ETV Bharat / entertainment

পাতে 'স্পাইসি' হায়দরাবাদি বিরিয়ানি, কেমন লাগল Miss World সুন্দরীদের ? - MISS WORLD ON HYDERABADI CUISINE

বিরিয়ানির স্বাদে মজলেন Miss World সুন্দরীরা ( ইটিভি ভারত )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : May 20, 2025 at 2:38 PM IST | Updated : May 20, 2025 at 2:47 PM IST 3 Min Read

হায়দরাবাদ, 20 মে: ভারতে আছে মশালার খাজানা ৷ একটু ঝাল, একটু মিষ্টি, একটু নোনতা একটু টক একটা খাবারে স্বাদের ভিন্ন মিশেল আর সুগন্ধী ভরিয়ে দেয় মন-প্রাণ ৷ আর কথাতেই আছে ঘ্রাণেন অর্ধ ভোজনং ৷ আর সেটা অনেকটাই পূরণ করে হায়দরাবাদি বিরিয়ানি ৷ যার স্বাদ চেখে তিপ্ত মিস ওয়ার্ল্ড সুন্দরীরা ৷ এই বছর তেলেঙ্গানায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে 78তম মিস ওয়ার্ল্ড অনুষ্ঠান ৷ তেলেঙ্গানার সংস্কৃতি-ঐতিহ্য ঘুরে দেখছেন 109 জন বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগীরা ৷ এবার তাঁরা চেখে দেখলেন এখানকার অথেনটিক খাবারও ৷ ভাগ্যনগরমে অনুষ্ঠিত মিস ওয়ার্ল্ড প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিশ্ব সুন্দরীরা আবিষ্কার করেন হায়দরাবাদের জিভে জল আনা নানা স্বাদের খাবার ৷ গাচ্চিওয়ালির ট্রাইডেন্ট হোটেলের শেফরা প্রতিযোগীদের ঐতিহ্যবাহী তেলেঙ্গানা এবং দক্ষিণ ভারতীয় খাবারের মিশ্রণ পরিবেশন করেন ৷ যা খেয়ে উচ্ছ্বসিত প্রতিযোগীরা ৷ কি কি ছিল মেনুতে ?

হায়দরাবাদ, 20 মে: ভারতে আছে মশালার খাজানা ৷ একটু ঝাল, একটু মিষ্টি, একটু নোনতা একটু টক একটা খাবারে স্বাদের ভিন্ন মিশেল আর সুগন্ধী ভরিয়ে দেয় মন-প্রাণ ৷ আর কথাতেই আছে ঘ্রাণেন অর্ধ ভোজনং ৷ আর সেটা অনেকটাই পূরণ করে হায়দরাবাদি বিরিয়ানি ৷ যার স্বাদ চেখে তিপ্ত মিস ওয়ার্ল্ড সুন্দরীরা ৷ এই বছর তেলেঙ্গানায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে 78তম মিস ওয়ার্ল্ড অনুষ্ঠান ৷ তেলেঙ্গানার সংস্কৃতি-ঐতিহ্য ঘুরে দেখছেন 109 জন বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগীরা ৷ এবার তাঁরা চেখে দেখলেন এখানকার অথেনটিক খাবারও ৷ ভাগ্যনগরমে অনুষ্ঠিত মিস ওয়ার্ল্ড প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিশ্ব সুন্দরীরা আবিষ্কার করেন হায়দরাবাদের জিভে জল আনা নানা স্বাদের খাবার ৷ গাচ্চিওয়ালির ট্রাইডেন্ট হোটেলের শেফরা প্রতিযোগীদের ঐতিহ্যবাহী তেলেঙ্গানা এবং দক্ষিণ ভারতীয় খাবারের মিশ্রণ পরিবেশন করেন ৷ যা খেয়ে উচ্ছ্বসিত প্রতিযোগীরা ৷ কি কি ছিল মেনুতে ? জনপ্রিয় টক স্বাদের পাচি পুলুসু থেকে শুরু করে বিশ্বখ্যাত হায়দরাবাদি বিরিয়ানির স্বাদ নেন প্রতিযোগীরা ৷ পাশাপাশি, কেরালার সফট আপ্পম, গুজরাতের সুস্বাদু খাবার ও রাজস্থানী খাবারের বৈচিত্র্যপূর্ণ স্বাদ যোগ করা হয়েছিল এদিনের মেনুতে ৷ মজার বিষয়, বেশিরভাগ বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগীরা গরম গরম বিরিয়ানির সঙ্গে উপভোগ করেছেন মাছের স্যুপ ৷ ট্রাডিশনাল ডিশ পাপুচারি, ফিস পুলুস, চিকেন ফ্রাই ও মটন কিমা মন জয় করে নিয়েছে প্রতিযোগীদের ৷ শেফ উদয় জানান, "হ্যান্ড-মেড পিৎজ্জাও ভীষণ পছন্দ হয়েছে সুন্দরীদের ৷" অনেকেই জানেন, তেলুগু কুইজিন মূলত পরিচিত স্পাইসি ফ্লেভারের জন্য ৷ ফলে যাতে আগত অতিথি তথা বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগীদের যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সেকারণে খাবারে মশলার ব্যালেন্স সঠিক রাখতে হয়েছে শেফদের ৷ আর এখ শেফের কথায়, " যদি হজমের সমস্যা তৈরি হয় তাহলে প্রতিযোগীদের পারফর্ম্যান্সে ব্যাঘাত ঘটাবে ৷ ফলে তাঁদের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখেই খাবার পরিবেশন করা হয় ৷" ট্রাইডেন্ট হোটেলের জেনারেল ম্যানেজার গৌরব কুমার বলেন, " আমাদের এখানে 40 জন শেফ সর্বদা প্রস্তুত প্রতিযোগীদের খাবার তৈরি করার জন্য ৷ যখন যে প্রতিযোগীর যেটা খেতে ইচ্ছা করবে শুধু বলার অপেক্ষা ৷ প্রত্যেকেই আন্তর্জাতিক কুইজিন বানাতে দক্ষ ৷ চেষ্টা করা হয় মেনুর মধ্যে নতুনত্ব রাখার ৷ প্রতিযোগীরা হায়দরাবাদি বিরিয়ানি ভীষণ পছন্দ করেছেন ৷" অন্যদিকে, 109 জন প্রতিযোগীর মধ্যে ইতিমধ্যেই 48 জন মিস ওয়ার্ল্ড কোয়াটার ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছেন ৷ কন্টিনেন্টাল ফাইনাল আজ ও আগামীকাল হবে টি-হাব হায়দরাবাদে ৷ 109 দেশ এই প্রতিযোগিতায় প্রতিনিধি পাঠায় ৷ যার মধ্যে রয়েছে আমেরিকা, আফ্রিকা, ইউরোপ, এশিয়ার মতো মতো দেশ ৷ ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন নন্দিনী গুপ্তা। তিনি ফেমিনা মিস ইন্ডিয়া ওয়ার্ল্ড 2023 খেতাব জিতেছেন ৷ বিশ্বের বৃহত্তম ফিল্ম সিটিতে মিস ওয়ার্ল্ড প্রতিযোগীরা, তেলুগু গানের সুরে মাতলেন ঠুমকায়; দেখুন ভিডিয়ো

প্রথম কে হয়েছিলেন মিস ওয়ার্ল্ড ? শুরুইবা করেছিলেন কে ? সৌন্দর্য সফরে বিতর্কময় ইতিহাস

Last Updated : May 20, 2025 at 2:47 PM IST