ছেলেকে নিয়ে প্রথম পুজো মানসীর, কী প্ল্যান ঈশানের ? - DURGA PUJO PLAN OF TOLLYWOOD CELEB

14 ঘণ্টা লাইট, ক্যামেরা, অ্যাকশন-এর বেড়াজালে বন্দি তারকারা অপেক্ষায় থাকেন পুজোয় মেতে ওঠার জন্য ৷

এই বছর পুজোয় কী প্ল্যান মানসী-ঈশানের ? (Special Arrangement)
Published : August 18, 2025 at 5:12 PM IST

কলকাতা, 18 অগস্ট: দরজায় কড়া নাড়ছে বাঙালির সবথেকে বড় উৎসব দুর্গাপুজো। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মেতে ওঠার আসল উৎসব। রোজকার কাজ থেকে ছুটি পেয়ে পুজোর পাঁচটা দিনের রুটিন একেবারে অন্য ভাবে লেখে আপামর বাঙালি। বাদ পড়েন না বিনোদন দুনিয়ার ব্যস্ত প্রতিনিধিরাও। প্রত্যেকদিন 14 ঘণ্টা লাইট, ক্যামেরা, অ্যাকশন-এর বেড়াজালে বন্দি তাঁরা। কিন্তু পুজোর ছুটিটা একেবারে অন্যভাবে কাটান তাঁরা।

মাস ছয়েক হল পুত্র সন্তানের মা হয়েছেন মানসী সেনগুপ্ত । এই পুজোয় তাঁর পরিকল্পনা নিয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, "কেনাকাটা এখন আর ছোটবেলার মতো করে হয় না। সারা বছরই কেনাকাটা চলে। যখন যেটা প্রয়োজন কিনে নেওয়া হয়। আমার বাচ্চাদের বেশিরভাগ কেনাকাটা ওদের মাসিই করে। মাসিই ওদের মা। নিজেই অর্ডার করে কিনে নেয়। আর এবার নবমীতে বাইরে যাচ্ছি। এক মাস বয়স থেকেই আমি আমার ছেলেকে নিয়ে বেরোই। মন্দারমণি চলে গিয়েছিলাম। এমন কোনও জায়গা নেই যে আমি যাইনি ওকে নিয়ে। আর পুজো মণ্ডপে তো নিয়ে যাবই। প্রথম পুজো ওর। প্যান্ডেল হপিং হয়ত করব না। কিন্তু একটা দুটো প্যান্ডেলে নিয়ে যাব। আর প্রতি বছর আমি পুজোর আগে ঘুর‍তে যাই। এবার পুজোর পর যাব।"

অন্যদিকে, অভিনেতা, লেখক ঈশান মজুমদার গান এবং লেখালেখি নিয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন ৷ একের পর এক কমিক্সের বই নিয়ে হাজির হচ্ছেন। আবার রাজ্যের বাইরে ব্যান্ড নিয়ে গানের শো করতেও চলে যাচ্ছেন। পুজোর প্ল্যান নিয়ে ঈশান ইটিভি ভারতকে বলেন, "আগেরবারের মতো এবারও আবার বেঙ্গালুরুতে আমার বাংলা ব্যান্ডের প্রোগ্রাম আছে। সেখানেই কাটবে অনেকগুলো দিন। আর একটা মিউজিক ভিডিয়ো শুট করেছি। সেটাতে আমি আর ঋতু দি আছি। সেটারও রিলিজ আছে। এছাড়া পুজোতে ঘোরা খাওয়াদাওয়া তো থাকবেই। তবে, বেশিরভাগ সময়টা আমরা বেঙ্গালুরুতেই থাকব।"

ঈশান আরও বলেন, " তা ছাড়া আমার বেশ কয়েকটা নতুন বই আসছে এই পুজোতে। 'গোয়েন্দা গোগোল পার্ট টু', 'মদনপুর পার্ট 3', 'লালকমল নীলকমল'-এর প্রথম কমিক্স বেরোচ্ছে এই পুজোতে। ফলে, এভাবেই সাজানো আমার এবারের পুজো।"

TAGGED:

DURGA PUJA 2025

