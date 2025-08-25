ETV Bharat / entertainment

চাড্ডা-চোপরা পরিবারে খুশির হাওয়া, মা হচ্ছেন পরিণীতি - PARINEETI CHOPRA RAGHAV CHADHA

সোমবার সোশাল মিডিয়ায় হবু বাবা-মা পরিণীতি-রাঘব খুশির খবর অনুরাগীদের সঙ্গে ভাগ করে নেন ৷

Parineeti Chopra Raghav Chadha announce all set to welcome their first child, announce pregnancy with an adorable post
বদলাচ্ছে রাঘব-পরিণীতির জীবন (এএনআই)
Published : August 25, 2025 at 12:59 PM IST

হায়দরাবাদ, 25 অগস্ট: দু'বছরের মাথাতেই খুশির হাওয়া বইছে চাড্ডা ও চোপড়া পরিবারে ৷ বাবা-মা হতে চলেছেন পরিণীতি চোপড়া এবং রাঘব চাড্ডা ৷ বলিউড অভিনেত্রী পরিণীতি চোপড়া এবং আম আদমি পার্টির (এএপি) সাংসদ-স্বামী রাঘব চাড্ডা তাঁদের প্রথম সন্তানকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত ৷ তারকা জুটি যৌথভাবে খুশির খবর শেয়ার করেন সোশাল মিডিয়ায় ৷

তাঁরা একটি কেকের ছবি শেয়ার করেন ৷ যেখানে লেখা থাকে, "1+1=3" ৷ তার নীচে দুটি ছোট সোনালী পায়ের ছাপ রয়েছে। তাঁরা একটি পার্কে হাত ধরে হাঁটার একটি ভিডিয়োও শেয়ার করেছেন। পোস্টটির ক্যাপশনে লিখেছেন, "আমাদের লিটল ইউনিভার্স ...আগমনের পথে।" খুশির এই খবরে হবু বাবা-মাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অনেকেই ৷ অভিনেতা সোনম কাপুর শুভেচ্ছা জানিয়ে লেখেন, "অভিনন্দন ৷" শুভেচ্ছা-অভিনন্দন জানিয়েছেন ভূমি পেডনেকর এবং হুমা কুরেশিও ৷

শুরু থেকেই রাঘব-পরিণীতির প্রেম নিয়ে কৌতুহল ছিল অনুরাগীদের মধ্যে ৷ প্রথমবার একসঙ্গে কপিলের শোয়ে যখন তারকা জুটি আসেন তখন তাঁদের প্রথম দেখা, ভালোবাসার কথা অকপটে শেয়ার করেন ৷ পরিণীতি জানান, প্রথম দেখাতেই রাঘবকে পছন্দ হয়েছিল তাঁর ৷ পরি রাঘবকে না জানলেও, তাঁর ভাই রাঘবের বিশাল বড় ফ্যান ৷ সেই সূত্র ধরেই তাঁদের প্রথম আলাপ হয় ৷ তারপরেই তাঁরা যান লাঞ্চ ডেটে ৷ সেখান থেকেই শুরু হয় এক প্রেম কাহিনি ৷

সম্প্রতি, এই দম্পতিকে 'দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কপিল শো'-তে দেখা যায়। সেখানে বারবার উঠে আসছিল তারকাদের ভবিষ্য পরিকল্পনার কথাও ৷ উঠে আসে বাচ্চা নেওয়ার প্রসঙ্গও ৷ এবার পরিণীতির মা হওয়ার খবর সামনে আসতেই আনন্দে ভাসছেন নেটিজেনরা ৷ রাঘব এবং পরিণীতি 2023 সালে ডেটিং শুরু করেন ৷ মে মাসে নয়াদিল্লির কাপুরথালা হাউসে বাগদান করেন। সেই বছরের সেপ্টেম্বরে রাজস্থানের উদয়পুরে ঐতিহ্যবাহী প্যালেসে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হন রাঘব-পরিণীতি ৷ এবার তাঁরা দুই থেকে তিন হওয়ার পথে ৷

