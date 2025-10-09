ETV Bharat / entertainment

এক মঞ্চে টেলিভিশনের জনপ্রিয় চার নায়িকা ! নাচের ময়দানে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই

একই মঞ্চে থাকবেন চার নায়িকা। লড়াই এবার সমানে সমানে। কে জিতে নিতে পারবে দর্শকের মন?

manali-dey-dipanwita-rakshit-devlina-kumar-and-debadrita-basu-join-praner-utsab
এক মঞ্চে টেলিভিশনের জনপ্রিয় চার নায়িকা ! (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 9, 2025 at 5:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 9 অক্টোবর: বাংলা টেলিভিশনেও চলছে উৎসবের মরশুম। দুর্গাপুজো, লক্ষ্মীপুজোর পর এবার পালা কালীপুজোর। ফলে বিনোদন চ্যানেলের জনপ্রিয় শো 'প্রাণের উৎসব'-এ আসছে দারুণ চমক। যেখানে এক মঞ্চে থাকবেন চার নায়িকা। লড়াই এবার সমানে সমানে। কে জিতে নিতে পারবে দর্শকের মন? সেই নিয়েই প্রাণের উৎসবে হতে চলেছে জোর লড়াই। নাচে-গানে-অভিনয়ে ভরপুর শো 'প্রাণের উৎসব' এখন খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। দর্শকের এই শো নিয়ে আগ্রহের কথা মাথায় রেখেই 19 অক্টোবর সন্ধে সাড়ে 7টায় নতুন চমক থাকবে দর্শকের জন্য।

নাচে-গানে-অভিনয়ে মন মাতাবেন সেই চার নায়িকা। অর্থাৎ মানালি দে, দেবলীনা কুমার, দেবাদৃতা বসু এবং দীপান্বিতা রক্ষিতের চোখ ধাঁধানো নাচে মাতবে গোটা বাংলা। শেষমেশ কে জিতে নিতে পারবে দর্শকের মন? এই নিয়ে চলতে থাকবে চাপা টেনশন। চারজন আলাদাভাবেই দেখাবেন নিজেদের নৃত্যশৈলি। সমসাময়িক গানের সঙ্গেই তাঁরা পা মেলাবেন। চমক অবশ্য এখানেই শেষ নয়। গানেও থাকছেন রথী-মহারথীরা। থাকছেন বাবুল সুপ্রিয়, সমিধ-উরভী, অদিতি মুন্সি, তীর্থ, অনুষ্কা পাত্র, প্রণয়, শুচিস্মিতাদের মতো তাবড় তাবড় সব শিল্পীরা।

গোটা অনুষ্ঠানটি এক সুতোয় গেঁথে দেবে দুই খুদে শিল্পী সৌম্য সাহা এবং শুভশ্রী। এই খুদে দুয়ের সঞ্চালনা এবারের 'প্রাণের উৎসব'-এ নতুন প্রাণ সঞ্চার করতে চলেছে এমনটাই দাবি চ্যানেলের। গোটা অনুষ্ঠান গাঁথা হয়েছে একটি মিষ্টি গল্পে। এসেছে 'ভূতের রাজা'। সব মিলিয়ে নাচে-গানে-মজায় ভরপুর এবারের 'প্রাণের উৎসব'। ফলে মজাদার হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখার জন্য তৈরি থাকুন আপনারাও ৷ প্রাণের উৎসব দেখা যাবে জনপ্রিয় টেলিভিশন চ্যানেলে 19 অক্টোবর, সন্ধে সাড়ে 7টায় ।

For All Latest Updates

TAGGED:

PRANER UTSAV SUN BANGLAMANALI DEYDEVLINA KUMARপ্রাণের উৎসবPRANER UTSAV PROGRAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ, পঁচিশে ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 লক্ষ কোটির গণ্ডি !

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.