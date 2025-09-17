পুজোয় মনামীর 'কল্কি' অবতার, সমাজকে কোন বার্তা নায়িকার ?

পুজোয় মনামীর 'কল্কি' অবতার, সমাজকে কোন বার্তা নায়িকার ?
মনামী এবার 'কল্কি' অবতারে ৷ অভিনেত্রীর কথায়, "আইলো উমা বাড়িতে যদি মানুষকে নাচিয়ে থাকে, এই গান অনুপ্রাণিত করবে, ভাবাবে ।"
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 17, 2025 at 9:55 AM IST
কলকাতা, 17 সেপ্টেম্বর: অশুভ শক্তিকে নাশ করতে ও শান্তির প্রলেপ নিয়ে আর কিছুদিন পরেই মর্ত্যে আগমণ হবে দেবী দুর্গার ৷ মহিষাসুরমর্দিনী অশুভের বিনাশ করে শুভ চেতনার প্রতিষ্ঠা করেন ৷ কিন্তু যিনি সৃষ্টির আদি, ধ্বংসের আদি আবার স্থিতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন সেই 'কল্কি' অবতারে এবার মনামী ঘোষ ৷ মুক্তি পেয়েছে 'ভিটামিন এম এন্টারটেনমেন্ট' প্রযোজিত, সৈকত বারুরি পরিচালিত, মনামীর এই দুর্গা পুজোর মিউজিক্যাল ফিল্ম 'কল্কি'। নাচে-গানে বর্তমান সমাজকে কোন বার্তা দিতে চাইলেন অভিনেত্রী ?
মিউজিক ভিডিয়োটি আর পাঁচটা মিউজিক ভিডিয়ো থেকে এতটাই আলাদা যে এটিকে মিউজিক্যাল ফিল্ম বলতেই বেশি স্বচ্ছন্দ্য নির্মাতারা । মিউজিক ভিডিয়োতে নাম ভূমিকাতে মনামী স্বয়ং ৷ 'ভিটামিন এম' ও 'আইলো উমা বাড়িতে' মিউজিক ভিডিয়োরর বিপুল সাফল্যের পর এই পুজোতে এই পরিচালক, অভিনেতা জুটির উপহার নতুন এই মিউজিক্যাল ফিল্ম 'কল্কি' ।
মিউজিক ভিডিয়োটিতে মনামীর পাশাপাশি অভিনয় করেছেন সুমিত গঙ্গোপাধ্যায় এবং মৌসুমী সেন-সহ আরও অনেকে। গান লিখেছেন ঋতম সেন, সুরারোপ রয়েছেন রথিজিৎ ভট্টাচার্য । গানটি গেয়েছেন নবাগতা শিল্পী প্রতিভা দত্ত । মিউজিক ভিডিয়োতে মনামীর সঙ্গে সহযোগী নৃত্যশিল্পী হিসেবে দেখা গিয়েছে রিকি-অদিতির নৃত্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ছাত্রছাত্রীদের।
পরিচালক সৈকত বারুরি বলেন, "কল্কি আসলে এক প্রতিশোধের গল্প বলে। কল্কি সৃষ্টি- স্তিথি- প্রলয়ের শেষ অবতার, তিনি সৃষ্টির আদি, ধ্বংস্বের আদি, তিনিই স্থিতির পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা, এই দুর্গা পুজোতে তারই স্বরূপ আহ্বান করলাম আমরা এই মিউজিক্যাল ফিল্ম-এ।" মনামী বলেন, "কল্কির মতো একটা এত বড় প্রোডাকশন, সেটাও মিউজিক ভিডিয়োতে, এটা বোধ হয় কলকাতাতে প্রথমবার । আমরা প্রচণ্ড পরিশ্রম করে, নিষ্ঠার সঙ্গে কাজটা করেছি ৷ তবে আজ সবটা মানুষের সামনে, আশা করি মানুষ এই মিউজিক্যাল ফিল্মকে প্রভূত ভালোবাসা দেবে ।
তাঁর কথায়, "এর আগে ভিটামিন এম গানে মিউজিক ভিডিয়ো করেছি আমরা ৷ সেটা একদম ভিন্ন আঙ্গিকে, পুজোর গান হিসেবে আজও মানুষের কাছে সমান ভাবে সমাদৃত আইলো উমা বাড়িতে । তবে সেই গান ছিল কেবলই পুজোর গান, উদযাপনের গান, এই গান কিন্তু কেবল দুর্গা পুজোর গান নয়, এই গান আমার আপনার সকলের। আইলো উমা বাড়িতে যদি মানুষকে নাচিয়ে থাকে, এই গান অনুপ্রাণিত করবে, ভাবাবে ।" মনামী ঘোষের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল থেকে দেখা যাবে এই মিউজিক ভিডিয়ো ।