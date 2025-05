ETV Bharat / entertainment

হায়দরাবাদ, 31 মে: ঘণ্টাখানেক পরেই উপস্থিত হতে চলেছে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ ৷ যেখানে 2025 সালের মিস ওয়ার্ল্ড ঘোষিত হবে ৷ তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদে বসেছে 72তম মিস ওয়ার্ল্ড ফেস্টিভ্যালের (Miss World 2025) আসর ৷ 31 মে, মিস ওয়ার্ল্ড 2025 এর গ্র্যান্ড ফিনালে। হাই-টেক এক্সিবিশন সেন্টারে (Hi-Tech Exhibition Center) দুপুর 1.00 টায় (GMT) (বিকাল 6:30 টায় IST) অনুষ্ঠিত হবে। এইদিন বলিউড তারকারা মিস ওয়ার্ল্ড অনুষ্ঠানে লাইভ পারফর্মেন্সের মাধ্যমে আরও গ্ল্যামার যোগ করতে চলেছেন। 72তম মিস ওয়ার্ল্ড ফেস্টিভ্যাল গ্র্যান্ড ফিনালে মিস ওয়ার্ল্ড 2025 এর গ্র্যান্ড ফিনালে (Miss World 2025 Grand Finale) আয়োজন করবেন 2016 সালের মিস ওয়ার্ল্ড স্টেফানি ডেল ভ্যালে (2016 Miss World Stephanie Del Valle) এবং বিখ্যাত ভারতীয় উপস্থাপক শচীন কুম্ভর। পাশাপাশি উপস্থিত থাকছেন জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ (Jacqueline Fernandez ) ও এবং ঈশান খট্টর (Ishaan Khattar)। মিস ওয়ার্ল্ড গ্র্যান্ড ফিনালের বিচারক জানা গিয়েছে, বলিউড অভিনেতা সোনু সুদকে (Sonu Sood) গ্র্যান্ড ফিনালেতে মর্যাদাপূর্ণ মিস ওয়ার্ল্ড হিউম্যানিটেরিয়ান পুরস্কারে (Miss World Humanitarian Award) ভূষিত করা হবে। এই গ্র্যান্ড ফিনালেতে বিচারকের ভূমিকাও পালন করবেন অভিনেতা। বিচারক প্যানেলে থাকবেন মিস ইংল্যান্ড 2014 ডঃ ক্যারিনা টারেল, সুধা রেড্ডি (Sudha Reddy), ক্রিস্টিনা পিসকোভা। সুধা রেড্ডি হলেন 'বিউটি উইথ আ পারপাস 2025 ( Beauty with a Purpose 2025)'-এর গ্লোবাল অ্যাম্বাসেডর। তিনি জাঁকজমকপূর্ণভাবে বিউটি উইথ আ পারপাস গালা ডিনার আয়োজন করেছিলেন। মিস ওয়ার্ল্ডের সভাপতি জুলিয়া মোর্লে ( Julia Morley) সিবিই জুরির নেতৃত্ব দেবেন ৷ পাশাপাশি 72তম মিস ওয়ার্ল্ড-এর বিজয়ী ঘোষণা করবেন। মিস ওয়ার্ল্ড ২০২৫ লাইভ টেলিকাস্ট 72তম মিস ওয়ার্ল্ড ফেস্টিভ্যালের সরাসরি সম্প্রচার সম্পর্কে বলতে গেলে, এই অনুষ্ঠানটি ভারতের SonyLIV-তে সরাসরি সম্প্রচারিত হবে, নির্বাচিত কয়েকটি দেশের জাতীয় টেলিভিশনে সম্প্রচারিত হবে এবং বিশ্বব্যাপী www.watchmissworld.com-এ উপলব্ধ হবে। মিস ওয়ার্ল্ড লাইভ টেলিকাস্ট 108 জন প্রতিযোগীকে প্রথমে বিশ্বের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে। অর্থাৎ সেই সুন্দরীরা ব়্যাম্পে হাঁটবেন ৷ প্রতিটি মহাদেশীয় অঞ্চল (আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান, আফ্রিকা, ইউরোপ, এশিয়া এবং ওশেনিয়া) থেকে দশজন সেমিফাইনালিস্ট কোয়ার্টার ফাইনালে উঠবেন ৷ মোট 40 জন প্রতিনিধি মিস ওয়ার্ল্ড প্রতিযোগিতার দৌড়ে সামিল হবেন।উল্লেখ্য, ফাস্ট-ট্র্যাক চ্যালেঞ্জ জিতে ইতিমধ্যেই 16 জন প্রতিযোগী কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছেছেন। এই 16 জন প্রতিযোগীর নাম নিম্নলিখিত ৷

