হায়দরাবাদ, 16 অগস্ট: কলকাতায় ক্ষিপ্ত পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী (Vivek Agnihotri) ৷ মাঝপথেই বন্ধ হয়ে গেল 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' ট্রেলার (The Bengal Files Trailer) লঞ্চের অনুষ্ঠান ৷ ডামাডোল অবস্থা কলকাতার এক পাঁচতারা হোটেলে ৷ জায়ান্ট স্ক্রিনের তার কেটে ট্রেলার মাঝপথে বন্ধ করার অভিযোগ পরিচালকের ৷ ঘটনায় সরব অভিনেত্রী পল্লবী জোশিও ৷
তিনি বলেন, "ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠান ঘিরে যা হয়েছে তা দেখে মনে প্রশ্ন জাগছে না, বেঙ্গল ফাইলস সিনেমা তৈরি হওয়া দরকার ছিল ৷ দেখুন কী হচ্ছে বাংলায় ৷ সেই কারণে এই ধরনের সিনেমা এখনকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ৷ আমি প্রত্যেক ভারতবাসীকে এই সিনেমার দেখার জন্য অনুরোধ করব ৷ যাতে তারা বাংলার আসল রূপ দেখতে পারে ৷"
তিনি আরও বলেন, "আমি রাজনীতি নিয়ে কথা বলব না ৷ কিন্তু যেভাবে আমাদের সিনেমাকে বাধা দেওয়া হয়েছে তা আমি মেনে নেব না ৷ আমার বিষয়টা মোটেও ভালো লাগেনি ৷ কোনও পরিচালক বা অভিনেতাদের সম্মান দেওয়া সেই রাজ্যের দায়িত্ব ৷ আর এটা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে ৷ এই রাজ্যে কি মত প্রকাশের কোনও স্বাধীনতা আছে ? একজন অভিনেতা, নির্মাতা হিসাবে আমাদের সেই স্বাধীনতাটুকু নেই যে সেখানে ট্রেলার দেখানো যাবে ৷ একটা সিনেমাকে কেন এত ভয় পাচ্ছে সরকার ?"
পল্লবীর কথায়, "ট্রেলার না দেখাতে দেওয়া অনৈতিক ৷ এমন ঘটনা কাশ্মীরেও হয়নি ৷ আমরা তো কাশ্মীরে গিয়েও শুটিং করেছি ৷ এখন তো মনে হচ্ছে কাশ্মীরের অবস্থা হয়তো বাংলার থেকেও ভালো ৷ এই রাজ্যে কী এইভাবে চলতে হবে ? আর আমার মনে হয়, এই কারণে দ্য বেঙ্গল ফাইলস গুরুত্বপূর্ণ ৷ আমি গোটা যুব সমাজকে আহ্বান জানাবো, এই সিনেমা দেখার জন্য ৷ বোঝার জন্য যে বাংলায় কী চলছে !"
প্রযোজক অভিষেক আগরওয়াল অভিযোগ করে বলেন, "এখানে অনুমতি না পাওয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে ৷ তাহলে কেন যখন টেস্টিং চলছিল, তখন বারণ করা হয়নি ? এতবড় পাঁচতারা হোটেলে অনুমতি ছাড়া কী কোনও কাজ চলতে পারে ? গতকাল রাত থেকে সেটআপ তৈরি করা হচ্ছিল ৷ আজ ট্রেলার লঞ্চ করার কথা ছিল ৷ থিয়েটারে অনুমতি বাতিল করার পর হোটেল ব্য়বস্থা করা হয় ৷"
তিনি আরও বলেন, "এমন সমস্যা তো কাশ্মীর ফাইলস মুক্তির সময়ও হয়নি ৷ সেই সমস্যা অনেক কম ছিল ৷ তবে বাংলার এসে এমন ঘটনার অভিজ্ঞতা প্রথম ৷ ট্রেলার চলতে চলতে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ৷ পরিচালক বিবেকের সঙ্গে পুলিশ খারাপ ব্যবহার করেছে ৷ একটা ট্রেলার লঞ্চ ঘিরে এত পুলিশ ৷ এত ভয় কেন ?"