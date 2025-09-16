'হ্যাশ ট্যাগ পুজো' নিয়ে এবার হাজির নীল ভট্টাচার্য

'হ্যাশ ট্যাগ পুজো' নিয়ে এবার হাজির নীল ভট্টাচার্য
পুজোর আগে অন্য মেজাজে হাজির অভিনেতা নীল, যোগ্য সঙ্গত ঈশার।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 16, 2025 at 10:50 AM IST
কলকাতা, 16 সেপ্টেম্বর: পুজো মানেই নতুন গান। আজ থেকে নয়, গ্রামোফোন, ক্যাসেট টেপরেকর্ডারের সময় থেকেই পুজোর গান নিয়ে মানুষের বাড়তি আগ্রহ। কোন শিল্পীর কোন গান আসছে, ক্যাসেটে তাঁর কটা গান আছে এই নিয়ে খোঁজাখুঁজির পালা চলত পুজোর এক মাস আগে থেকেই। জামাকাপড় কিনতে গিয়ে ক্যাসেটের দোকানে ঢুঁ মারেননি এমন মানুষ বছর দশেক আগেও কমই ছিলেন।
এখন মানুষের আগ্রহ মিউজিক ভিডিয়োতে। দেখা আর শোনা দুইই সম্ভব এই মিউজিক ভিডিয়োতে। সোশাল মিডিয়ার যুগে মানুষ কোনও কিছু দেখতে বেশি অভ্যস্ত। সেই কারণে সঙ্গীত শিল্পীরাও তৎপর আম জনতার সেই চাহিদা মেটাতে। থেমে নেই অভিনেতারাও। যাঁরা অভিনয়ের পাশাপাশি গানবাজনা করেন তাঁরাও এই পথে হাঁটছেন আজকাল। মনামী ঘোষ থেকে শুরু করে ঈশান মজুমদার সকলেই হেঁটেছেন এই পথে। আর এবার নীল ভট্টাচার্য।
অভিনয়ের পাশাপাশি নীল ভট্টাচার্য গানটাও দক্ষতার সঙ্গেই পারেন তা অনেকেরই জানা। গানে সুর দিয়েছেন প্রবীণ সঙ্গীত পরিচালক গ্রোভ ভাই। নীল ভট্টাচার্য বলেন, "আমার কাছে সবথেকে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হল এই মিউজিক ভিডিয়োতে আমি নিজেই গান গেয়েছি। দুর্গাপুরে শুটিং হয় আমাদের। সেই জার্নিটাও দুর্দান্ত ছিল। জেন জেড-এর কাছে 'হ্যাশ ট্যাগ পুজো' পুজোর গান হয়ে উঠবে।"
গ্রোভ ভাই বলেন, "হ্যাশ ট্যাগ পুজো নিছকই একটা গান নয়। এটা তরুণ তুর্কীদের গান। ইন্টারন্যাশনাল পপ রয়েছে এই গানে।" এই গান লিখেছেন সোহম মজুমদার। আবেগ আর আধুনিকতাকে এক সুতোয় বেঁধেছেন তিনি। মিউজিক ভিডিয়োটি পরিচালনা করেছেন অরুনিম দাস পুরকায়স্থ। তিনি বলেন, “হ্যাশটাগ পুজো দুর্গা পুজোকে একটি অন্য আমেজ দেবে, যা এই প্রজন্মের কাছে দারুণ গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে।" পুজোর আগে 18 সেপ্টেম্বর রিলিজ করতে চলেছে নতুন এই মিউজিক ভিডিয়ো।