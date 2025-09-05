ETV Bharat / entertainment

ঘনঘন দেশের বাইরে যাওয়া ! শিল্পা-রাজের বিরুদ্ধে জারি লুক আউট নোটিস

অভিনেত্রী শিল্পা শেঠি ও তাঁর ব্যবসায়ী স্বামী রাজ কুন্দ্রার বিরুদ্ধে লুক আউট সার্কুলার (LOC) জারি

Mumbai Police issues lookout notice against Shilpa Shetty, Raj Kundra in 60 crore fraud case
শিল্পা-রাজের বিরুদ্ধে জারি লুক আউট নোটিস (এএনআই)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 5, 2025 at 5:00 PM IST

2 Min Read

হায়দরাবাদ, 5 সেপ্টেম্বর: অভিনেত্রী শিল্পা শেঠি ও তাঁর ব্যবসায়ী স্বামী রাজ কুন্দ্রার বিরুদ্ধে লুক আউট সার্কুলার (LOC) জারি করেছে মুম্বই পুলিশের অর্থনৈতিক অপরাধ দফতর (EOW) ৷ শিল্পা ও তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে 60 কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। মুম্বই পুলিশের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, পুলিশ দম্পতির বিদেশে ভ্রমণের নথি পর্যালোচনা করছে ৷ ইতিমধ্যেই তাঁদের বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিশ জারি করা হয়েছে। তদন্তকারীরা তারকা দম্পতির আর্থিক লেনদেনের নানা নথি খতিয়ে দেখছেন ৷

সংবাদ সংস্থা আইএএনএস অনুসারে, মামলাটি যখন NCLT (ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনালে) যায়, তখন অডিট পরিচালনাকারী নিরীক্ষককেও পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করে। ব্যবসায়ী দীপক কোঠারি অভিযোগ করেছেন যে শিল্পা এবং রাজ তাঁকে 60 কোটি টাকারও বেশি প্রতারণা করার ষড়যন্ত্র করেছেন। তিনি দাবি করেছেন, 2015 সাল থেকে 2023 সালের মধ্যে ব্যবসা সম্প্রসারণের নামে দেওয়া অর্থ আসলে ব্যক্তিগতভাবে নষ্ট করেছেন রাজ-শিল্পা ৷

2015 সালে, কোঠারি অভিযোগ করেছেন যে রাজেশ আর্য নামে একজন এজেন্টের সঙ্গে দেখা করেছিলেন, যিনি শিল্পা-রাজের কোম্পানি, বেস্ট ডিল টিভি প্রাইভেট লিমিটেডের সঙ্গে যোগ রয়েছে বলে দাবি করেছিলেন। অভিযোগ, আর্য তার কাছ থেকে বার্ষিক 12 শতাংশ সুদের হারে 75 কোটি টাকা ঋণ চেয়েছিলেন। প্রথমে যা ঋণ হওয়ার কথা ছিল তা পরে 'বিনিয়োগে' রূপান্তরিত হয়। কোঠারি 2015 সালের এপ্রিল মাসে প্রায় 31.95 কোটি টাকার প্রথম কিস্তি দেন। এরপর 2015 সালের সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় চুক্তি হয় বলে অভিযোগ ৷ 2015-র জুলাই থেকে 2016 মার্চের মধ্যে 28.58 কোটি টাকা বিনিয়োগ করেন ৷ অর্থাৎ কোঠারি মোট 60 কোটি 48 লক্ষ 98 হাজার 700 টাকা দেন ৷ পাশাপাশি অতিরিক্ত 3 লক্ষ 19 হাজার 500 টাকা স্ট্যাম্প শুল্কও দেন।

শিল্পা, যিনি 2016 সালের এপ্রিলে ব্যক্তিগত গ্যারান্টি প্রদান করেছিলেন বলে অভিযোগ, তিনি সেপ্টেম্বরে হঠাৎ করেই কোম্পানির পরিচালক পদ থেকে পদত্যাগ করেন। এর কিছুদিন পরেই জানা যায় যে কোম্পানিটি 1.28 কোটি টাকার দেউলিয়া মামলার মুখোমুখি হচ্ছে ৷ এই বিষয় সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না কোঠারি ৷ যখন তিনি তার টাকা ফেরত চেয়েছিলেন, তখন তারা বিষয়টি এড়িয়ে যেতে শুরু করে বলে অভিযোগ। কোঠারি অভিযোগ করেছেন যে শিল্পা, রাজ এবং তাঁদের সহযোগীরা একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র চালাচ্ছিলেন তাঁর বিরুদ্ধে। মুম্বই পুলিশের অর্থনৈতিক অপরাধ দমন বিভাগ ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 403, 406 এবং 34 নম্বর ধারায় একটি এফআইআর দায়ের করেছে।

For All Latest Updates

TAGGED:

MUMBAI POLICELOOKOUT NOTICE AGAINST SHILPASHILPA SHETTY FRAUD CASEশিল্পা শেঠি রাজ কুন্দ্রাSHILPA SHETTY RAJ KUNDRA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

নীল রঙের মুরগির ডিম দেখে অবাক সকলে, কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা ?

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.