ভাসান বালার দ্য চেস-এ অভিনয়ে হাতেখড়ি ধোনির, জুরিদার মাধবন; প্রকাশ্যে টিজার

ভাসান বালার দ্য চেস-এ অভিনয়ে হাতেখড়ি ধোনির, জুরিদার মাধবন; প্রকাশ্যে টিজার
দ্য চেজের টিজার প্রকাশ করল নির্মাতারা ৷ সিনেমা, নাকি ওয়েব সিরিজ ! তাই নিয়েই জোরচর্চা মাহি অনুরাগীদের মধ্যে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 7, 2025 at 8:50 PM IST
হায়দরাবাদ, 7 সেপ্টেম্বর: মহেন্দ্র সিং ধোনির অনুরাগীদের জন্য বড় চমক নিয়ে এল রবিবার সকালটা ৷ 'জিগরা' সিনেমার ডিরেক্টর ভাসান বালার 'দ্য চেজ'-এর টিজার মুক্তি পেয়েছে ৷ আর সেখানেই একজন কপের ভূমিকায় দেখা গেল মহেন্দ্র সিং ধোনিকে ৷ আর তাঁর সঙ্গী অভিনেতা আর মাধবন ৷
এমএস ধোনির নয়া এই অবতার সোশাল মিডিয়ায় তাঁর অনুরাগীদের পাগল করে দিয়েছে ৷ চর্চায় ধোনির এই নতুন রূপ ৷ তবে, কি সত্যিই 'দ্য চেজ' দিয়ে অভিনয়ে হাতেখড়ি দিচ্ছেন তিনটি আইসিসি ট্রফি জয়ী প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক ! সে সবের জবাব মিলবে সময় হলেই ৷ তবে, যে টিজার নির্মাতার প্রকাশ করেছেন, সেখানে ধোনি এবং মাধবনকে দেখা যাচ্ছে 'স্পেশাল টাস্ক ফোর্সে'র পোশাকে ৷
টিজারে দু’জনের ইন্ট্রো হচ্ছে 'টু ফাইটারস' হিসেবে ৷ যাঁরা একটি মিশনে রয়েছেন ৷ তবে, কীসের মিশন ? সেখানেই দর্শক তথা অনুরাগীদের মনে প্রশ্ন ছেড়ে রাখা হয়েছে ৷ তবে, টিজারের ভিস্যুয়ালে আভাস মিলছে অ্যাকশন এবং সাসপেন্সে পরিপূর্ণ একটি উচ্চস্তরের গল্পের ৷
টিজারটি প্রথম সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন অভিনেতা আর মাধবন ৷ যেখানে তিনি লিখেছেন, "ওয়ান মিশন ৷ টু ফাইটারস ৷ তাঁরা প্রস্তুত- এবার একটি উন্মাদনায় ভরা, ফাটাফাটি চেস শুরু হবে ৷ পরিচালনায় ভাসান বালা ৷ শীঘ্রই আসছে ৷" দর্শক এবং মাহি অনুরাগীদের সাসপেন্সেই রেখেছেন মাধবন ৷
এমনকি অভিনেতা আর মাধবন এটাও গোপন রেখেছেন যে, 'দ্য চেস' সিনেমা, নাকি ওয়েব সিরিজ বা অন্য কোনও আঙ্গিকে প্রকাশ পাবে ৷ আর এখানেই অনুরাগীরা অনুমানের পাহাড় তৈরি করছেন ৷
টিজারটি দ্রুত সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায় ৷ যেখানে এক অনুরাগী লিখেছেন, "ম্যাডি স্যার, মাহি ভাই ❤️❤️❤️ কম্বো ❤️❤️❤️ ৷" আরেক অনুরাগী লেখেন, "আমার দুই প্রিয় মানুষ একসঙ্গে ! অসাধারণ ৷" কেউ-কেউ একে 'ডাবল ব্লাস্ট' বলেও উল্লেখ করেছেন ৷
তবে, মহেন্দ্র সিং ধোনির জন্য এটা একেবারে সঠিক 'সিলভার স্ক্রিন' ডেবিউ হতে পারে ৷ তবে, ধোনি তাঁর কেরিয়ারের শুরু থেকে অসংখ্য বিজ্ঞাপন শুট করেছেন ৷ এমনকি সম্প্রতি তামিল সিনেমা 'গোট'-এ ক্যামিয়ো রোল করেছেন ৷ তাই অনুরাগীরা অনুমান করছেন, এটা এমএসের পুরোদমে অভিনয়ে হাতেখড়ি হতে পারে ৷