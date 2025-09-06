ETV Bharat / entertainment

পেশাদারিত্ব দক্ষিণের মানুষদের DNA-তেই আছে- পার্থপ্রতিম মল্লিক

পার্থপ্রতিমের কথায়, "ছোট থেকে ভালো লাগত অভিনয়। শখের থিয়েটার করতাম। আমাদের হায়দরাবাদে একটা থিয়েটার গ্রুপ আছে। আমি নিয়মিত থিয়েটার করি।"

পার্থপ্রতিম মল্লিক (ইটিভি ভারত)
কলকাতা, 6 সেপ্টেম্বর: 'অহনা' মুক্তি পেয়েছে প্রেক্ষাগৃহে। সেখানে জয় সেনগুপ্তর এক সহকর্মীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন প্রবাসী বাঙালি আইটি কর্মী পার্থপ্রতিম মল্লিক। পেশায় আইটি কর্মী হলেও দক্ষিণে বেশ কয়েকটি ছবি করে ফেলেছেন তিনি। চাকরি থেকে ছুটি নিয়ে অভিনয়ের পাঠ নিয়েছেন। ছোট থেকেই অভিনয়, সিনেমা, থিয়েটারের প্র‍তি ছিল প্রেম। ইচ্ছা ছিল ফিল্ম স্টাডিজ নিয়ে পড়বেন। কিন্তু নানা কারণে হয়নি। কিন্তু বরাত পাল্টাবে কার সাধ্যি?

ইটিভি ভারতের সঙ্গে আড্ডায় পার্থপ্রতিম মল্লিক বলেন, "আমার জন্ম কাঁথিতে। বড় হয়েছি তমলুকে। গ্র‍্যাজুয়েশন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তারপর রাজাবাজার সায়েন্স কলেজেও পড়েছি। চাকরিসূত্রে সতেরো-আঠেরো বছর হায়দরাবাদে আছি। কোনওকিছুই ভেবেচিন্তে হয়নি। হয়ে গেছে। আমি বাংলা ওয়েব সিরিজে কাজ করলেও বাংলা সিনেমাতে এই প্রথম। ছোট থেকে ভালো লাগত অভিনয়। শখের থিয়েটার করতাম। আমাদের হায়দরাবাদে একটা থিয়েটার গ্রুপ আছে। আমি নিয়মিত থিয়েটার করি। অনেক জায়গাতেই শো করেছি।"

ছবিতে অভিনয় প্রসঙ্গে বলেন, " হায়দরাবাদে আমার এক দাদা আছেন। উনি একটা শর্ট ফিল্ম বানাচ্ছিলেন। বললেন আমি করলে ভালো হয়। আমি করি। বিভিন্ন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে গিয়েছিল ছবিটা। আমার কাছে এরপরে একজন এসে বলেন, তিনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট তেলুগু ছবি বানাচ্ছেন। বলেন, টাকাপয়সা দিতে পারব না। আমি সেটাও করলাম। খুহ পজিটিভ রেসপন্স পাই এটার পর। আমার অভিনয় দেখে সবাই আমাকে অভিনয়টাকে সিরিয়াসলি নিতে বলে। বিশেষ করে আমার স্ত্রী। আমি বাড়িতেও সাপোর্ট পাই অনেক। ছোটবেলায় ফিল্ম নিয়ে পড়তে চেয়েছিলাম, নানা কারণে হয়নি। অন্য বিষয়ে পড়তে হয়েছে। স্ত্রী আমাকে আবেগটাকে সিরিয়াসলি নিতে বলেন। মুম্বইতে গিয়ে অ্যাক্টরস প্রিপেয়ার্স-এ যাই। মাস তিনেকের মতো সময় বের করি। অভিনয় শিখি। মেন্টর এনএসডির একজন প্রাক্তন ছাত্র। পরে কী হবে ভাবিনি। ইচ্ছা আর শখের কারণেই শিখতে চলে গিয়েছিলাম।"

বাংলা ছবিতে এত দেরিতে কেন? তিনি বলেন, "কোনওকিছুই তো ভেবে হয়নি। আমি বাংলা ওয়েব সিরিজ করেছি। ফিচার ফিল্ম এই প্রথম। যোগাযোগটা কোথাও গিয়ে হয়নি। সেটা কারণ হতে পারে। তবে ফাইনালি হল। প্রমিতাকে চিনতাম। ওঁর শর্ট ফিল্ম দেখেছি। হায়দরাবাদে আমরা একটা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল করি, 'হায়দরাবাদ বেঙ্গলি ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'। 2014 থেকে শুরু হয়েছে। সেখান থেকেই যোগাযোগ প্রমিতার সঙ্গে। কথা হয়, চরিত্রটার কথা বলেন। তারপর হয়ে গেল কাজটা। এই সিনেমায় আমার চরিত্রের নাম শৌভিক ৷"

পার্থপ্রতিমের কথায়, "এই ছবি ভীষণভাবে গ্রহণযোগ্য হবে সকলের কাছে। কোথাও না কোথাও পুরুষতান্ত্রিকতা তো থেকেই যায় সবার মধ্যে। সেটাকে অতিক্রম করে উত্তরণের জায়গায় যেতে হলে মানুষ হিসেবে আমারও কিছু দায়িত্ব আছে। গোটা সমাজটা তো পাল্টাতে পারব না আমি। তবে, যেহেতু অভিনয়টা পারি আর সেখানে যখন এরকম একটা বিষয় নিয়ে কাজ হচ্ছে তখন করা উচিত বলে আমার মনে হয়েছে। তাই করলাম।"

দক্ষিণের সঙ্গে এখানকার ওয়ার্ক কালচার নিয়ে কী পার্থক্য পান? বলেন, "আমি 17-18 বছর ধরে হায়দরাবাদে। কালচারের পার্থক্য তো আছেই। শুধু ফিল্মে নয়, সব কিছুতেই আলাদা একে অপরের থেকে। প্রফেশনাল খুব সবাই। ওখানকার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির স্কেলটা খুব বড়। ওরা কোনও ছোট সিনের জন্যও অনেকটা সময় দেয়। তবে হ্যাঁ, আমাদের বাঙালিদের আর্ট, কালচার খুব সমাদৃত ওখানে। সবাই সম্মান করে।" তাঁর কথায়, " মানুষ ওখানে সবকিছুকে খুব বড় করে ভাবে। পেশাদারিত্ব ওদের ডিএনএতে আছে।" প্রসঙ্গত, পার্থপ্রতিম মল্লিক এআই নিয়েও কাজ করেন। তিনি বলেন, "এআই-এর ব্যবহার শিখতে হবে সবাইকে।"

