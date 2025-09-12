নতুন ধারাবাহিক থেকে পুজোর প্ল্যানিং, আড্ডায় নীল ভট্টাচার্য

নতুন ধারাবাহিক থেকে পুজোর প্ল্যানিং, আড্ডায় নীল ভট্টাচার্য
আসছে নতুন ধারাবাহিক 'ভোলে বাবা পার করে গা' ৷ সেই নিয়ে জানালেন নিজের অভিজ্ঞতা ৷ ইটিভি ভারতের মুখোমুখি হয়ে পুজোর প্ল্যানিংও জানালেন নীল ভট্টাচার্য ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 12, 2025 at 5:33 PM IST
কলকাতা, 12 সেপ্টেম্বর: পুজোর আগেই নতুন ধারাবাহিকে নীল ভট্টাচার্য । মা দুর্গার আগেই দর্শকের সামনে হাজির 'ভোলে বাবা পার করে গা'। এই ধারাবাহিকে ডাক্তারের ভূমিকায় নীল ভট্টাচার্য । ডা. শাখ্য চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকায় দেখা যাবে তাঁকে । 'অমর সঙ্গী' ধারাবাহিক শেষ হওয়ার প্রায় সাত পরে এই ধারাবাহিকে ফিরছেন নীল । এবার তিনি জুটি বাঁধছেন মধুমিতা সরকারের সঙ্গে ।
নীল বলেন, "আমার বাবা চাইতেন আমি ডাক্তারি পড়ি । কিন্তু অঙ্কটাতে সামান্য সমস্যা ছিল বলে আমি বাবার সেই চাওয়া পূরণ করতে পারিনি । তবে, সত্যি না-হলেও পর্দাতে অন্তত বাবা আমাকে ডাক্তার হিসেবে দেখবেন । এটা একটা প্রাপ্তি আমার কাছে ।"
লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখায় এবং ম্যাজিক মোমেন্টস-এর প্রযোজনায় এই প্রথম কোনও ধারাবাহিকে নীল । নীলের টেলি কেরিয়ার কম দিনের নয় । 'ঠিক যেন লাভ স্টোরি', 'স্ত্রী', 'কৃষ্ণকলি', 'উমা', 'বাংলা মিডিয়াম', 'অমর সঙ্গী' রয়েছে তাঁর টেলি সফরে । আর এবার 'ভোলে বাবা পার করেগা'। এখানে খুব শান্ত, গম্ভীর, অসম্ভব ব্যক্তিত্বময় ইমেজে দেখা যাবে নীলকে ।
নতুন জুটি নিয়েও খুশি অভিনেতা । বলেন, "আগে আমার কাজ করা হয়নি মধুমিতার সঙ্গে । তবে, এই সিরিয়ালের জন্য অনেকগুলো সিন হয়ে গেল । খুব স্পন্টেনিয়াস, ন্যাচরাল অভিনেত্রী মধুমিতা । আমি আশাবাদী এই জুটিটাও জমবে ।"
নীল আরও বলেন, "পুজোর আনন্দ যেমন আছে তেমনি নতুন কাজটাকে আনন্দ করে করারও একটা তাগিদ আছে । দুই মিলিয়েই আনন্দে আছি । প্রত্যেক ধারাবাহিকের ক্ষেত্রেই পুজোর আগে একটু বেশি ব্যস্ততা থাকে আমাদের । এটা অভ্যাস হয়ে গেছে ।"
সামনেই পুজো ৷ সে প্রসঙ্গে নীল বলেন, "পুজোর কোনও প্ল্যান এখনও হয়নি । তবে হয়ে যাবে সব । প্ল্যানিং, কেনাকাটা সবই হবে, কোনওটাই বাকি থাকবে না । হঠাৎ করেই প্ল্যান হয় বন্ধুদের সঙ্গে । কেউ ফোন করল আর তারপরেই বেরিয়ে পড়া বা আড্ডা । এভাবেই কাটে পুজোটা ।" রিয়েল লাইফ পার্টনার তৃণার সঙ্গেও জুটি বেঁধে কাজ করতে চান নীল । অপেক্ষা ভালো গল্প আর প্রযোজকের, জানালেন অভিনেতা স্বয়ং ।
অভিনেতার কাছে জানতে চাওয়া হয়, তাঁর আগামী কাজকর্ম নিয়ে । নীল বলেন, "আপাতত এই ধারাবাহিকেই মন দিতে চাইছি । পুজোর সময়ে দর্শকের কাছে নিয়ে আসছি একটা নতুন গল্প । সেটা যাতে দর্শকের ভালো লাগে সেদিকে মন দিয়েছি এখন । আর মিউজিক ভিডিয়ো তো আসছেই ।"