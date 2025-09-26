মর্মস্পর্শী গানে নচিকেতা-ভাস্বরের জাদু, কষ্ট পেলেন মমতা শঙ্কর
এই গান এক পিতা-পুত্রের যেমন গল্প বলে তেমনই একজন গুরু ও তার শিষ্যর স্বীকারোক্তি রয়েছে গান জুড়ে।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 26, 2025 at 3:05 PM IST
কলকাতা, 26 সেপ্টেম্বর: নচিকেতা চক্রবর্তীর (Nachiketa Chakraborty) 'বৃদ্ধাশ্রম' গান যেমন বাবা-ছেলের সম্পর্ক চোখে জল আনে বারবার তেমনই আর এক পিতা-পুত্রের সম্পর্ককে অন্যভাবে ফুটিয়ে তুললেন শিল্পী ৷ আর এই গানও ভেজায় চোখের পাতা ৷ মুক্তি পেয়েছে নচিকেতার নতুন গান 'চোখের তারা তুই' (Chokar Tara Tui) ৷ নচিকেতার সঙ্গে কণ্ঠ দিয়েছেন নবীন শিল্পী চিরঞ্জীব দে। এই গান এক পিতা-পুত্রের যেমন গল্প বলে তেমনই একজন গুরু ও তার শিষ্যর স্বীকারোক্তি রয়েছে গান জুড়ে।
নচিকেতা চক্রবর্তী ও আসানোলের চিরঞ্জীবের কণ্ঠে 'চোখের তারা তুই' গানে নিজের কথা শোনালেন তরুণ তুর্কি চিরঞ্জীব। আর তাঁকে আগলে পথ চেনালেন স্বয়ং নচিকেতা। গানের দর্শন, ভাবনা ও কথা অভিজিৎ পালের। সুর করেছেন অভিজিৎ স্বয়ং। আবহে কৌশিক মুখোপাধ্যায়। মিউজিক আররেঞ্জমেন্ট সামলেছেন সপ্তক সানাই।
অভিজিৎ বলেন, "কারোর কারোর কাছে গান শুধুমাত্র বিনোদনের অংশ ৷ আবার কারোর কারোর কাছে গান হল আত্মকথা প্রকাশের মাধ্যম। বাংলা গানের ইতিহাসে অনেক ধ্রুবতারার জন্ম হয়েছে কিন্তু শুকতারা বোধহয় একজনই। তিনি এক ও একমাত্র লিভিং লেজেন্ড নচিকেতা চক্রবর্তী। যাঁর নামের আগে বা পরে কোনও টাইটেলের প্রয়োজন পড়ে না। যুগদ্রষ্টা সবাই হতে পারেন না। কেউ কেউ হয়। কেউ কেউ নিজেকে সেই আগুনে পুড়িয়ে আরও খাঁটি করে তোলেন নিজেকে। কজন বলতে পারেন- 'আমার ইচ্ছে করে আকাশ বাড়ির ছাদ, ভেঙে বৃষ্টি আসুক , ভাসুক অবসাদ'। আসলে জন্মান্তর পেরোলে জীবন নতুন ছাদ খুঁজে পায়। রাস্তা খুঁজে পায়। আগুনের ছায়া পড়লেও নচিকেতার ছায়া নেই। কিন্তু তাঁর দর্শনে বাঁচেন এমন মানুষ যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে আমি একজন বোধহয়।"
অভিজিৎ আরও বলেন, "নচি দা'ই আমাকে শিখিয়েছেন একার বাঁচাকে স্বার্থপরের বাঁচা বলে। সবাইকে নিয়ে বাঁচাই তো সত্যিকারের বাঁচা।" অভিজিতের কথা থেকেই জানা যায়, সেই স্কুল জীবন থেকে নচিকেতার আদর্শে পথচলা শুরু তাঁর। তিনিই অভিজিৎকে প্রেমে পড়তে শিখিয়েছেন, লড়াইয়ে প্রতিবাদের ভাষা শিখিয়েছেন। বলেছেন, গান আসলে দর্শন।
শিল্পীর কথায়, "আমার কাছে গান বা সিনেমা বানানো আসলে নিজের ভাবনার বা ইচ্ছের বহিঃপ্রকাশ। আমার কাছে গান বা সিনেমা সমসাময়িক প্রতিবাদের গল্প।" অভিজিৎ বরাবর নতুনদের খুঁজে তাঁদের নিয়ে অভিনব কাজ করে চলেছেন। এটিও তার মধ্যে একটি। গানের ভিডিওগ্রাফির দায়িত্ব বরাবারের মতো এবারেও সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী সামলেছেন। অভিজিৎ বলেন, "অভিনেতা ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভেবেই এমন একটা চরিত্র নিয়ে চিত্রনাট্য লিখেছি। উত্তর কলকাতার রাস্তায় কাঁধে হারমোনিয়াম নিয়ে ঘন্টা খানেকের ওপর হেঁটেছেন ভাস্কর । এই সময় দাঁড়িয়ে এমন ডেডিকেশন কতজন শিল্পীর মধ্যে আছে তা ভাববার বিষয়।"
ভিডিয়োতে মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন অভিনেতা ভাস্কর। তা ছাড়াও দেখা গিয়েছে সৈকত মিত্র, নচিকেতা চক্রবর্তী এবং রঞ্জন প্রসাদ দাসকে। গতকাল এফএমডি মিউজিক বাংলা ইউটিউব চ্যানেল থেকে এই গান রিলিজ করেছে। অভিজিৎ বলেন, "মিউজিক ভিডিয়োটা দেখে ফোন করেছিলেন, পদ্মশ্রী মমতাশঙ্কর। মম'দি জানিয়েছেন, 'এত কষ্ট পেয়েছি অভিজিৎ গানের শেষটা দেখে। ভাস্কর আমার অত্যন্ত প্রিয় একজন অভিনেতা। ভীষণ ভালো ছেলে ও। কিন্তু তোমার গল্প বলার স্টাইল ও ভাবনার স্তর যে এতটা আকাশ ছোঁয়া আগে তা উপলব্ধি করিনি। অসম্ভব আশীর্বাদ করেছেন আমাদের গোটা টিমকে। আর আমি আলাদা করে ভাস্কর দা'র কথা বলবো, আমাদের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি এখনো ওঁকে ব্যবহারই করেনি।" পণ্ডিত তন্ময় বোস, রজতাভ দত্ত গানটির জন্য শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন ৷