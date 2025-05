ETV Bharat / entertainment

Met Gala 2025 কবে-কোথায় দেখবেন ? প্রথমবার রেড কার্পেটে কোন কোন তারকা ? থিম কী ? রইল বিস্তারিত - MET GALA 2025

Published : May 5, 2025 at 12:26 PM IST

হায়দরাবাদ, 5 মে: শুরু হতে চলেছে বহু প্রতিক্ষীত ফ্যাশন ইভেন্ট মেট গালা 2025 ৷ রঙ বেরঙের ফ্যাশনের এই দুনিয়ায় প্রথমবার পা রাখছেন বলিউড কিং খান শাহরুখ ৷ ফলে এই বছর মেট গালা হতে চলেছে আরও স্মরণীয় ৷ এক নজরে দেখে নেওয়া যাক কবে-কোথায় বসছে ফ্য়াশনের আসর ৷ এই বছরের থিম কী ? এই শো সঞ্চালনার দায়িত্বে কে রয়েছেন ? ভারত থেকে এই বছর মেট গালার রেডকার্পেটে থাকছেন কারা ?

মেট গালা 2025 হাইলাইট

কখন-কোথায় দেখা যাবে এই ফ্যাশন শো ? (When and where to watch?)

মেট গালা ফ্যাশন শোয়ের আসর বসেছে নিউইয়র্কে ৷ সোমবার সন্ধ্যে 6টায় (ভারতীয় সময় মঙ্গলবার 6 মে ভোর রাত 3.30 মিনিট) শুরু হবে ৷ ভগ (Vogue) চ্যানেলে লাইভ স্ট্রিমিং হবে এই ফ্যাশন শোয়ের ৷ পাশাপাশি দর্শক চাইলে ভগ-এর নিজস্ব ওয়েহসাইট, ইন্সটগ্রাম অ্যাকাউন্ট ও এক্স হ্যান্ডেলে অনুষ্ঠানের নানা ভিডিয়ো ও আপডেট দেখতে পারেন ৷ পাশাপাশি ইউটিউব চ্যানেলেও দেখতে পারেন ৷

মেট গালা 2025 ও ভারতীয় তারকা (Met Gala 2025 and Indian stars)

প্রতি বছর ফ্যাশনিস্তারা এই শোয়ের দিকে তাকিয়ে থাকেন ৷ আন্তর্জাতিক ফ্যাশনের মঞ্চে তাক লাগান ভারতীয় তারকারা ৷ এবার তো কিং খান স্বয়ং রেড কার্পেটে হাঁটবেন ৷ ফলে ভারতীয়দের জন্য এই বছরের মেট গালা হতে চলেছে আরও স্পেশাল ও আকর্ষনীয় ৷ বাদশার পাশাপাশি মেট গালা প্রথমবার আলোকিত করবেন পাঞ্জাবি গায়ক দিলজিৎ দোসাঞ্জ, প্রেগনেন্ট কিয়ারা আদবানী ৷ পঞ্চমবারের মতো মেট গালা ঝলমলে হয়ে উঠবে প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার উপস্থিতিতে ৷ গতবছরও দেশী গার্ল এই ফ্যাশন শোয়ে তাক লাগিয়েছেন ৷

শাহরুখ খান-ফ্যাশন ডিজাইনার সব্যসাচী (Sabyasachi) একসঙ্গে !

ফ্যাশন ডিজাইনার সব্যসাচী এক ইঙ্গিতপূর্ণ ইন্সটা স্টোরি পোস্ট করেন সোমবার ৷ তিনি প্রথমে লেখেন, "কিং খান ৷" তারপরের পোস্টে লেখেন, "কিং খান বেঙ্গল টাইগার ৷" এই পোস্ট দেখে স্বভাবতই উত্তেজিত অনুরাগীরা ৷ অনুমান সব্যসাচীর ডিজাইনার পোশাকে মেট গালার লাল গালিচায় দেখা যাবে বলিউড বাদশাকে ৷ তবে সেখানে 'বাংলার বাঘ' কীভাবে নজর কাড়ে তা দেখতে উৎসুক সকলে ৷