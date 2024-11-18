ETV Bharat / entertainment

প্রচারে আসতেই বিতর্কের জন্ম! 'নয়নতারা' ডকুমেন্টারি দেখে কি বলছে নেটপাড়া?

'নয়নতারা: বিয়ন্ড দ্য ফেয়ারিটেল' আগ্রহ জাগিয়েছে ধনুশের সঙ্গে বিতর্কের জন্যই? দক্ষিণী তারকাকে নিয়ে তৈরি তথ্যচিত্র দেখে কী বলছে নেটপাড়া ?

Etv Bharat
'নয়নতারা' ডকুমেন্টারি দেখে কি বলছে নেটপাড়া? (ডকুমেন্টারি পোস্টার)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : 38 minutes ago

হায়দরাবাদ, 18 নভেম্বর: 'জওয়ান' ছবির হাত ধরে বলিউডে জনপ্রিয় হয়েছেন দক্ষিণী অভিনেত্রী নয়নতারা ৷ তবে সাউথ ইন্ডাষ্ট্রিতে তাঁর নামডাক বেশ ৷ এহেন অভিনেত্রীর জীবন ও ফিল্মি কেরিয়ার এবার নেটফ্লিক্সের ডকুমেন্টারির পাতায় ৷ সোমবার থেকে শুরু হয়েছে 'নয়নতারা: বিয়ন্ড দ্য ফেয়ারিটেল'-এর স্ট্রিমিং ৷

অভিনেত্রী নয়নতারার প্রেম, বিয়ে এবং সিনেমা জগত নিয়ে খুল্লামখুল্লা আলোচনা উঠে এসেছে এই ডকুমন্টারিতে ৷ ইতিমধ্যেই সোশাল মিডিয়ায় নয়নতারাকে নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ কেমন হল ডকুমেন্টারি, এক্স হ্যান্ডেলে উঠে এসেছে নেটিজেনদের প্রতিক্রিয়া ৷

এক ইউজার লিখেছেন, " 'নয়নতারা: বিয়ন্ড দ্য ফেয়ারিটেল' এ রূপকথা আছে ৷ কিন্তু এর বাইরে কিছুই নেই ৷ প্রাথমিকভাবে দেখলে এখানে অভিনেত্রীর কাজ ও জার্নি নিয়ে কথা বলা হয়েছে ৷ তবে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন বা বিবাহিত জীবনের দৃশ্য বা তুলে ধরার প্রয়াস মনোরঞ্জনের মতো নয় ৷"

নয়নতারা-ধনুশ বিতর্ক

সম্প্রতি দক্ষিণী অভিনেতা ধনুশের সঙ্গে বিতর্কে জড়ান নয়নতারা ৷ সেই নিয়েও সোশাল মিডিয়ায় বেশ জলঘোলা হয় ৷ তারই পরিপ্রেক্ষীতে এক নেটিজেন লিখেছেন, "ননুম রাউডি ধান-এর এক মিনিটের বিটিএস অংশ ডকুমেন্টারিতে ব্যবহার করা হয়েছে ৷ এখন আমি বুঝতে পারছি কেন নয়নতারা ধনুশের বিরুদ্ধে কথা বলে এমন বিতর্ক তৈরি করলেন ৷ যদি বিতর্ক না হত তাহলে এই ডকুমেন্টারি কেউ দেখতেন না ৷ আসলে বিতর্ক ছিল ডকুমেন্টারিকে চর্চায় আনার সবচেয়ে বড় প্রোমোশন ৷"

মাঝারি মানের ডকুমেন্টারি

আর এক নিটেজেন এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, "নয়নতারার সিনেমায় এন্ট্রি, ট্রান্সফরমেশন, প্রেম, বিয়ে, খোলামেলাভাবে বাচ্চাদের সামনে আনা, মায়ের ভালোবাসা, ব্যক্তিগত সম্পর্ক, ভিকির এন্ট্রি বিয়ের দৃশ্যগুলো নাটকের মতো মনে হয়েছে ৷ প্রেমের অংশটিও মনোরঞ্জন করেছে ৷" আর এক ইউজার জানিয়েছেন, দর্শক হিসাবে এই ডকুমেন্টারির মান মাঝারি বলা যায় ৷ আবার কেউ লিখেছেন, পুরোটাই চিত্রনাট্যের মতো ৷ কোথাও কোনও সত্যতা নজরে এল না ৷

হায়দরাবাদ, 18 নভেম্বর: 'জওয়ান' ছবির হাত ধরে বলিউডে জনপ্রিয় হয়েছেন দক্ষিণী অভিনেত্রী নয়নতারা ৷ তবে সাউথ ইন্ডাষ্ট্রিতে তাঁর নামডাক বেশ ৷ এহেন অভিনেত্রীর জীবন ও ফিল্মি কেরিয়ার এবার নেটফ্লিক্সের ডকুমেন্টারির পাতায় ৷ সোমবার থেকে শুরু হয়েছে 'নয়নতারা: বিয়ন্ড দ্য ফেয়ারিটেল'-এর স্ট্রিমিং ৷

অভিনেত্রী নয়নতারার প্রেম, বিয়ে এবং সিনেমা জগত নিয়ে খুল্লামখুল্লা আলোচনা উঠে এসেছে এই ডকুমন্টারিতে ৷ ইতিমধ্যেই সোশাল মিডিয়ায় নয়নতারাকে নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ কেমন হল ডকুমেন্টারি, এক্স হ্যান্ডেলে উঠে এসেছে নেটিজেনদের প্রতিক্রিয়া ৷

এক ইউজার লিখেছেন, " 'নয়নতারা: বিয়ন্ড দ্য ফেয়ারিটেল' এ রূপকথা আছে ৷ কিন্তু এর বাইরে কিছুই নেই ৷ প্রাথমিকভাবে দেখলে এখানে অভিনেত্রীর কাজ ও জার্নি নিয়ে কথা বলা হয়েছে ৷ তবে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন বা বিবাহিত জীবনের দৃশ্য বা তুলে ধরার প্রয়াস মনোরঞ্জনের মতো নয় ৷"

নয়নতারা-ধনুশ বিতর্ক

সম্প্রতি দক্ষিণী অভিনেতা ধনুশের সঙ্গে বিতর্কে জড়ান নয়নতারা ৷ সেই নিয়েও সোশাল মিডিয়ায় বেশ জলঘোলা হয় ৷ তারই পরিপ্রেক্ষীতে এক নেটিজেন লিখেছেন, "ননুম রাউডি ধান-এর এক মিনিটের বিটিএস অংশ ডকুমেন্টারিতে ব্যবহার করা হয়েছে ৷ এখন আমি বুঝতে পারছি কেন নয়নতারা ধনুশের বিরুদ্ধে কথা বলে এমন বিতর্ক তৈরি করলেন ৷ যদি বিতর্ক না হত তাহলে এই ডকুমেন্টারি কেউ দেখতেন না ৷ আসলে বিতর্ক ছিল ডকুমেন্টারিকে চর্চায় আনার সবচেয়ে বড় প্রোমোশন ৷"

মাঝারি মানের ডকুমেন্টারি

আর এক নিটেজেন এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, "নয়নতারার সিনেমায় এন্ট্রি, ট্রান্সফরমেশন, প্রেম, বিয়ে, খোলামেলাভাবে বাচ্চাদের সামনে আনা, মায়ের ভালোবাসা, ব্যক্তিগত সম্পর্ক, ভিকির এন্ট্রি বিয়ের দৃশ্যগুলো নাটকের মতো মনে হয়েছে ৷ প্রেমের অংশটিও মনোরঞ্জন করেছে ৷" আর এক ইউজার জানিয়েছেন, দর্শক হিসাবে এই ডকুমেন্টারির মান মাঝারি বলা যায় ৷ আবার কেউ লিখেছেন, পুরোটাই চিত্রনাট্যের মতো ৷ কোথাও কোনও সত্যতা নজরে এল না ৷

For All Latest Updates

TAGGED:

BEYOND THE FAIRYTALE X REVIEWNAYANTHARA BEYOND THE FAIRYTALE XNAYANTHARAনয়নতারা বিয়ন্ড দ্য ফেয়ারিটেলNAYANTHARA BEYOND THE FAIRYTALE

Quick Links / Policies

Get Us On

ETV Bharat IOS AppETV Bharat Google App

Please write to us, for media partnership and Ad-sales inquiries. Email: adops@etvbharat.com

ফিচার

PF-এর টাকা তোলায় বড় বদল, কী সেই নতুন নিয়ম ?

এবার থেকে 53% মহার্ঘ ভাতা পাবেন সরকারি কর্মীরা, নগদ মাইনে কতটা বাড়ছে ?

দিওয়ালির আগেই বাজারে আসছে দুর্দান্ত ফিচারের একাধিক স্মার্টফোন - SmartPhones Launches in October

ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের নতুন সুদের হার ঘোষণা কেন্দ্রের ! এবার PPF, কিষাণ বিকাশ, সুকন্যা সমৃদ্ধির রিটার্ন কত? - Small Saving Schemes

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.