অস্কারে ভারতের প্রতিনিধি 'হোমবাউন্ড', জাহ্নবী-ইশানের সিনেমা কবে আসছে ওটিটিতে ?
নীরজ ঘায়ওয়ান পরিচালিত এই সিনেমা অস্কারের মঞ্চে প্রতিনিধিত্ব করছে ভারতের হয়ে ৷ 26 সেপ্টেম্বর বড়পর্দায় মুক্তি পেয়েছে এই সিনেমা ৷ ওটিটিতে মুক্তি কবে ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 26, 2025 at 4:31 PM IST
হায়দরাবাদ, 26 সেপ্টেম্বর: হোমবাউন্ড' সিনেমা মুক্তির আগেই সারা বিশ্বে আলোড়ন তুলেছে। ঈশান খট্টর, বিশাল জেঠওয়া এবং জাহ্নবী কাপুর অভিনীত এই সিনেমা 98তম অ্যাকাডেমি পুরস্কারের জন্য ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করছে ৷ চলতি বছর কান চলচ্চিত্র উৎসবে দর্শকদের মন জয় করার এবং আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (টিআইএফএফ) চলাকালীন টরন্টোতে স্ট্যান্ডিং অভিয়েশন পেয়েছে এই সিনেমা ৷ অবশেষে 26 সেপ্টেম্বর ভারতের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে নীরজের সিনেমা ৷ এখন প্রশ্ন হল, কবে- কোন ওটিটি প্ল্যাটফর্মে সম্প্রচারিত হবে 'হোমবাউন্ড'?
অনলাইনে এই সময়ে আসবে 'হোমবাউন্ড'
খবর, হোমহাউন্ড সিনেমার স্ট্রিমিং হবে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম নেটফ্লিক্সে ৷ প্রেক্ষাগৃহে এখন চলছে এই সিনেমা ৷ এরপর তা আসবে নেটফ্লিক্সে ৷ মনে করা হচ্ছে নভেম্বরে এই সিনেমা চলে আসবে ওটিটিতে ৷ অর্থাৎ অস্কার নমিনেটেড এই সিনেমা আর এক মাসের মধ্যেই চলে আসবে অনলাইনে ৷
সিনেমার প্রেক্ষাপট
'হোমবাউন্ড' সিনেমার গল্পের আধার দুই বন্ধুর জার্নিকে কেন্দ্র করে ৷ শোয়েব (ইশান খট্টর) ও চন্দন (বিশাল জেঠওয়া) স্বপ্ন দেখে দারিদ্রতা থেকে মুক্তি পেতে পুলিশের চাকরি করবে ৷ কিন্তু তাদের বন্ধুত্বের পরীক্ষা নেয় জাত-ধর্ম আর বেঁচে থাকার জন্য অদম্য লড়াই ৷ অতিমারির সময়ে উত্তর ভারতের এক গ্রামে এই দুই বন্ধুর গল্প দেখে ইতিমধ্যেই প্রশংসা করেছেন অনেকেই ৷ এই সিনেমায় জাহ্নবীর চরিত্রের নাম সুধা ভারতী ৷ যার রয়েছে নিজস্ব লড়াই ৷ এই সিনেমায় পরতে পরতে লুকিয়ে রয়েছে সামাজিক অবিচার এবং বৈষম্যের কথা ৷ সিনেমাটি প্রযোজনা করেছেন করণ জোহর, অপূর্ব মেহতা, আদর পুনেওয়ালা ও সোমেন মিশ্রা ৷