন্মদিন সম্মানীয় নরেন্দ্র মোদিজি ৷ দিনটা আনন্দের সঙ্গে কাটুক ৷ সুস্থ থাকুন এই কামনা করি ৷ আপনি যেন জন্মদিনে কিছুটা কাজ থেকে ছুটি পান যাতে বিশেষ দিনটা উপভোগ করতে পারেন ৷ অনেক শুভেচ্ছা ৷"

এদিন মুকেশ ঋষি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী মোদির জন্মদিন উপলক্ষে আমি তাঁকে শুভেচ্ছা জানাই ৷ কামনা করি তিনি যেন ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন ৷ তাঁর সুস্থ থাকাটা জরুরী কারণ তিনি দেশকে প্রথম স্থানে দেখতে চান। আমি তাঁকে কাজে যে শক্তি প্রয়োগ করতে দেখি এবং যেভাবে তিনি দেশের জন্য যে কোনও সময় যেকোনো জায়গায় যেতে প্রস্তুত, তা তার সবচেয়ে বড় অর্জন ৷"

দক্ষিণী তারকা নাগার্জুনা মোদির জন্মদিনে এক আবেগঘন ভিডিয়ো পোস্ট করেন ৷ তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা ৷ তাঁর জন্মদিনে তাঁকে নিয়ে কিছু বলা আমার কাছে পরম সম্মানের ৷ 2014 সালে আমার প্রথমবার সাক্ষাৎ হয় মোদির সঙ্গে গান্ধিনগরে ৷ তিনি দেশের জন্য যা করে চলেছেন তা দেখে আমি অনুপ্রাণিত ৷" পাশাপাশি নাগার্জুনা শেয়ার করেন পুরনো কিছু মুহূর্তের কথা যা তিনি শেয়ার করেছিলেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ৷

রীতেশ দেশমুখ লেখেন, "জন্মদিনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে জন্মদিনের অনেক শুভেচ্ছা ৷ আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করি ৷ সুস্থ থাকুন ৷" অভিনেতা পরেশ রাওয়াল লেখেন, "আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আপনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবনের ৷"

সনু সুদের বার্তা, "ইতিহাস তাঁদের মনে রাখে যাঁরা ভবিষ্যৎকে নতুন রূপ দিয়েছেন ৷ মোদিজি আপনাকে জন্মদিনের অনেক শুভেচ্ছা ৷ স্বচ্ছতা ও সাহসের সঙ্গে দেশ নির্মাণের কাজে এগিয়ে যান ৷" অভিনেতা সুনীল শেঠ্ঠী লেখেন, "আপনার অক্লান্ত সেবা এবং জাতির প্রতি অটল অঙ্গীকার লক্ষ লক্ষ মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার শক্তি, স্বাস্থ্য এবং দৃষ্টিভঙ্গির জন্য প্রার্থনা করি।"

কঙ্গনা রানাওয়াত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে তোলা একটি ছবি শেয়ার করেন ৷ তিনি লেখেন, "মা ভারতের সত্যিকারের সন্তান, দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা ৷ সবকা সাথ সবকা উন্নতি এই মন্ত্রে এগিয়ে চলুন ৷" এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে সোশাল মিডিয়ায় শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কিরণ খের, অক্ষয় কুমার, অনুপম খের-সহ একাধিক তারকারা ৷

