SPECIAL: রবিশঙ্কর থেকে 'বিটলস'..., ভরসার ঠিকানা কলকাতার 'হেমেন অ্যান্ড কোং' - HEMEN AND CO

'হেমেন অ্যান্ড কোং' ( ইটিভি ভারত )

Published : May 22, 2025 at 4:33 PM IST | Updated : May 22, 2025 at 4:46 PM IST

কলকাতা, 22 মে: ধরুন, হাতে তানপুরা নিয়ে খেয়াল গাইছেন পণ্ডিত ভীমসেন যোশি ৷ কিংবা আঙুলের জাদুতে সেতারে ঝড় তুলছেন পণ্ডিত রবিশঙ্কর ৷ বা ধরা যাক, সরোদের সুরে চোখে জল এনে দিচ্ছেন কিংবদন্তি সরোদবাদক আমজাদ আলি খান ৷ শ্রোতাদের কাছে নিঃসন্দেহে এগুলো একেকটি স্বর্গীয় মুহূর্ত ৷ মঞ্চ যখন উদ্ভাসিত হয় এঁদের সুরের মূর্চ্ছনায়, তখন প্রচারের আড়ালেই থেকে যান শিল্পের নেপথ্যের কারিগরেরা ৷ যাঁদের কথা বললাম, তাঁদের প্রত্যেকের কৃতিত্বে কিছুটা হলেও জড়িয়ে রয়েছে যাঁদের নাম, তাঁদেরই অন্যতম হেমেনচন্দ্র সেন ৷ দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়াহাটে তাঁর তৈরি 'হেমেন অ্যান্ড কোং'-এর নাম জগৎজোড়া ৷ খ্যাতনামা শিল্পীদের বাদ্যযন্ত্র তৈরি ও সারানোয় বড় ভরসার জায়গা এই প্রতিষ্ঠান ৷ আগের প্রজন্ম তো বটেই, হেমেন অ্যান্ড কোং-এর উপর আস্থা অটুট রেখেছে কিংবদন্তি শিল্পীদের বর্তমান প্রজন্মও ৷ সেজন্যই তো সেখানে যাওয়া-আসা অব্যাহত রবিশঙ্করের কন্যা অনুষ্কা, আমজাদ আলি খান সাহেবের দুই পুত্র আমান এবং আয়ান-সহ আরও অনেকের ৷ সেই তালিকায় আছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়-সহ আরও ভারী ভারী সব নাম ৷ এমনকি জন হ্যারিসনের রক পপ ব্যান্ড 'দ্য বিটলস'-এর বাদ্যযন্ত্রও তৈরি হয়েছে এই ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠানে ৷ ন্যাশনাল বাই বা মিউজিক্যাল ইন্সট্রুমেন্ট ডে-তে (National Buy a Musical Instrument Day) সেই ইতিহাসের খোঁজে ইটিভি ভারত ৷ হেমেন অ্যান্ড কোং নেপথ্যের কাহিনি ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের 'মাইহার' ঘরানার প্রতিষ্ঠাতা তথা ধারক ও বাহক কিংবদন্তি সরোদ শিল্পী প্রয়াত বাবা আলাউদ্দিন খানের শিষ্য ছিলেন হেমেন চন্দ্র সেন। বাবা আলাউদ্দিন খানের কাছে বাংলাদেশে সেতারের শিক্ষা নিতেন হেমেন চন্দ্র সেন। শোনা যায়, উস্তাদ আলাউদ্দিন খানের কাছে সেতার শেখার সময় হেমেন সেনের সেতারটি একদিন ভেঙে যায়। আলাউদ্দিন তাঁকে পুনরায় একটি সেতার কেনার জন্য টাকা দিতে চাইলেও রাজি হননি তিনি। নিজেই সারানোর চেষ্টা করবেন বলেন। এরপর টানা সাতদিন হেমেন চন্দ্র সেন ক্লাসে যাননি। বাবা আলাউদ্দিন খান সাহেব পণ্ডিত রবি শঙ্করকে পাঠান তাঁর খোঁজ নিতে। গিয়ে দেখেন সেতারটা তিনি পালিশ করছেন। অবাক হন পণ্ডিত রবি শঙ্কর। সেতারটির মেরামত এবং পালিশ করে একেবারে নতুনের মতো করে দেন হেমেন চন্দ্র সেন। আর তা দেখে মুগ্ধ হন তাঁর গুরু উস্তাদ আল্লাউদ্দিন খান। এক প্রকার লাফিয়ে ওঠেন। বলেন, "করেছো কী?" এরপরেই নাকি উস্তাদ আলাউদ্দিন খান তাঁর সমস্ত ক্ষতিগ্রস্থ বাদ্যযন্ত্র হেমেনকে মেরামতের জন্য দেন ৷ তাঁকে বলেন সারিয়ে দেওয়ার পর যথাযোগ্য পারিশ্রমিক দেবেন। হেমেন চন্দ্র সেন বলেন, "আগে তো চেষ্টা করি, তারপর তো পারিশ্রমিক। আমি ক্লাস করব আর তার ফাঁকে ফাঁকে সারাবো। বাবা আলাউদ্দিন খান সাহেব বলেন, " বেশ, তাই সই ।" সেই শুরু। এরপর কালের প্রবাহে গড়িয়েছে বহু জল ৷ হেমেন চন্দ্র সেন চলে আসেন এই বাংলায়। গড়ে তোলেন 'হেমেন অ্যান্ড কোং'। কাদের বাদ্যযন্ত্র এখানে তৈরি কিংবা মেরামত হয়েছে?

পণ্ডিত রবি শঙ্কর থেকে উস্তাদ আলি আকবর খান, পণ্ডিত নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, উস্তাদ বিলায়াত খান থেকে অন্নপূর্ণা দেবী পর্যন্ত 'হেমেন অ্যান্ড কোং'-এ আসেন বাদ্যযন্ত্র মেরামত করতে। তাঁদের উত্তরসূরীরাও এসেছেন নানা সময়ে। কেউ মেরামত করতে কেউ বা কিনতে। এমনকী নেতাজির নাতনি নীতার, সেতারও এখানেই তৈরি। দিন ক্ষণ মনে না থাকলেও রতন কুমার সেন বলেন, "সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় থেকে অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়, ভীমসেন যোশীর বাদ্যযন্ত্রও এখানেই তৈরি।" আজও বাদ্যযন্ত্র মেরামতের কারণে সেখানে নানা সময়ে আসেন আমজাদ আলি খান সাহেব ও তাঁর দুই পুত্র আমান এবং আয়ান। আসেন রবি শঙ্কর কন্যা অনুষ্কা-সহ রাজন এবং সাজান মিশ্র। আসেন আরতি মুখোপাধ্যায়। রতন কুমার সেন বলেন, "আগের সেই সব শিল্পীদের অনেকেই তো আজ আর নেই।" পুরষ্কৃত হন হেমেন চন্দ্র সেন বহু পুরস্কারে ভূষিত হন হেমেন চন্দ্র সেন। বছরের পর বছর ধরে ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতে তাঁর সাফল্য এবং অবদানের জন্য 2001 সালে 'হাফিজ আলি খান পুরষ্কার' পান। এই অনুষ্ঠানটি গোয়ালিয়রে উস্তাদ আমজাদ আলি খান পরিচালনা করেছিলেন। অন্যটি হল, অভিনেতা আশিস বিদার্থীর উদ্যোগে 'বিদার্থী সম্মান পুরষ্কার'। আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে হেমেন কোম্পানি আজও একইরকমের গুণগত মান বজায় রেখে চলেছে 'হেমেন অ্যান্ড কোং'। জার্মান কাঠ থেকে আসামের কাঠ, শেফিল্ডের তার, সেরা গালা, কালীঘাটের ছাগলের চামড়া-সহ আরও নানান বস্তু ব্যবহার করা হয় বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত করতে। রতন কুমার সেনের কথায়, "ঠিক জিনিস দিয়ে না বাদ্যযন্ত্র তৈরি না করলে তা থেকে আওয়াজ বেরোবে কিন্তু তাতে সুর থাকবে না। এরকমও তৈরি হচ্ছে অহরহ। কিন্তু তাতে আখেরে লাভ নেই। যারা বাজাচ্ছে তারাও তাতেই খুশি। তাই তৈরি হচ্ছে। ফলে বাজনা এবং বাজানো কোনওটাই ভালো হচ্ছে না। আমাদের এখানে আজও পালিশ হাতেই করা হয়, স্প্রে করা হয় না ৷ ফলে, গুণগত মান একই আছে। তাই এখনকার নামী শিল্পীরাও আসেন তাঁদের বাদ্যযন্ত্রের সমস্যা নিয়ে। যত্ন নিয়ে সারিয়ে দেওয়া হয়।" হেমেন অ্যান্ড কোং-এর বাদ্যযন্ত্রগুলি তাদের গুণমান এবং শৈল্পিক নকশার জন্য সুপরিচিত। গত কয়েক দশক ধরে তানপুরা, সেতার, তবলা, হারমোনিয়াম, বাঁশি, সরোদ, বেহালা, এসরাজ এবং গিটারের মতো যন্ত্র তৈরি এবং মেরামতের দক্ষতাকে নিখুঁত করেছে হেমেন অ্যান্ড কোং ।

