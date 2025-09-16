হবে না অস্ত্রোপচার ! কেমোথেরাপিতেই বেঁচে থাকার ভরসা খুঁজছেন এই অভিনেত্রী
হায়দরাবাদ, 16 সেপ্টেম্বর: পিছু ছাড়ছে না মারণরোগ ৷ হবে না অস্ত্রোপচার ৷ কেমোথেরাপিতেই বেঁচে থাকার ভরসা খুঁজতে হচ্ছে প্রবীণ অভিনেত্রী-রাজনীতিবিদ নাফিসা আলিকে (Nafisa Ali Resumes Chemotherapy) ৷ 2018 সালে তৃতীয় পর্যায়ের পেরিটোনিয়াল এবং ডিম্বাশয়ের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছিলেন অমিতাভ বচ্চনের পর্দার অভিনেত্রী ৷ মঙ্গলবার নাফিসা তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কে একটি আবেগঘন আপডেট শেয়ার করেন অনুরাগীদের সঙ্গে ৷
নাফিসার স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আপডেট
তিনি জানান, আবার কেমোথেরাপি শুরু করবেন কারণ এই মুহূর্তে অস্ত্রোপচার করা সম্ভব নয় ৷ ইনস্টাগ্রামে নাফিসা এক উক্তির স্ক্রিনশট পোস্ট করেছেন, যেখানে লেখা ছিল, "একদিন আমার বাচ্চারা জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তুমি চলে গেলে আমরা কার কাছে যাব?' আমি তাদের বলেছিলাম, 'একে অপরের দিকে যাও। এটাই আমার সবচেয়ে বড় উপহার - ভাইবোন যারা একই ভালোবাসা এবং স্মৃতি ভাগ করে নেয়। একে অপরকে রক্ষা করে, মনে রাখে ৷ বন্ধন জীবনের যেকোনো কিছুর চেয়ে শক্তিশালী।"
অভিনেত্রী জানান, তিনি ভীষণভাবে বাঁচতে ভালোবাসেন ৷ আবেগঘন নাফিসা লেখেন, "আজ থেকে জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু হচ্ছে ৷ আমি গতকাল পেট (PET-Positron Emission Tomography) স্ক্যান করিয়েছি ৷ আমাকে আবার কেমোথেরাপি করতে হবে ৷ কারণ অস্ত্রোপচার করা সম্ভব নয় ৷ বিশ্বাস করুন আমি আমার জীবনকে ভীষণ ভালাবোসি ৷"
সিনেমায় নাফিসা
নাফিসা অভিনেত্রী হওয়ার আগে ন্যাশনাল সুইমিং চ্যাম্পিয়ন ছিলেন 1972 থেকে 1974 সাল পর্যন্ত ৷ এমনকী, তিনি ইভস উইকলি মিস ইন্ডিয়া টাইটেলও জিতেছেন ৷ ভারতের হয়ে মডেল হিসাবে আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রতিনিধিত্বও করেছেন ৷ তিনি সেই সময় সেকেন্ড রানার আপের স্থান গ্রহণ করেন ৷ 1979 সালে তিনি পরিচালক শ্যাম বেনেগলের হাত ধরে সিনেমার জগতে প্রবেশ করেন ৷ শশী কাপুরের বিপরীতে তাঁকে দেখা যায় জুনুন সিনেমায় ৷ এছাড়াও তিনি অভিনয় করেছেন অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে মেজর সাব, ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে লাইফ ইন আ মেট্রো, ইয়ামলা পাগলা দিওয়ানা, গুজারিশ, বেওয়াফা- মতো সিনেমা ৷ এছাড়াও তিনি মালয়লম সিনেমাতেও কাজ করেছেন ৷ মামুথির সঙ্গে অভিনীত বিগ বি সিনেমায় নজর কাড়েন নাফিসা ৷
নাফিসার রাজনীতিতে প্রবেশ
2004 সালে, নাফিসা দক্ষিণ কলকাতা থেকে লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন কিন্তু হেরে যান ৷ 2009 সালে, সুপ্রিম কোর্ট সঞ্জয় দত্তকে পূর্বের দোষী সাব্যস্ত করার কারণে নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করার পর, তিনি সমাজবাদী পার্টির টিকিটে লখনৌ থেকে লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। এরপর 2009 সালের নভেম্বরে তিনি কংগ্রেস দলে পুনরায় যোগ দেন ৷ তিনি সেই সময় বলেছিলেন যে আজীবন এই দলেই থেকে যাবেন ৷ কিন্তু 2022 সালে অন্য রকম ছবি ধরা পড়ে ৷ গোয়া বিধানসভা নির্বাচনের আগে 2021 সালের অক্টোবরে অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন নাফিসা।
নাফিসাকে পর্দায় শেষ দেখা গিয়েছিল 2022 সালে সূরজ বরজাতিয়া পরিচালিত 'উঁচাই' সিনেমায়। নাফিসা স্ক্রিন শেয়ার করেন অমিতাভ বচ্চন, অনুপম খের, বোমান ইরানি, পরিণীতি চোপড়া, নীনা গুপ্তা, সারিকা, ড্যানি ডেনজংপার সঙ্গে ৷