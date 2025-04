ETV Bharat / entertainment

'সন্ত্রাসবাদীদের এটাই দেখাতে হবে... !' কেন কাশ্মীরেই যেতে চান সুনীল শেঠ্ঠী ? - SUNIEL SHETTY ON PAHALGAM ATTACK

সুনীল শেঠ্ঠী ( ইটিভি ভারত )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : April 26, 2025 at 11:17 AM IST | Updated : April 26, 2025 at 11:27 AM IST 2 Min Read

হায়দরাবাদ, 26 এপ্রিল: পহেলগাঁওতে নিরীহ পর্যটকদের ওপর হামলার ঘটনায় নিন্দার ঝড় বিশ্বজুড়ে ৷ উত্তাল ভূ-স্বর্গও ৷ ফের পতনের মুখে কাশ্মীরিদের ব্যবসা ৷ বিঘ্নিত শান্তি ৷ আর এমনটাই তো চায় জঙ্গিগোষ্ঠীগুলি ৷ তাই ভয় নয় ৷ তা জয় করতে ফের কাশ্মীর ভ্রমণের বার্তা অভিনেতা সুনীল শেঠ্ঠীর ৷ তিনি জানালেন, ভয় নয় ৷ দিতে হবে জবাব ৷ কাশ্মীরের পর্যটন ব্যবসা দৃঢ় করতে এবং জঙ্গিদের যোগ্য জবাব দিতে ফের কাশ্মীর ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে চান তিনি ৷ প্রয়াত দীননাথ মঙ্গেশকর অ্যাওয়ার্ড সেরেমনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা ৷ তিনি বলেন, "আমাদের মতো নাগরিকদের একটাই কাজ করতে হবে ৷ আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আমাদের পরবর্তী যে ছুটি গুলো হবে তা কাশ্মীরেই কাটানো হবে অন্য আর কোথাও নয় ৷ ওদেরকে এটাই দেখাতে হবে যে আমরা ভয় পাই না ৷"

Last Updated : April 26, 2025 at 11:27 AM IST