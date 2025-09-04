হায়দরাবাদ, 4 সেপ্টেম্বর: ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর (President of India Droupadi Murmu) দ্বারস্থ অভিনেত্রী-প্রযোজক পল্লবী জোশী (Pallavi Joshi) ৷ 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' (The Bengal Files) সিনেমা 5 তারিখ মুক্তি পেতে চলেছে ৷ কিন্তু এখনও অনেক জায়গায় হল পাওয়া নিয়ে রয়েছে সমস্যা ৷ বিশেষ করে বাংলায় ৷ এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতিকে খোলা চিঠি পল্লবীর ৷ যেখানে তিনি তাঁর সাংবিধানিক অধিকার রক্ষা করার এবং 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' পশ্চিমবঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে দেখানোর জন্য অনুরোধ করেছেন।
পল্লবী ইনস্টাগ্রামে খোলা চিঠি লেখেন ৷ হেডলাইনে লেখেন, "মহামান্য শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু জি-র উদ্দেশ্যে একটি খোলা চিঠি।" অভিনেত্রী লেখেন, "শ্রদ্ধেয় রাষ্ট্রপতি মহোদয়, ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আমি আপনার দ্বারস্থ হয়েছি ৷ তবে সাহায্যের জন্য নয়, বরং সুরক্ষার জন্য আবেদন করছি।"
তিনি জানান যে 5 সেপ্টেম্বর মুক্তি পেতে চলা দ্য় বেঙ্গল ফাইলস 'ফাইলস ট্রিলজি'র শেষ অধ্যায়। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে ছবিটিতে ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে-র সময় হিন্দু গণহত্যা, নোয়াখালির ভয়াবহতা এবং দেশভাগের ট্রমার 'দীর্ঘদিন ধরে চাপা পড়ে থাকা সত্য' তুলে ধরা হয়েছে। পল্লবী লেখেন, "কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এই সত্যের গলা টিপে ধরা হচ্ছে ৷ ছবির কাজ শেষ হওয়ার কয়েক বছর আগে, মুখ্যমন্ত্রী ছবিটি নিয়ে উপহাস করেছিলেন। তারপর থেকে, ভিত্তিহীন এফআইআর দায়ের করা হয়েছে, আমাদের ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠানে পুলিশ বাধা দিয়েছে ৷ এমনকী, সংবাদপত্রগুলিও সিনেমা সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেনি। আমাদের পরিবারকে রাজনৈতিক দল থেকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে ৷"
চিঠিতে জোশী দাবি করেছেন যে কোনও আনুষ্ঠানিক নিষেধাজ্ঞা না থাকা সত্ত্বেও, 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' পশ্চিমবঙ্গ তথা বাংলায় 'আনুষ্ঠানিক নিষেধাজ্ঞার'মুখোমুখি হয়েছে ৷ অভিনেত্রী লেখেন, "হল মালিকরা আমাদের জানিয়েছেন যে তাদের ভয় দেখানো হচ্ছে, হুমকি দেওয়া হচ্ছে এবং ক্ষমতাসীন দলের কর্মীদের সহিংসতার ভয়ে সিনেমার প্রদর্শনে অস্বীকৃতি জানিয়েছে ৷" অভিনেত্রী-প্রযোজক জানান যে ছবিটিতে প্রবীণ অভিনেতা ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারত ও বিদেশের বেশ কয়েকটি বাঙালি সংগঠনের সমর্থন রয়েছে। পল্লবী খোলা চিঠিতে লেখেন, "লেজেন্ডারি অভিনেতা পদ্মভূষণ ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভারতের ও ভারতেই বাইরে অনেক বাঙালি সংগঠন আমাদের সিনেমার পাশে দাঁড়িয়েছে ৷"
অভিনেত্রীর লেখায় উঠে আসে "'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' মা ভারতের আর্তনাদ, ক্ষতবিক্ষত কিন্তু অটুট ৷ বেঁচে থাকার এবং আশার গল্প বলে ৷ একজন নারী হিসেবে যিনি প্রান্তিক স্তর থেকে সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদে উন্নীত হয়েছেন, কেবলমাত্র আপনিই বুঝতে পারবেন এই ধরনের যন্ত্রণা সহ্য করে তা উদ্দেশ্যে রূপান্তরিত করার অর্থ কী। এটি সত্যের সিনেমা। কিন্তু সত্যেরও সুরক্ষা প্রয়োজন।" এরপরেই অভিনেত্রীর লেখায় উঠে আসে, তিনি সিনেমার জন্য অনুগ্রহ চাইছেন না, শিল্পের জন্য, সত্যের জন্যর রাষ্ট্রপতিকে পাশে চাইছেন ৷ পল্লবী লেখেন, "আপনি আমার শেষ ভরসা ৷ দয়া করে আমাদের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষা করুন ৷ যাতে দ্য বেঙ্গল ফাইলস সিনেমা শান্তিপূর্ণভাবে বাংলায় মুক্তি পায় ৷"
পল্লবী এই পোস্টকে 'আরজেন্ট অ্যাপিল' বলে লিখেছেন ৷ তিনি অভিযোগ করেছেন বাংলার রাজনৈতিক চাপের কারণে বিবেক অগ্নিহোত্রী পরিচালিত 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' সিনেমাকে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে না ৷