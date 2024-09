ETV Bharat / entertainment

সন্তানকে পৃথিবীর আলো দেখাতে বেশিদিন বাকি নেই, বড় কাজ সেরে ফেললেন রণবীর-দীপিকা - Parents to Be Ranveer And Deepika

রণবীর সিং-দীপিকা পাড়ুকোন ( ইটিভি ভারত )

হায়দরাবাদ, 6 সেপ্টেম্বর: কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে রণবীর সিং ও দীপিকা পাড়ুকোনের জীবনে ৷ প্রথমবার বাবা-মা হতে চলেছেন তাঁরা ৷ জীবনের অন্যতম অধ্যায় শুরুর আগে ভগবানের আশীর্বাদ নিলেন বলিউডের পাওয়ার কাপল ৷ গণেশ চতুর্থীর আগে মুম্বইয়ের বিখ্যাত সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিরে পুজো দিলেন তারকা দম্পতি ৷ 28 সেপ্টেম্বর দীপিকার ডেলিভারি ডেট রয়েছে বলে আগেই জানা গিয়েছে ৷ এখন শুধু দিন গোনার অপেক্ষা ৷

এদিন দীপিকাকে দেখা গিয়েছে ক্ল্যাসি-এলিগেন্ট লুকে ৷ পরনে ছিল সবুজ রঙের শাড়ি ৷ তাতে সোনালী রঙের সুন্দর কাজ করা ৷ সাদামাটা সাজে অলঙ্কার বলতে কানে দুল ৷ মন্দিরে প্রবেশের সময় বেবিবাম্প ঢেকে নিয়েছিলেন শাড়ির আঁচল দিয়ে৷ অন্যদিকে, রণবীরকে দেখা গিয়েছে অফ-হোয়াইট কুর্তায় ৷ এই ভিডিয়ো সামনে আসতেই মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে নেটপাড়ায় ৷ ভিডিয়োতে দেখা যায়, মন্দির চত্বরে হেঁটে যাচ্ছেন তারকা দম্পতি ৷ উপস্থিত দর্শনার্থীদের সঙ্গেও হাতজোড় করে প্রণাম জানান দীপিকা ৷ এরপর দেখা যায়, 'মস্তানি'র হাত ধরে মন্দিরের ভিতরে যাচ্ছেন রিয়েল লাইফের 'বাজিরাও' ৷ জিনস-বিকিনিতে বোল্ড ফটোশুটে অন্তঃসত্ত্বা দীপিকা, কী করছেন রণবীর? চলতি বছর 29 ফেব্রুয়ারি সন্তান আসার কথা সোশাল মিডিয়ায় ঘোষণা করেন দীপবীর ৷ জামনগরে অনন্ত আম্বানি ও রাধিকা মার্চেন্টের প্রি-ওয়েডিং সেরেমনিতে যোগদানের আগে খুশির এই খবর সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেন দীপিকা-রণবীর ৷ যেখানে একটি পোস্ট শেয়ার করেন তাঁরা ৷ লেখা থাকে সেপ্টেম্বর 29 ৷ পাশে থাকে শিশুদের জামা-জুতো ইত্যাদির নানা ছবি ৷ 2018 সালে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হন দীপবীর ৷ ছয়বছর পর জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করতে চলেছেন তাঁরা৷ কাজের দিক থেকে দীপিকা-প্রভাস অভিনীত 'কল্কি 2898 এডি' বক্সঅফিসে দুর্দান্ত সাফল্য পায় ৷ এছাড়াও রোহিত শেট্টির 'সিংঘম এগেইন'-এ পুলিশ লেডির ভূমিকায় দেখা যাবে দীপিকা পাড়ুকোনকে ৷ সঙ্গে থাকছেন রণবীর সিং-ও, সিম্বা চরিত্রে ৷ ছবি মুক্তি পাবে চলতি বছর দিওয়ালিতে ৷ কবে আসছে রণবীর-দীপিকার প্রথম সন্তান? প্রকাশ্যে এল তারিখ