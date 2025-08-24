কলকাতা, 24 অগস্ট: টেলিভিশনের পর্দায় সম্প্রচারিত হবে নতুন বাংলা ধারাবাহিক 'কম্পাস'। অর্কপ্রভ রায় ও পর্ণা চক্রবর্তী অভিনীত এই ধারাবাহিকের যাত্রা শুরু 25 অগস্ট, সোমবার থেকে ৷
কম্পাসের প্রযোজক সুশান্ত দাস বলেন, "এই সময়ে বাঁচার পদ্ধতিটা অনেক আলাদা । চাকরি নেই । তবে চাকরি না-থাকলেই জীবন শেষ হয়ে যায় না । এটাই শেখাবে এই ধারাবাহিক । এখানে এমন একটি মেয়েকে দেখা যাবে যে শেখাবে জীবন কোনওদিন শেষ হয়ে যায় না চাকরি না-থাকলে । অন্যভাবেও বাঁচা যায় ।"
তিনি আরও বলেন, "আগেকার মেয়েদের জীবনের সঙ্গে আজকের মেয়েদের জীবনের অনেক পার্থক্য । বদলে যাওয়া মেয়েদের গল্প বলবে 'কম্পাস' । কম্পাস এমন কিছু কথা বলবে যেগুলো এখন বলার সময় এসেছে । সাধারণত ধারাবাহিকে আমরা যে সব নারী চরিত্র দেখাই, এই ধারাবাহিকের নায়িকা তাদের থেকে একেবারে আলাদা । তার সাজগোজ, চলন বলন খুব আলাদা ।"
ধারাবাহিকের নারী চরিত্র কম্পাসের ভূমিকায় দেখা যাবে পর্ণা চক্রবর্তীকে । তিনি বলেন, "এটা আমার প্রথম ধারাবাহিক । খুব মন দিয়ে কাজটা করছি। কম্পাস এমন একটি মেয়ে যে কি না সবাইকে ঠিক পথ দেখাতে চায় । সঠিক দিশা দিতে চায় । সবার ভালো চায় সে ।"
গল্পে মুখ্য পুরুষ চরিত্র বিহানের ভূমিকায় দেখা যাবে অর্কপ্রভ রায়কে । তিনি বলেন, "সুশান্ত দা'র সঙ্গে এটা আমার দ্বিতীয় কাজ । ওঁর হাত ধরেই এই দুনিয়ায় এসেছি । এখানে আমি কম্পাসের একেবারে বিপরীত মেরুর বাসিন্দা । যে কম্পাসের সব ধ্যান ধারণাকে ভুল বলে । বাকিটা প্রত্যেক পর্ব বলবে ।"
পর্ণা পর্দার নতুন মুখ । তবে, অর্কপ্রভকে এর আগে দেখা গিয়েছে 'তোমাদের রানি' এবং 'দুই শালিক' ধারাবাহিকে । দুই ধারাবাহিকে অর্কপ্রভ একেবারে আলাদা । এখানে তাঁর কী ভূমিকা তা জানার জন্য আগ্রহী তাঁর ভক্তকূল ।
25 অগস্ট থেকে সন্ধে 6টার স্লটে প্রতিদিন সম্প্রচারিত হবে এই ধারাবাহিক ।