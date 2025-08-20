ETV Bharat / entertainment

বৃষ্টিমুখর দিনে এই গায়কের প্রেমে পড়েছেন অভিনেত্রী জারিন ! - PAWAN SINGH WITH ZAREEN KHAN

গানের এই সুর বৃষ্টিতে ভেজা ভালোবাসার মুহূর্তকে আরও ম্যাজিকময় করে তুলেছে পর্দায় ৷ নজর কেড়েছেন জারিন খান ও পবন সিং ৷

বৃষ্টিমুখর দিনে এই গায়কের প্রেমে পরেছেন অভিনেত্রী জারিন ! (স্ক্রিনশট)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 20, 2025 at 1:42 PM IST

Updated : August 20, 2025 at 3:02 PM IST

কলকাতা, 20 অগস্ট: বৃষ্টি=প্রেম ৷ সেই কবি গুরুর সময় থেকে বৃষ্টির সঙ্গে প্রেম জড়িয়ে রয়েছে ওতপ্রোতভাবে ৷ বাইরের ঝিরঝিরে বৃষ্টির কণা যেভাবে মনের কোণে শিরশিরানি জাগায় মন খোঁজে ভালোবাসার উষ্ণতা ৷ তেমনই এক বৃষ্টিতে প্রেমমাখা গান সামনে এনেছে ভূষণ কুমারের টি-সিরিজ ৷ 'প্যায়ার মে হ্যায় হাম...'(Pyaar Mein Hain Hum) গান মুক্তি পেয়েছে টি-সিরিজের (T Series) ইউটিউব-সহ অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে ৷ রোমান্টিক গানে দেখা যায় ভোজপুরি পবন সিং (Pawan Singh) ও অভিনেত্রী জারিন খানকে (Zareen Khan) ৷

পবন সিং এবং পায়েল দেবের গাওয়া এই গানের সুর, সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন পায়েল দেব এবং কথা লিখেছেন কুনাল ভার্মা ৷ গানের এই সুর বৃষ্টিতে ভেজা ভালোবাসার মুহূর্তকে আরও ম্যাজিকময় করে তুলেছে পর্দায় ৷ মিউজিক ভিডিয়োটি এক শুটিং সেটের পটভূমিতে তৈরি হয়েছে ৷ রিলকে রিয়েলের সঙ্গে মিশিয়ে সেটে এক অন্যরকম প্যাশনেট রোমান্স জীবন্ত হয়ে ওঠে। কখনও গোলাপি আবার কখনও লাল আবার কখনও কালো রঙের সিল্কের শাড়িতে লাস্যময়ী লাগে জারিন খানকে ৷ অন্যদিকে পবন সিং তাঁর আবেগঘন কণ্ঠ এবং পর্দায় উপস্থিতি দিয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করেন ৷

পবন সিং বলেন, "এই গানের অংশ হতে পেরে ভালো লাগছে ৷ জারিন খানের সঙ্গে অভিনয় মুহূর্ত দুর্দান্ত ৷ পায়েল দেবের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা মজাদার ৷ গানটির সঙ্গে যেমন ভালোবাসা জড়িয়ে আছে তেমনই এক আবেগও রয়েছে ৷ আমার আশা, বৃষ্টিমুখর দিনে দর্শকদের এই গান নিশ্চই ভালো লাগবে ৷" মিউজিক ভিডিয়ো ঘিরে জারিন খান বলেন, "বৃষ্টি, রোমান্স আর সেটের আবহ সবকিছু মিলিয়ে অসাধারণ শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা ৷ তার সঙ্গে শাড়ি পরে শুটিং বেশ ভালো লেগেছে ৷ পাশাপাশি পবন জির কণ্ঠে এই গান জাদুকর মুহূর্ত তৈরি করে ৷ আশা করি দর্শকদের এই গান ভালো লাগবে ৷"

বুধবার গানটি মুক্তির পরেই টি-সিরিজ ইউটিউব চ্যানেলে বেড়ে চলেছে ভিউয়ার সংখ্যা ৷ মাত্র 2 ঘণ্টায় গানের ভিউয়ার সংখ্যা ছাড়ায় সাড়ে তিন লাখের বেশি ৷ বৃষ্টির দিনে গানের তালিকায় বাড়ল আরও একটি রোমান্টিক সং ৷

