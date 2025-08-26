ETV Bharat / entertainment

'কাশ্মীর ফাইলস' কি পাঠ্যবইয়ের অংশ হওয়া উচিত ? 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' মুক্তির আগে অকপট পল্লবী - PALLAVI JOSHI INTERVIEW

'দ্য তাসখন্দ ফাইলস' এবং 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস'-এর জন্য সেরা সহ-অভিনেত্রী হিসাবে দুটি জাতীয় পুরস্কার জিতেছেন পল্লবী জোশী ৷

অভিনেত্রী পল্লবী জোশী (গেটি)
Published : August 26, 2025 at 5:09 PM IST

হায়দরাবাদ, 26 অগস্ট: বিবেক অগ্নিহোত্রী পরিচালিত ও পল্লবী জোশী অভিনীত দ্য বেঙ্গল ফাইলস মুক্তির অপেক্ষায় ৷ 5 সেপ্টেম্বর মুক্তি পেতে চলেছে এই সিনেমা ৷ মুক্তির আগে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি কীর্তিকুমার কদমের সঙ্গে আড্ডায় অভিনেত্রী ৷ জোশি তাঁর ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন শিশুশিল্পী হিসেবে ৷ পরবর্তী সময়ে তিনি 'ত্রিশাগ্নি', 'সুরজ কা সাতওয়া ঘোড়া' এবং 'বো ছোকরা'-এর মতো ছবিতে অভিনয় করেছেন। তিনি 'দ্য তাসখন্দ ফাইলস' এবং 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস'-এর জন্য সেরা সহ-অভিনেত্রী হিসাবে দুটি জাতীয় পুরস্কার জিতেছেন। বছরের পর বছর, তিনি চলচ্চিত্র প্রযোজনাও শুরু করেছেন ৷ পাশাপাশি পরিচালক স্বামী বিবেক অগ্নিহোত্রীর সঙ্গে গবেষণা-ভিত্তিক সিনেমার প্রকল্পগুলিতে গভীরভাবে জড়িত।

ইটিভি ভারত: নতুন সিনেমা মুক্তির আগের মুহূর্তে কী ঠিক অনুভব হচ্ছে ? মানসিক চাপ ও চিন্তা কী বাড়ছে ?

পল্লবী: হ্যাঁ, সিনেমার মুক্তি নিয়ে বেশ কিছু সমস্য়া অবশ্য আছে ৷ প্রিন্টস সময় মকো তৈরি হয়নি ষ সিনেমার সাবটাইটেল এখনও পেন্ডিং পড়ে রয়েছে ৷ সিনেমার টাইটেল পরিবর্তন করতে হবে আর কিছু ভিএফএক্স ফাইলস বাদ দিতে হবে ৷ আমাদের এই প্রত্যেকটা বিষয়ের সমাধান দ্রুত করতে হবে ৷ তবে সত্যি কথা বলতে, এই ধরনের বাধা সিনেমা তৈরির ক্ষেত্রে আসে ৷

ইটিভি ভারত: কোন বিষয়টা আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে এই সিনেমায় কাজ করার ক্ষেত্রে ? কোনও ভয় কাজ করছিল কি ?

পল্লবী: আমাদের প্রতিদিনের চিন্তাভাবনা এবং কথোপকথন থেকে অনুপ্রেরণা এসেছিল। আমরা প্রায়শই অনুভব করতাম যে, সমাজে এত নেতিবাচক ঘটনা ঘটলেও, কেউ সঠিক পদক্ষেপ নিচ্ছে না। এটি আমাদের ভাবতে বাধ্য করেছিল যে আমরা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য কী ধরণের পৃথিবী রেখে যাচ্ছি।

আগে, সিনেমাতে আমাদের সংস্কৃতি দেখানো হত - একজন মা তার সন্তানের জন্য রান্না করছেন, একটা পরিবার একসঙ্গে খাচ্ছেন, ঐতিহ্যগুলি এগিয়ে চলেছে। পরবর্তীতে, সিনেমা আরও 'এনআরআই-কেন্দ্রিক' হয়ে ওঠে ৷ যার গল্পের প্রেক্ষাপট তৈরি হচ্ছে নিউ ইয়র্ক বা লন্ডনের মতো জায়গায় ৷ আমাদের সংস্কৃতি ধীরে ধীরে পর্দায় বিলীন হতে শুরু করে।

তাই আমরা নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম: আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম কি কেবল বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে ছিল? নাকি এটি আমাদের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য রক্ষা করার জন্যও ছিল? মনে হয় সত্য, সম্মান এবং ন্যায়বিচার তুলে ধরার সেটা মাধ্যম হচ্ছে সিনেমা ৷ সেই চিন্তা থেকেই 'সত্য সিনেমা' বানানোর জন্ম ।

ইটিভি ভারত: এই সিনেমা বানানোর ক্ষেত্রে রিসার্চে কী আপনি ও বিবেক স্যার দুজনেই জড়িত ছিলেন ?

পল্লবী: আমরা সব সিনেমার রিসার্চের সঙ্গে জড়িত থাকি ৷ গবেষণা আমাদের সকল চলচ্চিত্রের মেরুদণ্ড। আমরা শত শত বই, সংবাদপত্র, এমনকি টাইম অ্যান্ড লাইফের মতো আন্তর্জাতিক ম্যাগাজিনও পড়েছি। আমরা তথ্য যাচাই করেছি যাতে এটি ষড়যন্ত্র বলে মনে না হয়। ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে আমরা বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের সঙ্গেও দেখা করেছি। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের বয়স প্রায় 100 বছর ছিল। তাঁদের স্মৃতিশক্তির সমস্যা ছিল, তাই তাঁদের সন্তানরা আমাদের পুরানো ছবি এবং গল্প দিয়ে সাহায্য করে। আমরা তাঁদের অভিজ্ঞতা বাংলায় বোঝার জন্য দো-ভাষীরও ব্যবহার করেছি।

ইটিভি ভারত: আপনার সিনেমা প্রায় বিতর্কের সম্মুখীন হয় ৷ এটা আপনার সমস্যা তৈরি করে নাকি মনে হয় সিনেমার জন্য অ্যাডভান্টেজ পায় ?

পল্লবী: আমি পুরো বিষয়টাকে পজিটিভ ওয়ে-তে দেখি ৷ যত বেশি বিতর্ক হবে তত বেশি মানুষ কথা বলবে ৷ আর যখনই সেটা আলোচনায় পরিণত হবে মানুষ প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে সিনেমাটা দেখবে ৷

ইটিভি ভারত: আপনি একসময় সমান্তরাল সিনেমা আন্দোলনের অংশ ছিলেন। আপনি কি মনে করেন আজকের সিনেমাগুলো সেই ধারারই নতুন রূপে প্রতিনিধিত্ব করে?

পল্লবী: হ্যাঁ, অবশ্যই। আগে শ্যাম বেনেগাল, গোবিন্দ নিহালানি এবং মৃণাল সেনের মতো পরিচালকরা সামাজিক বাস্তবতা দেখিয়েছিলেন ৷ বাণিজ্যিক সিনেমাগুলো মানুষকে বিনোদন দিত। সেই সময়ে দুটোরই প্রয়োজন ছিল। আজ দর্শকরা আরও পরিণত। আমরা এমন কিছু তৈরি করছি যাকে আমরা 'ট্রুথ সিনেমা' বলি। আসলে শিল্পের উচিত মানুষের মনে ধাক্কা দেওয়া, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা এবং ভাবতে বাধ্য করা। দুর্ভাগ্যবশত, আজকের সিনেমাগুলো প্রায়শই কেবল প্রদর্শনী। কিন্তু সিনেমা আসলে 25টি ভিন্ন শিল্পের মিশ্রণ - অভিনয়, সঙ্গীত, পোশাক, মেকআপ, সেট। সৎভাবে ব্যবহার করলে, এটি সর্বোচ্চ শিল্পরূপে পরিণত হয়। আমরা এটাই অর্জন করার চেষ্টা করছি।

ইটিভি ভারত: আপনার কি মনে হয় কাশ্মীর ফাইলস-এর মতো সিনেমা টেক্সবুকের অংশ হওয়া উচিত ?

পল্লবী: এটা আমার সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয় নয়, কোনটা পড়ার বইয়ের সিলেবাসে যাবে ৷ আমাদের কাছে সিনেমা সেই অস্ত্র যা টেক্সবুকের মতেই হবে ৷ যেমন গুরু দত্ত বা বিমল রয় সমাজকে দেখিয়েছেন সিনেমার মাধ্যমে ৷ আমরাও একইভাবে আমাদের সিনেমাকে মর্ডান টেক্সটবুক রূপে দেখি ৷

ইটিভি ভারত: সম্প্রতি আপনাকে কেবল মাত্র বিবেক অগ্নিহোত্রীর সিনেমাতে দেখা যায় ৷ এটা সিদ্ধান্ত কি ভেবেচিন্তেই নেওয়া ?

পল্লবী: একদমই নয় ৷ আসলে 2005 সাল থেকে আমি বাইরের কোনও সিনেমায় অভিনয় করিনি কারণ আমার কাছে সিনেমার কোনও প্রস্তাবই আসেনি ৷ বিয়ের পর আমি তিন বছরের বিরতি নিয়েছিলাম সিনেমা থেকে ৷ সেই সময় আমি সারেগামাপা মারাঠি সঞ্চালনা করতাম আর কিছু প্রযোজনা সংস্থার কাজ করেছি ৷ আমার সিনেমায় ফিরে আসা বিষয়টা বেশ মজার ৷ রেনুকা সাহানে রিতা সিনেমার জন্য অডিশন নিচ্ছিলেন ৷ কিন্তু অডিশন নিয়ে খুশি ছিলেন না ৷ তারপর তিনি আমাকে বলেন ৷ আমি ভাবলাম, তিনি মজা করছেন ৷ কিন্তু তিনি বলেন, "তুমিই আমার সিনেমার রীতা ৷" এইভাবেই কাজ হয় ৷

ইটিভি ভারত: আপনি বই পড়তে ভীষণ ভালোবাসেন ৷ সিনেমা বানানোর ক্ষেত্রে তা আমাকে অনুপ্রাণিত করে ?

পল্লবী: আমি সিনেমা বানাব এই ভাবনা নিয়ে বই পড়ি না ৷ তাহলে পাগল হয়ে যাব ৷ তবে পরোক্ষভাবে বই পড়া সিনেমা বানানোর ক্ষেত্রে সাহায্য করে ৷ আগে আমি শুধু ফিকশন স্টোরি পড়তাম ৷ কিন্তু এখন বেশিরভাগ নন-ফিকশন বই পড়ি ৷ বই আমাকে বুঝতে সাহায্য করে যে আমাদের পৃথিবীর অনেকটাই চিত্র-নির্মাণের উপর ভিত্তি করে তৈরি।

উদাহরণস্বরূপ, "হাউ প্রাইম মিনিস্টারস ডিসাইড" বইটি পড়ে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে রাজীব গান্ধীকে কেবল মানুষ যা ভাবেন তা নন। তিনি একজন পাইলট ছিলেন, একজন বন্ধু ছিলেন এবং রাজনীতির আগে তাঁর জীবন ছিল একেবারেই আলাদা। পড়ার পর আমি ছবিটির পিছনের আসল মানুষটিকে খুঁজে পেয়েছি।

ইটিভি ভারত: এই সিনেমায় গোপাল মুখোপাধ্যায়ের গল্প বলা হয়েছে ৷ কিন্তু তাঁর নাতি এফআইআর দায়ের করেছেন ৷ আপনি কী বলবেন এই বিষয়ে ?

পল্লবী: এটা আইনি ব্যাপার ৷ এই বিষয়ে আমরা কোনও মন্তব্য করতে পারি না ৷ এটার রাজনৈতিক একটা দিকও রয়েছে ৷ আর দুর্ভাগ্যবশত সেটা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে ৷

