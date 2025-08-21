ETV Bharat / entertainment

অ্যাসিড আক্রান্তদের নিয়ে 'কালা জাদু', উপস্থাপনায় নাইজেল - NIGEL AKKARA ON KALA JADU

মেয়েরা নানা সময়ে যে সব অপ্রীতিকর ঘটনার শিকার হয় তার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার লড়াই 'কালা জাদু'।

nigel-akkara-shares-his-upcoming-theatre-project-kala-jadu
অ্যাসিড আক্রান্তদের নিয়ে 'কালা জাদু' (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 21, 2025 at 10:16 AM IST

1 Min Read

কলকাতা, 21 অগস্ট: 'কোলাহল থিয়েটার ওয়ার্কশপ'-এর আগামী প্রযোজনা 'কালা জাদু'।কাহিনি, চিত্রনাট্য এবং ভাবনা সবই নাইজেল আকারার। রাজস্থানের রুদালিদের জীবন থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে নাইজেল আকারার এই নবম প্রযোজনা 'কালা জাদু'।

নাইজেল জানিয়েছেন, "এটি মূলত নারীকেন্দ্রিক নাটক। যেখানে বহু নারী চরিত্র রয়েছে। আর তাদের সকলের নাম মা দুর্গার নামে। কেউ পার্বতী কেউ উমা কেউ বা গৌরী। মেয়েরা নানা সময়ে যে সব অপ্রীতিকর ঘটনার শিকার হয় তার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার লড়াই 'কালা জাদু'।

বিভিন্ন সময়ে যৌনকর্মী, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষ, প্রান্তিক লিঙ্গ পরিচয়ের মানুষদের নিয়ে একাধিক নাটক পরিচালনা করেছেন নাইজেল। আর এবার অ্যাসিড অ্যাটাক সার্ভাইভারদের নিয়ে কাজ করছেন তিনি। নাটকে অংশ নেবেন কিছু অটিজমে আক্রান্ত মানুষও। নাইজেলের দলের এটি নবম প্রযোজনা। রাজস্থানের রুদালি অর্থাৎ পেশাদার নারী শোকপ্রকাশকারীদের জীবন থেকে অনুপ্রাণিত এই নাটকটি জাতিভিত্তিক শোষণ ও পিতৃতান্ত্রিক প্রথার বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ এবং লড়াইকে তুলে ধরবে। সেই সঙ্গে সামাজিক সাম্য, দৃঢ়তা ও নারী ক্ষমতায়নকে উদযাপন করবে।

প্রত্যেকবারের মতো এটিও নাইজেলের একটি মরমী পরিবেশনা হতে চলেছে তা বলাই বাহুল্য। বিভিন্ন চরিত্রে রয়েছেন শরণ্যা বসু (প্রধান চরিত্র), কাকলি দাস,কল্পনা দাস, মাণিক মণ্ডল, প্রিয়াঙ্কা নিয়োগী, সায়ন্তনী মুখোপাধ্যায়, প্রীতি জানা, রিমা মুখার্জি, তনুশ্রী চক্রবর্তী, উপাসনা বর, আর্য ব্যানার্জি, সত্যনাথ চক্রবর্তী, অর্ক সেন,অরিজিৎ মিত্র, কৌশিক সিংহ, শুভারুণ বসু, সুশীল দাস। আলোর দায়িত্বে সৌমেন চক্রবর্তী, ধ্বনী প্রক্ষেপণে বন্ধন মিশ্র, মেকআপ সামলাবেন ইব্রাহিম, মঞ্চ সজ্জায় অম্বরীশ দাস, চিত্রনাট্য সহযোগিতা সর্বাণী ঘোষ বসু, প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর– সুরজিৎ দাস।

কলকাতা, 21 অগস্ট: 'কোলাহল থিয়েটার ওয়ার্কশপ'-এর আগামী প্রযোজনা 'কালা জাদু'।কাহিনি, চিত্রনাট্য এবং ভাবনা সবই নাইজেল আকারার। রাজস্থানের রুদালিদের জীবন থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে নাইজেল আকারার এই নবম প্রযোজনা 'কালা জাদু'।

নাইজেল জানিয়েছেন, "এটি মূলত নারীকেন্দ্রিক নাটক। যেখানে বহু নারী চরিত্র রয়েছে। আর তাদের সকলের নাম মা দুর্গার নামে। কেউ পার্বতী কেউ উমা কেউ বা গৌরী। মেয়েরা নানা সময়ে যে সব অপ্রীতিকর ঘটনার শিকার হয় তার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার লড়াই 'কালা জাদু'।

বিভিন্ন সময়ে যৌনকর্মী, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষ, প্রান্তিক লিঙ্গ পরিচয়ের মানুষদের নিয়ে একাধিক নাটক পরিচালনা করেছেন নাইজেল। আর এবার অ্যাসিড অ্যাটাক সার্ভাইভারদের নিয়ে কাজ করছেন তিনি। নাটকে অংশ নেবেন কিছু অটিজমে আক্রান্ত মানুষও। নাইজেলের দলের এটি নবম প্রযোজনা। রাজস্থানের রুদালি অর্থাৎ পেশাদার নারী শোকপ্রকাশকারীদের জীবন থেকে অনুপ্রাণিত এই নাটকটি জাতিভিত্তিক শোষণ ও পিতৃতান্ত্রিক প্রথার বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ এবং লড়াইকে তুলে ধরবে। সেই সঙ্গে সামাজিক সাম্য, দৃঢ়তা ও নারী ক্ষমতায়নকে উদযাপন করবে।

প্রত্যেকবারের মতো এটিও নাইজেলের একটি মরমী পরিবেশনা হতে চলেছে তা বলাই বাহুল্য। বিভিন্ন চরিত্রে রয়েছেন শরণ্যা বসু (প্রধান চরিত্র), কাকলি দাস,কল্পনা দাস, মাণিক মণ্ডল, প্রিয়াঙ্কা নিয়োগী, সায়ন্তনী মুখোপাধ্যায়, প্রীতি জানা, রিমা মুখার্জি, তনুশ্রী চক্রবর্তী, উপাসনা বর, আর্য ব্যানার্জি, সত্যনাথ চক্রবর্তী, অর্ক সেন,অরিজিৎ মিত্র, কৌশিক সিংহ, শুভারুণ বসু, সুশীল দাস। আলোর দায়িত্বে সৌমেন চক্রবর্তী, ধ্বনী প্রক্ষেপণে বন্ধন মিশ্র, মেকআপ সামলাবেন ইব্রাহিম, মঞ্চ সজ্জায় অম্বরীশ দাস, চিত্রনাট্য সহযোগিতা সর্বাণী ঘোষ বসু, প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর– সুরজিৎ দাস।

For All Latest Updates

TAGGED:

BENGALI NATOKNIGEL AKKARA NATOKKALA JADU NATOKনাইজেল আকারাNIGEL AKKARA ON KALA JADU

Quick Links / Policies

ফিচার

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

কন্যাসন্তানের পৈতে, সমাজের বাঁধাধরা নিয়ম ভেঙে সাহসী ছন্দপতন

নয়া GST স্ল্যাব হতে পারে গেম চেঞ্জার ! কমবে জিনিসের দাম, সরল হবে কর ব্যবস্থা

মুখে বার্ধক্যের লক্ষণ ? এই ফলগুলি খেলেই ত্বকে ফিরবে জেল্লা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.