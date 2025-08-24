কলকাতা, 24 অগস্ট: পুজোর আগে নিউমার্কেটে পা ফেলার জায়গা নেই ৷ সেখানে শনিবারের বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যায় হঠাৎ হাজির নুসরত জাহান । অভিনেত্রীকে দেখে মানুষের আগ্রহ বাড়ে । বাড়ে ভিড় । তবে, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন না নুসরত । আসন্ন ছবির নতুন গানের সঙ্গে ধুন্ধুমার নাচলেন তিনি । তাঁকে ঘিরে বহু মানুষের ঢল নামল নিউমার্কেট চত্বরে । ভিড়ের মাঝে নাচের মাধ্যমে মানুষের মন কেড়ে নিলেন প্রাক্তন সাংসদও ।
এই পুজোয় আসছে 'রক্তবীজ 2'। আর তার আগে হাজির এই ছবির নতুন গান 'অর্ডার ছাড়া বর্ডার'-এর ঝলক । এই ছবিতে এই গানের সঙ্গে আইটেম ডান্স করবেন নুসরত জাহান । ছবির প্রচারের অংশ হিসাবে নিউমার্কেটে ওই গানে নাচতে দেখা গেল তাঁকে ৷
সেখানে নাচের নিজের অভিজ্ঞতা গিয়ে নুসরত বলেন, "আমি প্রথমবার ফ্ল্যাশ মব-এ পারফর্ম করলাম ৷ এত মানুষের সাড়া পেয়ে দারুণ লাগছে । ক্রেতারা এগিয়ে এসে মেতে উঠলেন আমাদের সঙ্গে । আশা রাখি মানুষ 'রক্তবীজ 2' নিয়েও মানুষের আগ্রহ কম হবে না ৷ আমি ছবিটা নিয়ে আশাবাদী । একইভাবে এই ছবির একজন অংশ হয়েও দারুণ খুশি । ছবিটার মুক্তির জন্য মুখিয়ে আছি আমি ।"
উল্লেখ্য, 'অর্ডার ছাড়া বর্ডার' গানে গাঢ় সবুজ স্বল্পবাসেই ভক্তদের মনে দোলা দিলেন নুসরত । ইতিমধ্যেই সোশাল মিডিয়ায় সাড়া ফেলেছে এই গান ও নাচ । বিস্ফোরকের ড্রাম থেকে বেরিয়ে আগুন ছড়িয়ে দিলেন অভিনেত্রী । উষ্ণ আবেদনে এতটুকু জড়তা নেই তাঁর পারফরম্যান্সে । গানটির কথা জিনিয়া সেনের । সুর দিয়েছেন শিলাজিৎ মজুমদার । গেয়েছেন শ্রেষ্ঠা দাস । সিনেমায় ব্যবহৃত এই গানটি নিছকই গান নয় । গানের মাঝেই অ্যাকশন মুডে আবির্ভাব হয় মিমি চক্রবর্তীর ।
26 সেপ্টেম্বর মুক্তি পেতে চলেছে শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-নন্দিতা রায় পরিচালিত 'রক্তবীজ 2'। তার আগেই মুক্তি পেল এই নতুন গানের ঝলক । 2023 সালে একটি সত্য ঘটনায় ছায়ায় রচিত হয় রক্তবীজ । মুখ্য চরিত্রে ভিক্টরের সঙ্গে দেখা যায় আবির চট্টোপাধ্যায় এবং মিমি চক্রবর্তীকে । এই ছবির নয়া সংযোজন অঙ্কুশ হাজরা এবং কৌশানী মুখোপাধ্যায় । ট্রেলারে অঙ্কুশকে দেখা যায় শীতল খলনায়কের বেশে । যাঁর একটাই মূল মন্ত্র, "মানুষের থেকে মকসদ বড় !" অঙ্কুশকে 'রক্তবীজ'-এ দেখা গিয়েছিল আইটেম ডান্সে । এবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় তিনি ।
এদিকে ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়, আবির চট্টোপাধ্যায় এবং মিমি চক্রবর্তীর পাশাপাশি এই ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছেন 'ব্যান্ডিট কুইন' ছবি খ্যাত সীমা বিশ্বাসও । বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের আদলে সীমাকে দেখানো হবে, টিজার তেমনই ইঙ্গিত দেয় । কলকাতায় এসে শুটিংও করা হয়ে গিয়েছে তাঁর । 'রক্তবীজ'-এর মতো এবারও দাপুটে পুলিশ কর্তা সংযুক্তার চরিত্রে মিমি, আর ফের কেন্দ্রীয় সরকারের গোয়েন্দা পুলিশ অফিসার পঙ্কজের ভূমিকায় থাকছেন আবির ।