'মানুষ মরছে, মাননীয়া আপনি হাসছেন !...' রাগে ফুঁসছেন সুরকার দেবজ্য়োতি

'মানুষ মরছে, মাননীয়া আপনি হাসছেন !...' রাগে ফুঁসছেন সুরকার দেবজ্য়োতি
বুদ্ধিজীবী, কবি-শিল্পীদের 'মেরুদণ্ডহীন' বলে তোপ সঙ্গীতশিল্পী দেবজ্যোতি মিশ্রের ৷ সমর্থন স্বস্তিকারও ৷
হায়দরাবাদ, 7 অক্টোবর: "আনন্দে তালি বাজছে। আপনি তাদের সঙ্গে নাচছেন। আপনি অন্তত বিরত থাকতে পারতেন। সেটাই কি আশা করতে পারি না আপনার কাছ থেকে। এই আনন্দের আলোর নিচে অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে অসংখ্য ঘর, মুখ, দেহ, স্মৃতি। আপনি মুখ্যমন্ত্রী ! এই কার্নিভাল বন্ধ করে দেয়া উচিত ছিল না আপনার!" সোশাল মিডিয়ায় তীব্র ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ সঙ্গীত শিল্পী তথা সুরকার দেবজ্যোতি মিশ্রের (Debojyoti Mishra) ৷
একদিকে যখন বর্ণময় দুর্গাপুজোর শোভাযাত্রায় (Durga Puja Carnival 2025) মত্ত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ও টলিউডের তাবড় তাবড় তারকারা তখন এক রাতের বৃষ্টিতে তছনছ উত্তরবঙ্গ ৷ বৃষ্টি-ধসে মৃত্যুমিছিলের মাঝে তারকাদের জৌলুসে ঝলমল করছিল রাজ্য সরকারের রেড রোড কার্নিভাল। উত্তরবঙ্গের দুর্যোগের মাঝে আতশবাজিতে সাজানো শহরকে দেখে ধিক্কার দেবজ্যোতির ৷ শিল্পীকে সমর্থন জানিয়েছেন বাচিক শিল্পী সুজয় প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় ৷
কী লিখেছেন দেবজ্যোতি ?
এদিন সোশাল মিডিয়ায় দীর্ঘ পোস্টে দেবজ্যোতি লেখেন, "মানুষ মরছে ৷ জলের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে প্রাণ। অথচ শহর সাজানো আতশবাজিতে, মঞ্চে কার্নিভালের তালে। মাননীয়া আপনি হাসছেন ! এই কার্নিভাল বন্ধ করে দেয়া উচিত ছিল না আপনার !.." এরপরেই দেবজ্যোতি তারকাদের উদ্দেশ্যে লেখেন, "আপনার চাটুকার, বুড়োক্র্যাট 'চাটুকার' কবি শিল্পী, সংগীত শিল্পীরা আপনাকে কিছু বলবে না। ওদের ফায়দা পাওয়ার আছে আপনার কাছে।... বিবেক কি এই উৎসবের শব্দে হারিয়ে গেছে?
এরপরেই সঙ্গীত সুরকারের প্রশ্ন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে, "আপনি কি মানবতার পাশে দাঁড়াবেন, নাকি এই মাৎস্যন্যায়-এ গা ভাসিয়ে রাখবেন..! আমরা চাই সহানুভূতি, ন্যায়বিচার এবং মানবিকতার প্রতি একটিমাত্র দৃঢ় সৎ পদক্ষেপ। রুখে দাঁড়ান।" শিল্পীর এই বার্তায় মন্তব্য করে সমর্থন জানিয়েছেন বাচিক শিল্পী সুজয় ৷ সুজয় প্রসাদ লেখেন, "বিশ্বাস কর সবাই বধির হয়ে গেছে। মূক নয়।"
এই বার্তার পর দেবজ্যোতি আরও একটি পোস্ট করেন সোশাল মিডিয়ায় ৷ সেখানে তিনি লেখেন, "মেরুদণ্ডহীন বুদ্ধিজীবী, কবি, শিল্পী এবং সাংবাদিকরা - তোমরা তোমাদের প্রাপ্য অন্ধকার আগামীকাল অর্জন করেছ..." এই পোস্টের পরিপ্রেক্ষীতে স্বস্তিকা মন্তব্য করেন "মেরুদণ্ডহীন শুধু কবি, তারকারা নন পাশাপাশি সঙ্গীতশিল্পী, উদ্যোক্তা, রেস্তোরাঁ মালিকরা ৷ সবাই মত্ত ৷"