ETV Bharat / entertainment

কর্ণাটকে কমল হাসানের মন্তব্যের জেরে 'থাগ লাইফ' ব্যানের দাবি ! কী বলেছেন অভিনেতা ? - KAMAL HAASAN ON KANNADA LANGUAGE

Published : May 28, 2025 at 12:52 PM IST

অভিনেতা অনুষ্ঠানে বলেন, "আমার পরিবার তামিল ভাষায় কথা বলে ৷ অভিনেতা শিবরাজকুমার আমার পরিবারেই একটা অংশ কিন্তু তিনি অন্য রাজ্যে বাস করেন ৷ তোমাদের ভাষা তামিল থেকে উৎপন্ন হয়েছে (Your language was born out of Tamil) ৷ তাই তোমরাও আমার পরিবারের একটা অংশ ৷" যদিও কমল হাসানের এই বক্তব্য থেকে পরিস্কার তিনি, সংহতি প্রকাশের উদ্দেশ্যেই এমন বলেছেন ৷ তবে কন্নড়ভাশা ব্যবহারীরা মনে করছেন তাদের ভাষাগত পরিচয়কে অবমূল্যায়ন করা হয়েছে ৷

নেটপাড়ায় সমালোচনা

কমল হাসানের বক্তব্য নিমেষে নেটপাড়ায় ভাইরাল হয়ে যায় ৷ 5 জুন থাগ লাইফ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির অপেক্ষায় ৷ তার আগে নেটপাড়ায় ছবি বয়কট করার দাবি উঠেছে ৷ কেউ লিখেছেন, "কমল থাগ লাইফ প্রোমোশন করতে এসে বলে যান, কন্নড় ভাষা তামিল থেকে এসেছে ৷ বড় যুদ্ধ শুরু হয়েছে ৷" আবার কেউ লিখেছেন, "কর্ণাটকে থাগ লাইফ ব্যান করা উচিত ৷ অভিনেতার কিছু বলার আগে ভেবে বলা উচিত ছিল ৷"

কর্ণাটকের বিজেপি চিফ বিওয়াই বিজয়েন্দ্র কমল হাসানের বক্তব্যকে অসম্মানজনক বলে মন্তব্য করেছেন ৷ তিনি বলেন, "তাদের ভাষাকে ভালোবাসা উচিত, কিন্তু এর নামে অহংকার প্রদর্শন সাংস্কৃতিক দেউলিয়ার উদাহরণ। কমল হাসানের 6.5 কোটি কন্নড়ের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়া উচিত।" এমনকী, অনেকে এই বিষয়ে অভিনেতা শিবরাজকুমারকেও মুখ খোলার জন্য অনুরোধ করেছেন ৷ বাড়তে থাকা প্রতিবাদের জেরে থাগ লাইফ মুক্তির আগে কমল হাসান আর কোন প্রতিক্রিয়া দেন কি না সেটাই দেখার ৷