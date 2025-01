ETV Bharat / entertainment

'বাফতা 2025' লংলিস্টে পায়েল কাপাডিয়ার ছবি, কোন কোন বিভাগে মিলল নমিনেশন ? - ALL WE IMAGINE AS LIGHT

'বাফতা 2025' লংলিস্টে পায়েল কাপাডিয়ার ছবি ( বাফতা/মুভি পোস্টার )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : 2 hours ago

হায়দরাবাদ, 4 জানুয়ারি: জনপ্রিয় পরিচালক পায়েল কাপাডিয়া আন্তর্জাতিক মঞ্চে ঝড় তুলছেন ৷ তাঁর হাতে তুরুপের তাস 'অল উই ইমাজিন অ্যাজ লাইট' সিনেমা ৷ গোল্ডেন গ্লোব পুরস্কারে নমিনেশন পাওয়ার পর এবার ভারতীয় ছবি জায়গা করে নিল ব্রিটিশ অ্যাকাডেমি অফ ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন আর্টস (বাফতা) অ্যাওয়ার্ডে ৷ বাফতা (BAFTA) লংলিস্টের তরফে ঘোষণা করা হয়েছে পায়েলের ছবি তিনটি বিভাগে প্রতিযোগিতায় রয়েছে ৷ যার মধ্যে রয়েছে সেরা পরিচালক, বেস্ট অরজিনাল স্ক্রিনপ্লে ও বেস্ট ফিল্ম (নন-ইংলিশ) ৷ ফিল্ম ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (FFI) অস্কারের মঞ্চে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে পাঠিয়েছিল কিরণ রাও পরিচালিত লাপাতা লেডিজ ছবিকে ৷ সেই প্রতিযোগিতাতেও ছিল পায়েলের ছবি ৷ কিন্তু ভারতীয় ফিল্ম ফেডারেশন পায়েলের ছবির পরিবর্তে বেছে নেয় কিরণের ছবি ৷