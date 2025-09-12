ETV Bharat / entertainment

নতুন ধারাবাহিক থেকে পুজোর প্ল্যানিং, আড্ডায় নীল ভট্টাচার্য

আসছে নতুন ধারাবাহিক 'ভোলে বাবা পার করে গা' ৷ সেই নিয়ে জানালেন নিজের অভিজ্ঞতা ৷ ইটিভি ভারতের মুখোমুখি হয়ে পুজোর প্ল্যানিংও জানালেন নীল ভট্টাচার্য ৷

ইটিভি ভারতের মুখোমুখি নীল ভট্টাচার্য (নিজস্ব চিত্র)
Published : September 12, 2025 at 5:33 PM IST

কলকাতা, 12 সেপ্টেম্বর: পুজোর আগেই নতুন ধারাবাহিকে নীল ভট্টাচার্য । মা দুর্গার আগেই দর্শকের সামনে হাজির 'ভোলে বাবা পার করে গা'। এই ধারাবাহিকে ডাক্তারের ভূমিকায় নীল ভট্টাচার্য । ডা. শাখ্য চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকায় দেখা যাবে তাঁকে । 'অমর সঙ্গী' ধারাবাহিক শেষ হওয়ার প্রায় সাত পরে এই ধারাবাহিকে ফিরছেন নীল । এবার তিনি জুটি বাঁধছেন মধুমিতা সরকারের সঙ্গে ।

নীল বলেন, "আমার বাবা চাইতেন আমি ডাক্তারি পড়ি । কিন্তু অঙ্কটাতে সামান্য সমস্যা ছিল বলে আমি বাবার সেই চাওয়া পূরণ করতে পারিনি । তবে, সত্যি না-হলেও পর্দাতে অন্তত বাবা আমাকে ডাক্তার হিসেবে দেখবেন । এটা একটা প্রাপ্তি আমার কাছে ।"

ইটিভি ভারতের সঙ্গে আড্ডায় নীল ভট্টাচার্য (নিজস্ব ভিডিয়ো)

লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখায় এবং ম্যাজিক মোমেন্টস-এর প্রযোজনায় এই প্রথম কোনও ধারাবাহিকে নীল । নীলের টেলি কেরিয়ার কম দিনের নয় । 'ঠিক যেন লাভ স্টোরি', 'স্ত্রী', 'কৃষ্ণকলি', 'উমা', 'বাংলা মিডিয়াম', 'অমর সঙ্গী' রয়েছে তাঁর টেলি সফরে । আর এবার 'ভোলে বাবা পার করেগা'। এখানে খুব শান্ত, গম্ভীর, অসম্ভব ব্যক্তিত্বময় ইমেজে দেখা যাবে নীলকে ।

নতুন জুটি নিয়েও খুশি অভিনেতা । বলেন, "আগে আমার কাজ করা হয়নি মধুমিতার সঙ্গে । তবে, এই সিরিয়ালের জন্য অনেকগুলো সিন হয়ে গেল । খুব স্পন্টেনিয়াস, ন্যাচরাল অভিনেত্রী মধুমিতা । আমি আশাবাদী এই জুটিটাও জমবে ।"

ETV BHARAT
পুজোর আগেই আসছে নীলের নতুন ধারাবাহিক (নিজস্ব চিত্র)

নীল আরও বলেন, "পুজোর আনন্দ যেমন আছে তেমনি নতুন কাজটাকে আনন্দ করে করারও একটা তাগিদ আছে । দুই মিলিয়েই আনন্দে আছি । প্রত্যেক ধারাবাহিকের ক্ষেত্রেই পুজোর আগে একটু বেশি ব্যস্ততা থাকে আমাদের । এটা অভ্যাস হয়ে গেছে ।"

সামনেই পুজো ৷ সে প্রসঙ্গে নীল বলেন, "পুজোর কোনও প্ল্যান এখনও হয়নি । তবে হয়ে যাবে সব । প্ল্যানিং, কেনাকাটা সবই হবে, কোনওটাই বাকি থাকবে না । হঠাৎ করেই প্ল্যান হয় বন্ধুদের সঙ্গে । কেউ ফোন করল আর তারপরেই বেরিয়ে পড়া বা আড্ডা । এভাবেই কাটে পুজোটা ।" রিয়েল লাইফ পার্টনার তৃণার সঙ্গেও জুটি বেঁধে কাজ করতে চান নীল । অপেক্ষা ভালো গল্প আর প্রযোজকের, জানালেন অভিনেতা স্বয়ং ।

ETV BHARAT
নীল জুটি বাঁধছেন মধুমিতা সরকারের সঙ্গে (নিজস্ব চিত্র)

অভিনেতার কাছে জানতে চাওয়া হয়, তাঁর আগামী কাজকর্ম নিয়ে । নীল বলেন, "আপাতত এই ধারাবাহিকেই মন দিতে চাইছি । পুজোর সময়ে দর্শকের কাছে নিয়ে আসছি একটা নতুন গল্প । সেটা যাতে দর্শকের ভালো লাগে সেদিকে মন দিয়েছি এখন । আর মিউজিক ভিডিয়ো তো আসছেই ।"

