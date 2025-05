ETV Bharat / entertainment

'Who Are You ?' মেট গালায় মিডিয়া চিনতেই পারল না শাহরুখকে, ক্ষোভ অনুরাগীদের - MET GALA 2025 SRK DEBUT

মেট গালায় শাহরুখ খান ( গেটি )

হায়দরাবাদ, 6 মে: ভারতীয় অভিনেতা হিসাবে প্রথমবার মেট গালায় হাঁটলেন বলিউড বাদশা শাহরুখ খান ৷ বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফ্যাশন ইভেন্টে নামিদামি তারকাদের মাঝে ম্যাজিক ক্রিয়েট কিং খানের ৷ কিন্তু ভারতের অন্যতম অভিনেতা তথা বিশ্বের চতুর্থতম ধনী ব্যক্তিকে চিনতেই পারল না সেখানকার সংবাদমাধ্যম ৷ রেড কার্পেটে সাংবাদিকের প্রশ্ন, "তুমি কে ?" এমন ঘটনায় রেগে আগুন অনুরাগীরা ৷ সমালোচনা নেটপাড়ায় ৷ বিগত কয়েকদিন ধরে নেটপাড়া উত্তাল ছিল কিং খানের প্রথমবার মেট গালা লুক নিয়ে ৷ জনপ্রিয় ডিজাইনার সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়ের স্টাইলে শাহরুখ খানের ইমেজ দেখে মুগ্ধ ভারতীয়রা ৷ একেবারে রাজার রাজা বেশে ধরা দেন কিং খান ৷ কিন্তু তাঁর এই লুক নিয়ে শুরু হয়েছে তুলনা ৷ অনেকে শাহরুখের লুককে হলিউড তারকা জনি ডেপের সঙ্গে তুলনাও করেছেন ৷ ভাইরাল ভিডিয়ো ৷ রিপোর্টারের প্রশ্ন বাদশাকে 'তুমি কে?' সমাজ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, শাহরুখ খান মিডিয়ার কাছে নিজের নাম বলছেন ৷ আসলে এক সাংবাদিক বাদশার কাছে তাঁর পরিচয় জানতে চান ৷ প্রশ্নের উত্তরে বাদশার জবাব, "আমি শাহরুখ খান ৷" আর এই ঘটনায় অবাক অনুরাগী থেকে নেটপাড়া ৷ এক অনুরাগী লিখেছেন,"তুমি যদি মেট গালা কভার করো তাহলে তোমার জানা উচিত কোন কোন অতিথি আসছেন ৷ শাহরুখ খান বিশ্বের চতুর্থতম ধনী ব্যক্তি ৷" আর এক রেডিট ব্যবহারকারী লিখেছেন, "আশা করি সেই সাংবাদিক যখন বাড়ি যাবেন আর গুগল করে দেখবেন তখন বুঝতে পারবেন কে শাহরুখ খান ৷" লুক নিয়ে শাহরুখের প্রতিক্রিয়া

মেট গালায় ডেবিউ নিয়ে শাহরুখ জানান, "আমার ডিজাইনার সব্যসাচী মুখোপাধ্যায় এই লুক ভেবেছে ৷ এটিকে স্বাধীনতার প্রকাশ হিসেবে দেখেছিলেন এবং আপনাকে নিপীড়িত করতে পারে এমন জিনিসের বিরুদ্ধে শক্তিশালী এবং স্থিতিস্থাপক হওয়ার চেষ্টা করে এমন ক ভাবনা উঠে এসেছে।" এরপরেই সাংবাদিকের তরফে প্রশ্ন আসে, এই মেট গালা নিয়ে আগে কখনও কোনও ধারণা ছিল কি না ? জবাবে বাদশা বলেন, "সত্যি কথা বলতে, প্রথমে কোনও ধারণা ছিল না ৷ কিন্তু এখন জানছি ৷ বিগত 20 দিন ধরে আমি এটা বুঝছি একজন অভিনেতা হিসাবে ৷ আমার মনে হয় এই ফ্যাশন শো ভীষণ ইন্টারেস্টিং ৷ আর্ট নিয়ে এক অন্যরকম উন্মাদনা রয়েছে ৷ খুব সুন্দর বিষয় ৷" শাহরুখ ভার্সেস জনি ডেপ অন্যদিকে, নেটপাড়ায় বেশ কিছু নেটিজেন শাহরুখ খানের মেট গালা লুক নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে ৷ ফ্যাশন শোয়ে কালো রঙের পোশাকের সঙ্গে মানানসই জুয়েলারিতে ম্যাচো ম্যান শাহরুখকে দেখে খুশি নয় অনেকেই ৷ নেটপাড়ায় বার্তা সব্যসাচীর কাছ থেকে এমন লুক আশা করা যায় না ৷ আবার কেউ লেখেন, "গত বছর আলিয়ার লুক দারুণ দিয়েছিলে সব্যসাচী, কিন্তু এই বছর কাজ ভালো হয়নি ৷" আবার কেউ লেখেন, "ইন্ডিয়ান ক্ল্যাসিক্যাল লুক বেছে নিতে পারতেন শাহরুখ খান ৷ এই স্টাইলটা অনেকটা হলিউড তারকা জনি ডিপের স্টাইল ৷" নেটপাড়ায় সমালোচনা (স্ক্রিনশট) নেটপাড়ায় সমালোচনা (স্ক্রিনশট) কিং খানের লুক প্রথমবার বাদশার আত্মপ্রকাশ মেট গালায় ৷ মুহূর্তকে বিশেষ করে তুলতে মর্ডান রাজার লুক ডিজাইন করেন সব্যসাচী ৷ হাতে লাঠি, যার মাথায় বাঘের মুণ্ডু স্পষ্ট ৷ আঙুলে বাঘের মুখের আদলে আংটি ৷ গলায় অনান্য জুয়েলারির সঙ্গে বড় 'কে' অক্ষরের হার, কিং খানের উপস্থিতি আরও জোরদার করেছে মেট গালায় ৷ ফ্যাশন বিশেষজ্ঞদের মতো শাহরুখের লুক 'আধুনিক মহারাজা'র মতো ৷ সোনালি ক্যাসকেডিং চেইন এবং বিস্তৃত বেসপোক শক্তি এবং সৌন্দর্যের প্রতীক।