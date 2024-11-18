প্রচারে আসতেই বিতর্কের জন্ম! 'নয়নতারা' ডকুমেন্টারি দেখে কি বলছে নেটপাড়া?

হায়দরাবাদ, 18 নভেম্বর: 'জওয়ান' ছবির হাত ধরে বলিউডে জনপ্রিয় হয়েছেন দক্ষিণী অভিনেত্রী নয়নতারা ৷ তবে সাউথ ইন্ডাষ্ট্রিতে তাঁর নামডাক বেশ ৷ এহেন অভিনেত্রীর জীবন ও ফিল্মি কেরিয়ার এবার নেটফ্লিক্সের ডকুমেন্টারির পাতায় ৷ সোমবার থেকে শুরু হয়েছে 'নয়নতারা: বিয়ন্ড দ্য ফেয়ারিটেল'-এর স্ট্রিমিং ৷
অভিনেত্রী নয়নতারার প্রেম, বিয়ে এবং সিনেমা জগত নিয়ে খুল্লামখুল্লা আলোচনা উঠে এসেছে এই ডকুমন্টারিতে ৷ ইতিমধ্যেই সোশাল মিডিয়ায় নয়নতারাকে নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ কেমন হল ডকুমেন্টারি, এক্স হ্যান্ডেলে উঠে এসেছে নেটিজেনদের প্রতিক্রিয়া ৷
#NayantharaBeyondTheFairytale, in This Documentry They Still Used Nanum Rowdy Than 1Mnt + BTS Portion & Now I understood Why #Nayanthara Make All Controversy Against #Dhanush !— Abin Babu 🦇 (@AbinBabu2255) November 18, 2024
If She Didn't Made such kind Controversy No One Would See This Crap 🙏🏻😂
PEAK & Biggest Promotion😂 pic.twitter.com/wpawG5R4Jx
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এক ইউজার লিখেছেন, " 'নয়নতারা: বিয়ন্ড দ্য ফেয়ারিটেল' এ রূপকথা আছে ৷ কিন্তু এর বাইরে কিছুই নেই ৷ প্রাথমিকভাবে দেখলে এখানে অভিনেত্রীর কাজ ও জার্নি নিয়ে কথা বলা হয়েছে ৷ তবে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন বা বিবাহিত জীবনের দৃশ্য বা তুলে ধরার প্রয়াস মনোরঞ্জনের মতো নয় ৷"
#NayantharaBeyondTheFairytale - Fair tale but nothing much Beyond!— Shreyas Srinivasan (@ShreyasS_) November 18, 2024
Certain initial portions showcasing her journey to & through the film industry works but beyond is just mostly known events discussed... The relationship/marriage portions didn't interest personally 🤷♂️
AVERAGE pic.twitter.com/pktmMmFBI2
নয়নতারা-ধনুশ বিতর্ক
সম্প্রতি দক্ষিণী অভিনেতা ধনুশের সঙ্গে বিতর্কে জড়ান নয়নতারা ৷ সেই নিয়েও সোশাল মিডিয়ায় বেশ জলঘোলা হয় ৷ তারই পরিপ্রেক্ষীতে এক নেটিজেন লিখেছেন, "ননুম রাউডি ধান-এর এক মিনিটের বিটিএস অংশ ডকুমেন্টারিতে ব্যবহার করা হয়েছে ৷ এখন আমি বুঝতে পারছি কেন নয়নতারা ধনুশের বিরুদ্ধে কথা বলে এমন বিতর্ক তৈরি করলেন ৷ যদি বিতর্ক না হত তাহলে এই ডকুমেন্টারি কেউ দেখতেন না ৷ আসলে বিতর্ক ছিল ডকুমেন্টারিকে চর্চায় আনার সবচেয়ে বড় প্রোমোশন ৷"
#NayantharaBeyondTheFairyTale😐— Christopher Kanagaraj (@Chrissuccess) November 18, 2024
Abt Nayan’s Cinema Entry, Transformtn, Luv & Marriage. Opening kids face, Mom’s Luv nice. Has Film Intro, Billa Bikini, Past Relations, Break in film, Re-Entry etc. Was going gud until Wikki Entry; Luv portn is cringe, Wedding portn is lik Drama! pic.twitter.com/fZXW4F4r88
#NayantharaBeyondTheFairytale - Sumaaraana Oru Documentary 🙏 pic.twitter.com/eqxk5ZlcKp— Jilla Bala (@Jillabala2) November 18, 2024
মাঝারি মানের ডকুমেন্টারি
আর এক নিটেজেন এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, "নয়নতারার সিনেমায় এন্ট্রি, ট্রান্সফরমেশন, প্রেম, বিয়ে, খোলামেলাভাবে বাচ্চাদের সামনে আনা, মায়ের ভালোবাসা, ব্যক্তিগত সম্পর্ক, ভিকির এন্ট্রি বিয়ের দৃশ্যগুলো নাটকের মতো মনে হয়েছে ৷ প্রেমের অংশটিও মনোরঞ্জন করেছে ৷" আর এক ইউজার জানিয়েছেন, দর্শক হিসাবে এই ডকুমেন্টারির মান মাঝারি বলা যায় ৷ আবার কেউ লিখেছেন, পুরোটাই চিত্রনাট্যের মতো ৷ কোথাও কোনও সত্যতা নজরে এল না ৷
NAYANTHARA -— 🌴PANDA 🌴 (@Pasi_Edukuthu) November 18, 2024
Beyond the Fairy Tale - Netflix
தமிழ் டப் ...
ஆல்ரெடி , கேட்டு கேட்டு புளுத்து போன மொக்க கதையை ஆவண படமா எடுக்கிற அளவுக்கு ..
சத்தியமா உள்ள ஒரு மண்ணும் இல்ல...
சூர மொக்க 🚶♂️🚶♂️🚶♂️ pic.twitter.com/8DokYQHswo