হায়দরাবাদ, 18 অগস্ট: মাত্র চার মাস আগে সংসার পেতেছিলেন ৷ কিন্তু মাঝপথেই থেমে গেল জীবন জ্যোতি ৷ হরিণ প্রজাতির প্রাণীর সঙ্গে গাড়ির ধাক্কা ৷ দুর্ঘটনার কবলে পরে মৃত্যু মডেলের ৷ মাত্র 30 বছর বয়সেই শেষ সবকিছু ৷ আইসিইউতে বিগত কয়েকদিন মরণ-বাঁচন লড়াই করার পর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন 'মিস রাশিয়া 2017' ফার্স্ট রানার আপ কেসেনিয়া আলেকজান্দ্রোভা (Kseniya Alexandrova) ৷ মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় প্রতিনিধিত্ব করা মডেল কেসেনিয়ার মৃত্যু সংবাদ নিশ্চিত করেছে আলেকজান্দ্রোভার মডেলিং এজেন্সি, মোডাস ভিভেন্ডিস ৷
রাশিয়ার এক সংবাদ পোর্টাল অনুসারে, জুলাই মাসে সেদেশের টোভার ওব্লাস্ট অঞ্চলে এক গাড়ি দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন আলেকজান্দ্রোভা ৷ দুর্ঘটনার পর, তাঁকে স্ক্লিফোসভস্কি ইনস্টিটিউট ফর ইমার্জেন্সি মেডিসিনে ভর্তি করা হয় ৷ কেসেনিয়াকে আইসিইউ-তে রাখা হয়েছিল ৷ সেখানেই 12 অগস্ট মৃত্যু হয় মডেলের ৷
কীভাবে ঘটেছে দুর্ঘটনা ?
সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, 5 জুলাই আলেকজান্দ্রোভা এবং তাঁর স্বামী ইলিয়া, রজেভ থেকে বাড়ি ফেরার পথে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন ৷ মাঝ রাস্তায় আচমকাই একটি এলক (Elk) চলে আসে গাড়ির সামনে ৷ এলক উত্তর আমেরিকার পাশাপাশি মধ্য ও পূর্ব এশিয়ার একটি বৃহৎ প্রজাতির হরিণ। আলেকজান্দ্রোভা স্বামীর সঙ্গে সামনের আসনে ছিলেন ৷ হরিণটিকে ধাক্কা মারে গাড়িটি ৷ এরপর গাড়ির উইন্ডশিল্ড ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায় ৷ ঘটনায় ইলিয়ার কোনও ক্ষতি না হলেও, আলেকজান্দ্রোভার মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে।
ইলিয়া সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, "চোখের নিমেষে পুরো ঘটনাকে ঘটে যায় ৷ কী করব বুঝতে পারছিলাম না ৷ কেসেনিয়া জ্ঞান হারায় ৷ তাঁর মাথায় গুরুতর আঘাত লেগেছিল ৷ চারিদিক রক্তে ভেসে যাচ্ছিল ৷ ভেঙে যায় খুলির সামনের হার ৷ এটা ছিল ওপেন ক্রানিয়াল-ব্রেইন ইনজুরি ৷ দুর্ঘটনাস্থলে 15 মিনিটের মধ্যে ইমারজেন্সি গাড়ি চলে আসে ৷ দ্রুত নিয়ে যাওয়া হয় মস্কোর এক হাসপাতালে ৷"
মডেলিং ছাড়াও, আলেকজান্দ্রোভা মানসিক সুস্থতা বিষয় নিয়ে কাজ করতেন ৷ 2016 সালে, তিনি প্লেখানভ রাশিয়ান অর্থনীতি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিন্যান্স ডিগ্রি অর্জন করেন। পরে তিনি মস্কো স্টেট পেডাগোজিকাল ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করে মনোবিজ্ঞানের দিকে ঝুঁকে পড়েন ৷ অবশেষে একজন থেরাপিস্ট হিসেবে কাজ শুরু করেন ৷ আলেকজান্দ্রোভা নিয়মিতভাবে ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে নানা কথা শেয়ার করতেন ৷ মডেলিং কেরিয়ারের পাশাপাশি, আলেকজান্দ্রোভা 2017 সালে 'মিস ইউনিভার্স' প্রতিযোগিতায় রাশিয়ার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। একই বছরের শুরুতে 'মিস রাশিয়া' প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথম রানার-আপও হয়েছিলেন।