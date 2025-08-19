ETV Bharat / entertainment

মিস ইউনিভার্স ইন্ডিয়ার মুকুট জয় মনিকা বিশ্বকর্মার, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রী কোন ভারতের স্বপ্ন দেখছেন ? - MANIKA VISHWAKARMA

রাজস্থানের মনিকা বিশ্বকর্মার মুকুটে উঠেছে মিস ইউনিভার্স ইন্ডিয়া 2025-এর মুকুট ৷ এবার তিনি থাইল্যান্ডে মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন ৷

মিস ইউনিভার্স ইন্ডিয়ার মুকুট জয় মনিকা বিশ্বকর্মার (আইএএনএস)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 19, 2025 at 12:17 PM IST

হায়দরাবাদ, 19 অগস্ট: মিস ইউনিভার্স ইন্ডিয়া 2025 (Miss Universe India 2025)-এর মুকুট জিতেছেন রাজস্থানের মনিকা বিশ্বকর্মা (Manika Vishwakarma) । 18 অগস্ট জয়পুরে গ্র্যান্ড ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয় ৷ যেখানে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তর থেকে 48 জন প্রতিযোগী 'মিস ইউনিভার্স ইন্ডিয়া 2025' খেতাব জয়ের জন্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন ৷ ফাইনালে মনিকার আত্মবিশ্বাস, জ্ঞান ও আচরণ তাঁকে অন্যান্য প্রতিযোগীদের থেকে এগিয়ে রাখে ৷ মনিকা এবার 21 নভেম্বর থাইল্যান্ডে শুরু হতে চলা মিস ইউনিভার্স 2025 (Miss Universe 2025 ) প্রতিযোগিতায় ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন।

এই জমকালো অনুষ্ঠানের আসর বসেছিল জয়পুরের সীতাপুরায় ৷ বিচারকদের মধ্যে ছিলেন মিস ইউনিভার্স ইন্ডিয়ার কর্ণধার নিকিল আনন্দ, অভিনেত্রী তথা প্রাক্তন মিস ইউনিভার্স ইন্ডিয়া খেতাবজয়ী উর্বশী রাউতেলা ও পরিচালক ফারহাদ সামজি। উত্তর প্রদেশের তানিয়া শর্মা এই প্রতিযোগিতায় প্রথম রানার-আপের স্থান দখল করেন ৷ দ্বিতীয় রানার আপ হয়েছেন হরিয়ানার মেহক ধিংড়া।

কোন প্রশ্নের উত্তর জিতিয়েছে মনিকাকে ?

ফাইনালের প্রশ্নোত্তর পর্বে মনিকার বুদ্ধিমত্তা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল ৷ যেখানে তাঁকে নারী শিক্ষার পক্ষে নিজের বক্তব্য রাখা অথবা দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা পরিবারগুলিকে অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান- কোন বিষকে প্রাধান্য দেবেন তা জানতে চাওয়া হয় ৷

মনিকা বলেন, "এই দুটো বিষয় মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ ৷ শিক্ষা যে কোনও নারী বা মহিলার মৌলিক অধিকার ৷ তা থেকেই একটা সময় নারীরা বঞ্চিত ছিল। এই বঞ্চনাই দারিদ্রতা দিকে পরিচালিত করেছে। যদি আমাকে বেছে নিতে হয়, তাহলে আমি নারী শিক্ষাকেই বেছে নেব। কারণ শিক্ষা কেবল একটা জীবন বদলে দেয় না, বরং একটি সম্পূর্ণ প্রজন্মকে বদলে দেয়। যদিও দুটি বিষয়েরই সামাজিক গুরুত্ব রয়েছে ৷ তবে শিক্ষার দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব রয়েছে।" তাঁর এই উত্তর বিচারকদের মন ছুঁয়ে যায় ৷ আর ফাইনাল প্রশ্নোত্তর পর্বে সেরার সেরা মুকুট ওঠে মনিকার মাথায় ৷

কে এই মনিকা বিশ্বকর্মা ? (Who is Manika Vishwakarma?)

  • মনিকা মূলত রাজস্থানের শ্রী গঙ্গানগরের বাসিন্দা ৷ তিনি বর্তমানে দিল্লিতে থাকেন। মনিকা রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং অর্থনীতি নিয়ে পড়াশোনা করছেন ৷ তিনি পড়াশোনার পাশাপাশি এই প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি চালিয়ে গিয়েছেন ৷ তিনি এর আগে মিস ইউনিভার্স রাজস্থান 2024 খেতাব জয় করেছেন ৷
  • মনিকা একজন প্রশিক্ষিত ধ্রুপদী নৃত্যশিল্পী ৷ ললিত কলা একাডেমি এবং জেজে স্কুল অফ আর্টস থেকে তিনি স্বীকৃতি পেয়েছেন। মনিকা বিদেশ মন্ত্রক দ্বারা আয়োজিত বিমসটেক সেভোকনে ভারতের প্রতিনিধিদের মধ্যে একজন ছিলেন।
  • অনেক কম বয়স থেকেই মনিকা এই জগতে আসার স্বপ্ন দেখছিলেন ৷ তা সত্যি করার জন্য অনেক আগে থেকেই নানা প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করে দেন ৷ এরপর ভাল সুযোগের আশায় তিনি দিল্লি আসেন ৷ সেখানে আরও ভালো প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করেন ৷ মনিকার মতে, প্রতিযোগিতা কেবল সৌন্দর্যের বিচার করে না তা চরিত্র বিকাশ ঘটাতে ও অন্যদের অনুপ্রাণিত করতেও সাহায্য করে ৷
  • মনিকা তাঁর অ্যাডভোকেসি কাজের জন্য স্বীকৃতি পেয়েছেন। তিনি নিউরোনোভা প্রোগ্রামের প্রতিষ্ঠাতা, যা নিউরোডাইভারজেন্স সম্পর্কে সচেতনতা তৈরিতে সহায়তা করার জন্য প্রতিষ্ঠিত ৷ বিশেষ করে ADHD-এর সঙ্গে ভিন্ন ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরিতে সহায়তা করে।

মুকুট জয়ের পর মনিকা বলেন, "এই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না ৷ অসাধারণ ৷ আমি আমার মেন্টর, অভিভাবক, শিক্ষক ও বন্ধুদের ধন্যবাদ জানাতে চাই, যাঁরা এই জার্নিতে আমার পাশে ছিল ৷ আমি ভারতের জন্য কিছু করতে চাই ৷ আর মিস ইউনিভার্স মুকুট আনতে চাই ৷" মনিকার এই জয়ে গর্বিত গোটা রাজস্থান ৷ শুধু তাই নয়, মনিকার এই জয় ভারতকে আন্তর্জাতিক মঞ্চেও আলোকিত করতে প্রস্তুত ৷ থাইল্যান্ডে হতে চলা মিস ইউনিভার্স 2025 প্রতিযোগিতায় ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন মনিকা বিশ্বকর্মা ৷

