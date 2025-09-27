একঝাঁক তারকার সমাবেশে আসছে 'তোমাকে বুঝি না প্রিয়'

একঝাঁক তারকার সমাবেশে আসছে 'তোমাকে বুঝি না প্রিয়'
ত্রিকোণ প্রেম ও প্রতিশোধের গল্পে একগুচ্ছ তারকা । এক ফ্রেমে কিঞ্জল, সুহোত্র, কনীনিকা-দেবলীনা । প্রকাশ্যে ছবির নাম 'তোমাকে বুঝি না প্রিয়' ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 27, 2025 at 4:21 PM IST
কলকাতা, 27 সেপ্টেম্বর: ত্রিকোণ প্রেম ও প্রতিশোধের নতুন গল্প আসছে বড় পর্দায় । একঝাঁক তারকার সমাবেশ রয়েছে এই ছবিতে । পরিচালক সায়নদীপ চৌধুরী নিয়ে আসছে তাঁর নতুন ছবি 'তোমাকে বুঝি না প্রিয়' ।
ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন অভিনেতা কিঞ্জল নন্দ, সুহোত্র মুখোপাধ্যায়, কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবলীনা কুমার থেকে সুজন বা নীল মুখোপাধ্যায় । থ্রিলারের মোড়কে নতুন স্বাদের গল্প বলবে 'তোমাকে বুঝি না প্রিয়' ছবি । এক কথায় প্রেমের ত্রিকোণমিতি, খুন দিয়ে ছবির শুরু, যা কোর্ট রুম ড্রামায় গিয়ে শেষ হচ্ছে । ছবিতে সম্পর্কের গল্প দেখা যাবে । কিঞ্জল নন্দ ও সুহোত্র মুখোপাধ্যায়ের চরিত্র দুটিতে রয়েছে অনেক মোড় ।
'তোমাকে বুঝি না প্রিয়' ছবিতে একজন আইনজীবীর চরিত্রে দেখা যাবে অভিনেত্রী কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৷ অন্যদিকে সম্পর্কের তৃতীয় কোণে রয়েছে অভিনেত্রী দেবলীনা কুমার । ছবিতে সিনেমাটোগ্রাফার হিসেবে রয়েছেন গোপী ভগৎ । সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন শ্রাবণ ভট্টাচার্য ।
পরিচালক সায়নদীপ চৌধুরী বলেন, "এই ছবিতে প্রতিটি চরিত্র খুব প্রাণবন্ত । একটি চরিত্র অন্য একটি চরিত্রের সঙ্গে ভালোভাবে যুক্ত, যেটা এই ছবির সবচেয়ে বড় অস্ত্র ৷ ছবিতে কিঞ্জল নন্দ, সুহোত্র মুখোপাধ্যায়, কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবলীনা কুমার, সুজন মুখোপাধ্যায় সবাই নিজেদের চরিত্রে খুব মানানসই । থ্রিলার ছবির নতুন স্বাদ দেবে এই ছবি ৷ তবে এই ছবি শুধুমাত্র থ্রিলার নয়, এই ছবিতে সম্পর্ক, ভালোবাসা, খুন, রহস্য সবটাই রয়েছে । আশা করছি দর্শকদের ভালো লাগবে ।"
'তোমাকে বুঝি না প্রিয়' ছবিটি মুক্তি পাবে 'পূর্ব দিগন্ত ফিল্ম প্রোডাকশন'-এর ব্যানারে অনিল দেবনাথের প্রযোজনাতে । ইতিমধ্যে ছবির প্রিপ্রোডাকশনের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে । মহরৎ হয়ে গিয়েছে । এবার পালা শুটিং শুরুর । শহর কলকাতা জুড়ে ছবির শুটিং চলবে ।
উল্লেখ্য, এর আগেও একাধিক ছবিতে অভিনয় করেছেন কিঞ্জল নন্দ ৷ 'হুল' ছবিতে রয়েছেন তিনি ৷ কিঞ্জল আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে সামনের সারিতে ছিলেন ৷ তিনি জুনিয়র চিকিৎসক ৷ এদিকে কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকদিন পর বড়পর্দায় ফিরছেন ৷ তাঁকে নিয়মিত জনপ্রিয় চ্যানেলের রান্নার অনুষ্ঠানে সঞ্চালনা করতে দেখা যায় ৷ অন্যদিকে রাসের পর আবারও একটি বাংলা ছবিতে অভিনয় করতে দেখা যাবে দেবলীনা কুমারকে ৷