মুম্বই, 22 অগস্ট: বিবেক অগ্নিহোত্রীর আপকামিং সিনেমা 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' (The Bengal Files) নিয়ে বাংলার উত্তেজনা তুঙ্গে ৷ ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠানে বাধা দেওয়ার পর সিনেমা ঘিরে বিতর্ক আরও চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে ৷ ইতিমধ্যেই সিনেমায় গোপাল পাঁঠার চরিত্রকে বিকৃত করার অভিযোগে তাঁর নাতি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ৷
পাশাপাশি বিতর্ক থেকে নিজেদের দূরে রাখার কথা বলেছেন সিনেমার অন্যতম দুই চরিত্র শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় ও সৌরভ দাস ৷ সিনেমার অন্য়তম মুখ্য অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী (Mithun Chakraborty ) এবার মুখ খুলেছেন ৷ মুম্বই এক সাংবাদিকদের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে দ্য বেঙ্গল ফাইলস নিয়ে উঠে আসে নানা কথা ৷
কলকাতায় 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' ট্রেলার লঞ্চে বাধা প্রসঙ্গে অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী বলেন, "এই সিনেমা সত্যিই দর্শকদের মনে আঘাত করবে ৷ যে সিনেমা সত্য ঘটনা সামনে নিয়ে আসে তা আঘাত করবেই ৷ দ্বিতীয়ত, কলকাতায় ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠানে বাধা পরিকল্পনা করে হয়েছে ৷ যখন ট্রেলার আপনি দেখেননি তখন আচমকাই বন্ধ করা কেন ? এই সিনেমায় এমন সত্য ঘটনা রয়েছে যা আমি নিজেও জানতাম না ৷ আমার জন্মের আগের ঘটনা ৷ এক লাইনে খবর হয়েছিল, নোয়াখালিতে হত্যাকাণ্ড হয়েছে ৷ কিন্তু কেন হয়েছে ? কী করে হয়েছে ? কারা ছিল এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে তা কেউ জানে না ৷ দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং নিয়ে একটা লাইনই পড়েছি ৷ ফলে আমার পরবর্তী প্রজন্মের তো কেউ জানেই না, কী হয়েছে ? তাহলে সত্যিটা জানতে সমস্যা কোথায় ? আপনি জানতে চান না কী হয়েছে সেখানে ? 40 হাজার হিন্দুকে হত্যা করা হয়েছে ৷ নোয়াখালিতে জেনোসাইড হয়েছে ৷ কেন হয়েছে তা জানা সকলের উচিত ৷"
সিনেমায় নিজের চরিত্র প্রসঙ্গে অভিনেতা বলেন, "বিবেক অগ্নিহোত্রী সিনেমা লেখেন, বানান আর তারপর চরিত্র বানান যা মিঠুন চক্রবর্তীই করবে ৷ আমার কাছে যখন এই সিনেমার প্রস্তাব আসে আমি প্রথমেই বলে দিয়েছিলাম এই চরিত্র আমার পক্ষে করা সম্ভব নয় ৷ যাঁর জিভ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল ৷ পুরুষাঙ্গ কেটে দিয়েছিল, পাগল বলত লোকে, ডাস্টবিন থেকে খাবার তুলে খেত এমন চরিত্র পর্দায় ফুটিয়ে তোলা ডিফিকাল্ট ৷ কারণ তিনি কথা বলবেন কীভাবে সেটা চরিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা চ্যালেঞ্জিং ছিল ৷"
তিনি আরও বলেন, "আমি শুধু বাঙালি বলে এই চরিত্রে অভিনয় করিনি ৷ আমি এখন সেই সিনেমাই করি যা আমাকে উত্তেজিত করে ৷" পাশাপাশি তিনি জানানা, এই সিনেমা দর্শকদের দেখা উচিত ৷ সত্যটা সকলের জানা উচিত ৷ এটা কোনও প্রোপোগান্ডা সিনেমা নয় ৷ সত্যিটা যাতে সামনে না আসে তার জন্য যত চেষ্টা করা হচ্ছে ৷ পাশাপাশি সাক্ষাৎকারে উঠে আসে গোপাল পাঁঠার চরিত্র বিকৃত করার প্রসঙ্গও ৷ মিঠুন জানান, গোপাল পাঁঠার চরিত্র বিকৃত করা হয়নি ৷ কেউ যদি এই বিষয় নিয়ে পুলিশে অভিযোগ জানিয়ে থাকেন, সেটা তার ব্যক্তিগত বিষয় ৷ উল্লেখ্য, 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' মুক্তি পাবে 5 সেপ্টেম্বর ৷
