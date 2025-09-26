চতুর্থীতে ছেলে নিষাদের ছবি প্রকাশ্যে আনলেন পরম-পিয়া! জানেন এই নামের মানে ?

চতুর্থীতে ছেলে নিষাদের ছবি প্রকাশ্যে আনলেন পরম-পিয়া! জানেন এই নামের মানে ?
দেবীর আগমনের আগে পরম-পিয়া অনুরাগীদের সামনে ছেলেকে আনলেন প্রকাশ্যে ৷ সন্তানের নামের সঙ্গে জুড়েছেন সুরের ছোঁয়া ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 26, 2025 at 12:36 PM IST|
Updated : September 26, 2025 at 12:42 PM IST
হায়দরাবাদ, 26 সেপ্টেম্বর: চতুর্থীর সকালে অবশেষে সকলের সঙ্গে ছেলের পরিচয় করিয়ে দিলেন পিয়া চক্রবর্তী (Piya Chakraborty) ৷ পয়লা জুন ছেলের বাবা হন অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় (Parambrata Chattopadhyay) ৷ এখন তাঁদের ছেলের বয়স মাত্র তিন মাস ৷ দেবীর আগমনের আগে অনুরাগীদের সামনে ছেলেকে আনলেন প্রকাশ্যে ৷ সন্তানের নামের সঙ্গে জুড়েছেন সুরের ছোঁয়া ৷
এই বছরের পুজোটা পরম পিয়ার কাটতে চলেছে অন্য রকম ৷ কারণ এখন তাঁর দুই থেকে তিন হয়েছেন ৷ বাড়িতে ছোট্ট খুদেকে নিয়ে ব্যস্ততার শেষ নেই ৷ হয়তো খুদেকে নিয়ে করাবেন মায়ের দর্শনও ৷ ছেলের ছবি প্রকাশ্যে আসতেই সোশাল মিডিয়ায় ভালোবাসার বন্যা বইছে ৷ পাশাপাশি এত সুন্দর ছেলের নাম রাখায়, আপ্লুত অনুরাগীরাও ৷ জানেন পরম-পিয়া কোন নাম রেখেছেন ছেলের ?
শুক্রবার সকালে পিয়া চক্রবর্তী নিজের সোশাল হ্যান্ডেলে ছেলের দুটি ছবি পোস্ট করেন ৷ ক্যাপশনে লেখেন, "সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই নিষাদের (Nishad) ৷ মিউজিক্যাল স্কেলে সপ্ত সুরের নোট ৷" এই নামের আরও একটা মানে রয়েছে ৷ আর তা হল দুঃখ যাকে ছুঁতে পারে না ৷ ছবিতে খুদের বড় মাথার কথাও উল্লেখ করেছেন মা পিয়া ৷
নেটিজেনদের প্রতিক্রিয়া
গোল গোল চোখ, ফোলা ফোলা গাল নিয়ে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে ছোট্ট নিষাদ ৷ কালো মণির গভীরে যেন কত কথাই না লুকিয়ে আছে ৷ মিষ্টি সোনাকে সোশাল মিডিয়ায় আদরে ভরিয়েছেন নেটিজেনরা ৷ কেউ লিখেছেন, "আমাদের সামলে রেখো নিষাদ ৷" আবার কেউ লিখেছেন, "ভালো থাকো নিষাদ। এমন মা-বাবা থাকতে আর চিন্তাই বা কি! নীনা-বাঘাকে সঙ্গী করে নিজের মতো করে বড়ো হয়ে ওঠো সোনা ৷" আবার কেউ বলেছেন খুদে নিষাদ যেন একেবারে দেখতে হয়েছে মায়ের মতো ৷ সবমিলিয়ে অন্যরকম নিষাদকে নিয়ে মিষ্টি মধুর পুজো কাটাতে প্রস্তুত পরম-পিয়া ৷