'আগাম দিওয়ালির শুভেচ্ছা...!' 'অপারেশন সিঁদুর' নিয়ে কী প্রতিক্রিয়া টলি তারকাদের ? - TOLLYWOOD ON OPERATION SINDOOR

By ETV Bharat Entertainment Team Published : May 7, 2025 at 4:10 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 5:07 PM IST 3 Min Read

হায়দরাবাদ, 7 মে: পাকিস্তানে জঙ্গি ঘাঁটি উড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় ভারতীয় সেনাদের বীরত্বের প্রশংসায় পঞ্চমুখ তারকরা ৷ বলিউডের অক্ষয় কুমার, রজনীকান্ত, অনুপম খেরের পাশাপাশি বাংলার তারকারাও 'অপারেশন সিঁদুর' নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন সোশাল মিডিয়ায় ৷ এদিন অভিনেতা অঙ্কুশ হাজরা সোশাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো দেন ৷ 10 সেকেন্ডের ভিডিয়োতে তিনি বলেন, "সকলকে সুপ্রভাত ৷ আমাদের প্রিয় প্রতিবেশীকে জানাই অ্যাডভান্স হ্যাপি দিওয়ালি ৷ জয় হিন্দ ৷" অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ও জিৎ ও দেব তিনজনেই ইন্সটাগ্রাম স্টোরিতে জয় হিন্দ শেয়ার করেছেন ৷ জিতের পোস্ট (ইন্সটা স্টোরি)

হায়দরাবাদ, 7 মে: পাকিস্তানে জঙ্গি ঘাঁটি উড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় ভারতীয় সেনাদের বীরত্বের প্রশংসায় পঞ্চমুখ তারকরা ৷ বলিউডের অক্ষয় কুমার, রজনীকান্ত, অনুপম খেরের পাশাপাশি বাংলার তারকারাও 'অপারেশন সিঁদুর' নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন সোশাল মিডিয়ায় ৷ এদিন অভিনেতা অঙ্কুশ হাজরা সোশাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো দেন ৷ 10 সেকেন্ডের ভিডিয়োতে তিনি বলেন, "সকলকে সুপ্রভাত ৷ আমাদের প্রিয় প্রতিবেশীকে জানাই অ্যাডভান্স হ্যাপি দিওয়ালি ৷ জয় হিন্দ ৷" অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ও জিৎ ও দেব তিনজনেই ইন্সটাগ্রাম স্টোরিতে জয় হিন্দ শেয়ার করেছেন ৷ জিতের পোস্ট (ইন্সটা স্টোরি) অন্যদিকে অভিনেত্রী মৌবনি সরকার বলছেন অন্য কথা ৷ এদিন তিনি একদিকে যেমন ভারতের অপারেশন সিঁদুর মিশনের জয়গান করেছেন তেমনই কেন্দ্রীয় সরকারকে এক বার্তাও দিয়েছেন ৷ তিনি লিখেছেন, "আমার ব্যক্তিগত অনুরোধ ভারত সরকারের কাছে ৷ সন্ত্রাসবাদী দমনে পশ্চিমবঙ্গেও সার্চ অপারেশন করা দরকার ৷" প্রসেনজিতের পোস্ট (ইন্সটা স্টোরি) অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ একটি ছবি পোস্ট করেন ৷ ক্যাপশনে লেখেন, "নি:শব্দের শব্দ!জয় হিন্দ জয় ভারত, ভারত মাতার জয়।" উল্লেখ্য বুধবার ভোর রাতে ভারতীয় বায়ু সেনা (Indian Air Force) পাকিস্তানে একধিক জঙ্গি ঘাঁটির ওপর হামলা চালায় ৷ পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের মুরিদকে, ভাওয়ালপুল, কোটলি ও মুজাফ্ফরবাদে এয়ার স্ট্রাইক চালায় ভারতীয় বায়ু সেনা ৷ সরকারের তরফে ইতিমধ্যেই বিবৃতি জারি করা হয়েছে ৷ বলা হয়েছে প্রায় নটি জঙ্গি ঘাঁটি এই হামলায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছে ৷ অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত নিজের ইন্সটা স্টোরিতে ভারত সরকারের বিবৃতি শেয়ার করে দেশের ও জওয়ানদের পাশে থাকার বার্তা দেন ৷ ঋতুপর্ণার পোস্ট (ইন্সটা স্টোরি) তবে অন্য কথা বললেন অভিনেতা ঋদ্ধি সেন ৷ সোশাল মিডিয়ায় দীর্ঘ পোস্টে 'উত্তর, পাল্টা উত্তর' নিয়ে সওয়াল করলেন তিনি ৷ তাঁর পোস্টে উঠে এল ,"পহেলগামের মতো এক জনবহুল এবং জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্যে ইন্টেলিজেন্সের সতর্ক বার্তা থাকা সত্ত্বেও ট্যুরিস্টদের জন্য রাখা হলো না কোনো নিরাপত্তার ব্যবস্থা l অর্থাৎ উরি এবং পুলওয়ামার ভারতীয় সেনাদের হত্যার ঘটনা প্রত্যক্ষ করেও ভারতীয় সরকার ভেবেছিলেন যে কাশ্মীর এখন জঙ্গি মুক্ত l সেনার নিরাপত্তার কথা ভাবেনা যারা, তারা যে নাগরিকদের নিরাপত্তা নিয়ে ভাববে না, সেটাই স্বাভাবিক l" তিনি আরও লেখেন, "কিন্তু তাতে কোনো অসুবিধা নেই l নিজের বাড়ির চাল ফুটো হলে প্রতুত্তরে শুধুই অন্য বাড়ির চাল ভেঙে দিলে যে নিজের বাড়ি মজবুত হয়না,পাশাপাশি নিজের বাড়ির চাল মেরামত করাটাই যে আসলে স্থায়ী সমাধান,এই ভাবনায় বিশ্বাসী যেকোনো ব্যক্তি এখন আমাদের সমাজে আর ফেসবুকে দেশদ্রোহী l ‘নিজের বাড়ির ভাঙা ছাদ যে ভাঙাই থেকে গেছে’ তা নিয়ে আমরা আর নিরাপত্তাহীনতায় ভুগি না, বরং পরের বাড়ির ভাঙা ছাদ দেখলে আমরা নিরাপদ বোধ করি l " জানা গিয়েছে, ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদের প্রধান মাসুদ আজহারের পরিবারের 10 সদস্য মারা গিয়েছেন ৷ তাছাড়া এই হামলায় প্রাণ গিয়েছে আরও 4 জনের ৷ ভারতের সংগঠিত অসংখ্য জঙ্গি হানার মাথা মৌলানা মাসুদ আজাহার নিজেই এই তথ্য জানিয়েছে ৷ দেবের পোস্ট (ইন্সটা স্টোরি) 'মোদি করে দেখিয়েছেন... !' 'অপারেশন সিঁদুর' মিশনে প্রতিক্রিয়া কঙ্গনার, কী বললেন রজনীকান্ত-অক্ষয় ?

Last Updated : May 7, 2025 at 5:07 PM IST