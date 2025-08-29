হায়দরাবাদ, 29 অগস্ট: বাংলায় 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' (The Bengal Files) নিয়ে বিতর্ক হতেই অভিনেতা শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় (Saswata Chatterjee) ও সৌরভ দাসের (Saurav Das) গলায় অন্য সুর ৷ এমনকী, শাশ্বত এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' নিয়ে তাঁকে অন্ধকারে রেখেছিলেন পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী (Vivek Agnihotri) ৷ এরপরেই ক্ষেপেছেন অভিনেত্রী পল্লবী জোশী (Pallavi Joshi) ৷ শাশ্বতকে মিথ্যেবাদী বলে কটাক্ষ পল্লবীর ৷ 5 সেপ্টেম্বর মুক্তির পথে 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' ৷ তার আগে সিনেমাকে ঘিরে শুরু হওয়া বিতর্কের আঁচ ক্রমশ বেড়েই চলেছে ৷
পল্লবীর ক্ষোভ
অভিনেত্রী তথা বিবেকের স্ত্রী পল্লবী এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, সংবাদমাধ্যমের সামনে অভিনেতা শাশ্বত যা বলছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ৷ তিনি শুরু থেকেই সিনেমার চিত্রনাট্য সম্পর্কে অবগত ছিলেন ৷ তাঁকে কোন চরিত্রে অভিনয় করতে হবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব জানতেন তিনি ৷ পল্লবী স্বীকার করেছেন, সিনেমার নাম পরিবর্তন করা হয়েছে ৷ কিন্তু 'কাহানি' অভিনেতাকে 'পুরুষ মানুষ' হওয়ার কথা বলেছেন পল্লবী ৷ পাশাপাশি অভিনেতাকে চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন সরকারি চাপের কাছে নতি স্বীকার না করে সত্যের পক্ষে দাঁড়াতে। পল্লবী বলেন যে তিনি ধরে নিয়েছেন যে পশ্চিমবঙ্গের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার (Mamata Banerjee government in West Bengal) তাঁকে ছবিটি থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়ার জন্য চাপ দিয়েছিল, যা রাজ্যের নীতি-নির্ধারণের সমালোচনা করে।
এক পডকাস্টে শাশ্বতর মন্তব্যকে কেন্দ্র করে রেগে যান পল্লবী ৷ তিনি বলেন, "আমরা কীভাবে কাজ করি সকলের জানা উচিত ৷ আমরা তারকাখচিত সিনেমা বানাই না ৷ প্রত্যেক অভিনেতাকে চিত্রনাট্য দেওয়া হয়, একটা বাউন্ড স্ক্রিপ্ট ৷ কারণ যাতে তাঁরা তাঁদের চরিত্র নিয়ে রিসার্চ করতে পারে ৷ নিজের ওপর কাজ করতে পারে ৷ ইন্ডাস্ট্রিতে এমন অনেকে আছেন যাঁরা পুরো চিত্রনাট্য শেয়ার করেন না ৷ কারণ তাঁরা তাঁদের গল্পকে রক্ষাকবচের মধ্যে রাখতে চান ৷ কিন্তু আমরা আমাদের অভিনেতাকে পুরো চিত্রনাট্য দিয়ে থাকি যাতে তাঁরা সিনেমার পুরো গল্পটা বুঝতে পারেন ৷"
তিনি আরও জানান, বিবেক অভিনেতাদের অভিনয় নিয়ে খুব বেশি ডিরেকশন দেন না ৷ তিনি সাহায্য করেন অভিনেতাদের ভিতর থেকে সেই চরিত্রটাকে ফুটিয়ে তুলতে ৷ ফলে কোনও অভিনেতা যদি বলে থাকেন তিনি চিত্রনাট্য সম্পর্কে জানতেন না, তাহলে তিনি মিথ্যে কথা বলছেন ৷ তিনি বলেন, "আমি বিশ্বাস করতে প্রস্তুত যে তিনি যা বলেছেন তা ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে ৷ এমনকী যখন কিছু অভিনেতা বাইরের চাপের কারণে সিনেমার প্রচারে অস্বস্তি বোধ করেন তখনও আমি তা মেনে নিতে প্রস্তুত। আদর্শভাবে, তাদের উচিত। কিন্তু আমি বুঝতে পারি। তবে, মুক্তির আগে নিজের কাজের সম্পর্কে খারাপ কথা বলা অগ্রহণযোগ্য।"
তিনি স্বীকার করেছেন যে ছবিটির নাম 'দ্য দিল্লি ফাইলস: দ্য বেঙ্গল চ্যাপ্টার' থেকে 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' করা হয়েছে ৷ তবে তিনি বলেছেন যে অভিনেতাদের বলা হয়েছিল যে এটি কেবল 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে' (Direct Action Day) সম্পর্কে নয় বরং সমসাময়িক বাংলার রাজনীতি সম্পর্কেও হবে ৷
পল্লবীর কথায়, "শাশ্বতকে বলা হয়েছিল যে তার চরিত্রটি কার উপর ভিত্তি করে তৈরি। তিনি আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন, আমরা তাঁকে সেট দেখিয়েছিলাম, তিনি স্ক্রিপ্ট পড়েছিলেন, দৃশ্যগুলি পড়েছিলেন, লুক টেস্টের জন্য এসেছিলেন ৷ সিনেমার পার্টিতে এসেছিলেন। এখন নিশ্চয়ই রাজনৈতিক চাপের মধ্যে পড়েছেন । কিন্তু আমি একটু হতাশ, কারণ যদি আমি একজন মহিলা হিসেবে আমার অবস্থান ধরে রাখতে পারি, তাহলে অবশ্যই সেও একজন পুরুষ হিসেবে তা করতে পারবেন। যদি এটা ম্যান'স ওয়ার্ল্ড (পুরুষের জগত) হয়ে থাকে, তাহলে তাঁকে তাঁর 'মরদাঙ্গি' দেখাতে দিন।"
প্রসঙ্গত, বিবেক অগ্নিহোত্রী পরিচালিত সিনেমায় এই দুই বাঙালি অভিনেতাকে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে ৷ সৌরভ দাসকে দেখা যাবে গোপাল পাঁঠা চরিত্রে ও শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়কে দেখা যাবে সর্জার হুসেইনি চরিত্রে ৷ 5 সেপ্টেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' ৷