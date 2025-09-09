ETV Bharat / entertainment

'সত্যজিৎ রায় হবে ?' রুষ্ট পরিবার আজ আপ্লুত আসানসোলের অনুপর্ণার বিশ্বজয়ে

প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে ভেনিসে সেরা চিত্র পরিচালকের পুরস্কার জয় কুলটির অনুপর্ণা রায়ের ৷ পরিবারের আপত্তি সত্ত্বেও চাকরি ছেড়ে গিয়েছিলেন ফিল্ম ইন্ড্রাস্ট্রিতে ৷

অনুপর্ণার ঘরে ফেরার অপেক্ষায় পরিবার (নিজস্ব চিত্র)
Published : September 9, 2025 at 7:52 PM IST

আসানসোল, 9 সেপ্টেম্বর: পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত গ্রামে একেবারে মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম । সেখানেই সরকারি স্কুলে পড়াশোনা । পরবর্তীকালে পশ্চিম বর্ধমানের কুলটিতে পাকাপাকিভাবে চলে আসা । কুলটি কলেজ থেকে স্নাতক এবং পরবর্তীতে দিল্লিতে স্নাতকোত্তর । চাকরি করছিলেন । কিন্তু কোভিডকালে চাকরি ছেড়ে দিয়ে ইচ্ছে হয় ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে যুক্ত হবেন । বাড়ির লোকের প্রচণ্ড আপত্তি ছিল । এমনকী কটাক্ষও করেছিলেন বাবা-মা । কিন্তু একগুঁয়ে মেয়েটি বলেছিল, "একদিন আমাকে গোটা বিশ্ব চিনবে"। সেই কথাই সত্যি হল ।

কুলটির কন্যা অনুপর্ণা রায় 82তম ভেনিস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে তাঁর ছবি 'Songs of Forgotten Trees'-এর জন্য জিতে নিলেন ওরিজন্টি হরাইজনস (Orizzonti Horizons) সেকশনে সেরা পরিচালকের পুরস্কার । কুলটি কলেজ রোডে অনুপর্ণাদের বাড়িতে খবরটা যখন এসে পৌঁছয়, তখন প্রায় মধ্যরাত । ফোনে খবরটা শুনে নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন অনুপর্ণার বাবা ও মা । বাবা ব্রহ্মানন্দ রায়, রাষ্ট্রায়ত্ত কয়লা সংস্থা ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড বা ইসিএলের অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক এবং মা মনীষা রায় গৃহবধূ । একসময় চাকরি ছেড়ে যখন অনুপর্ণা সিনেমা বানানোর জন্য মনস্থির করে ফেলেছিলেন, তখন তাঁরাই কটাক্ষ করেছিলেন মেয়েকে । আজ বাবা-মায়ের চোখে শুধুউ আনন্দাশ্রু ।

ভেনিসে সেরা চিত্র পরিচালকের পুরস্কার জয় কুলটির অনুপর্ণা রায়ের (ইটিভি ভারত)

গ্রামেই মধ্যবিত্ত পরিবারে বড় হয়ে ওঠা অনুপর্ণার

পুরুলিয়া জেলার প্রান্তিক এলাকা নারায়ণপুর গ্রামে মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম অনুপর্ণার । শিশুকালে পঠনপাঠন করেন নারায়ণপুরেই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে । এরপর পাশেই রানিপুর কোলিয়ারি হাইস্কুল থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেন । উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন নওপাড়া হাইস্কুল থেকে । এরপর পরিবারের সঙ্গে তিনি পশ্চিম বর্ধমানের কুলটিতে চলে আসেন । কুলটি কলেজ থেকে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে স্নাতক হন তিনি । তারপর দিল্লিতে মাসকমিউনিকেশনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন অনুপর্ণা ।

চাকরি ছেড়ে সিনেমা

মাস কমিউনিকেশনে স্নাতকোত্তর পড়াশোনা শেষ করে অনুপর্ণা দিল্লিতে একটি আইটি কোম্পানিতে চাকরি পান । কিন্তু কোভিড পরবর্তী সময়ে তিনি মুম্বইতে চলে আসেন । সেখানেই সিনেমার প্রতি আকৃষ্ট হন তিনি । ঠিক করেন চাকরি নয়, সিনেমা বানাবেন । প্রথম প্রথম শুরু হয় চিত্রনাট্য লেখার কাজ । ধীরে ধীরে তিনি ছবি পরিচালনার দিকে এগিয়ে যান ।

অনুপর্ণার প্রথম ছবি ছিল 'রান টু রিভার'। এই ছবির শুটিং হয়েছিল পুরুলিয়ারই বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে । অনুপর্ণার দ্বিতীয় ছবি 'সংস অফ ফরগটন ট্রিস' (Songs of Forgotten Trees)। এই ছবির পরিচালনা করেই 82তম ভেনিস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ওরিজন্টি হরাইজনস সেকশনে সেরা পরিচালকের পুরস্কার ছিনিয়ে নিয়েছেন । বিশ্ব দরবারে পুরস্কার নিতে উঠে আবেগপ্রবণ কাঁপা কাঁপা গলায় তাঁর বাবা-মা থেকে শুরু করে বন্ধু-বান্ধব এমনকি দেশবাসীকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন অনুপর্ণা ।

চাকরি ছাড়ায় পরিবারের কটাক্ষ

যতটা সহজ ভাবা হচ্ছে অনুপর্ণার লড়াই, হয়তো ততটা সহজ ছিল না । চাকরি ছেড়ে সে যখন সিনেমা বানাতে চেয়েছিল, তখন বাড়িতে বাবা-মা সবচেয়ে বেশি রুষ্ট হয়েছিলেন । বাবা কটাক্ষ করে বলেছিলেন, "চাকরি ছেড়ে সিনেমা বানাতে চাইছো, সত্যজিৎ রায় হবে নাকি ?" মা বলেছিলেন, "মরীচিকার পিছনে দৌড়াচ্ছো, পাগল হয়ে গেছো নাকি ?" আজ মেয়ের সাফল্যের সময় সেদিনের সেই কথাগুলি আওড়ে নিজেরাই লজ্জিত হচ্ছেন অনুপর্ণার বাবা ও মা ।

ETV BHARAT
ভেনিসে সেরা চিত্র পরিচালকের পুরস্কার জয় অনুপর্ণা রায়ের (সোশাল মিডিয়া থেকে সংগৃহীত)

অনুপর্ণার বাবা ব্রহ্মানন্দ রায় জানিয়েছেন, "আসলে আমরা মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষজন । সিনেমা তেমন বুঝি না । ও কী সিনেমা বানিয়েছে, সেটা দেখিওনি এখনও । মনে হয়েছিল, চাকরি ছেড়ে দিচ্ছে, সিনেমা বানাচ্ছে, কী হবে জীবনে । বিশ্বাস করতে পারিনি ও এত বড় জায়গায় যেতে পারবে । ওর পুরস্কার পাওয়ার কথা শুনে আমি নিজের স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছি ।"

অন্যদিকে, মা মনীষা রায় জানিয়েছেন, "সিনেমা বলতে আমাদের সাদাকালো টিভিতে উত্তম-সুচিত্রার সিনেমা দেখা । তাই ভেবেছিলাম, চাকরি ছেড়ে ও সিনেমা বানাব বলছে, সেটা মরীচিকার পেছনে দৌড়ানো । আমরা মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষজন । বাবা রিটায়ার করেছেন । এসব সিনেমা বানাতে অনেক টাকা খরচ হয় শুনেছি । কোথায় পাবে এত টাকা ? তাই ভয় লাগতো । আজ এত আনন্দ হচ্ছে । যে রাতে খবরটা শুনেছি, সেই রাতে ভালো করে ঘুমোতে পারিনি । আমার মেয়ে খুব জেদী । বলত, 'দেখো মা আমি বিশ্বের সেরা হব'। তাই হয়ে দেখাল ।"

অনুপর্ণার ফেরার অপেক্ষায় পরিবার

মেয়ে বিশ্বজয় করে ফিরছে । এখন তাই তাঁর ফেরার অপেক্ষায় পুরো পরিবার । বাবা ব্রহ্মানন্দ রায় জানালেন, "মেয়ে ফিরলেই পুরুলিয়ায় গ্রামের বাড়িতে যাব ৷ সেখানে পাড়া-প্রতিবেশী সবাই অপেক্ষা করছে অনুপর্ণাকে স্বাগত জানানোর জন্য ।" মা মনীষা রায় জানালেন, "অনুপর্ণা মাটন এবং ইলিশ মাছ খেতে ভালোবাসে ও বাড়িতে এলে আগে ওর পছন্দের জিনিস রান্না করে খাওয়াব । তারপর ওর সিনেমার গল্প শুনব । ওর ল্যাপটপে সিনেমাটাও দেখব ।"

