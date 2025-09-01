ETV Bharat / entertainment

জাপানে ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রথমবার বাংলা ছবির প্রিমিয়ার, গর্বিত মমতা-স্বস্তিকা - BIJOYAR PORE JAPAN PREMIERE

জাপানে ওসাকা এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রথম বাংলা সিনেমার প্রিমিয়ার ৷ আবেগে ভাসছেন পরিচালক থেকে কলাকুশলীরা ৷

mamata-shankar-swastika-mukherjee-starrer-bijoyar-pore-screening-at-osaka-asian-film-festival-japan
জাপানে ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রথমবার বাংলা ছবির প্রিমিয়ার (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 1, 2025 at 11:26 AM IST

4 Min Read

হায়দরাবাদ, 1 সেপ্টেম্বর: বাংলা সিনেমার ইতিহাসে এক গৌরবময় মুহূর্ত তৈরি করল অভিজিৎ শ্রীদাস পরিচালিত 'বিজয়ার পরে' (Autumn Flies) সিনেমা। সুজিত রাহা প্রযোজিত 'বিজয়ার পরে' প্রথম বাংলা সিনেমা যা জাপানের মর্যাদাপূর্ণ ওসাকা এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে (Osaka Asian Film Festival– Japan Premier) জায়গা করে নিয়েছে ৷ OAFF-এ নির্বাচিত প্রথম ভারতীয় বাংলা ছবি যা ভারতীয় চলচ্চিত্রের জন্য নিঃসন্দেহে আবেগতাড়িত মুহূর্ত ৷

বিশ্বদরবারে বাংলা সিনেমার জন্য খুলে গেল নতুন এক দিগন্ত ৷ যেখানে পৃথিবী খ্যাত জাপানিস, কোরিয়ান এবং চাইনিস সিনেমার পাশাপাশি প্রদর্শিত হবে ভারতীয় বাংলা ছবি । ওসাকায় এই মুহূর্তে চলছে ওসাকা এক্সপো 2025- 2026, প্রতি পাঁচ বছর অন্তর এই এক্সপো আয়োজিত হয় ৷ যেখানে সারা বিশ্ব তাঁদের দেশকে প্রতিনিধিত্ব করে ওসাকার আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ৷ মমতা শঙ্কর ও স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় অভিনীত 'বিজয়ার পরে'র নির্বাচন উল্লেখযোগ্যভাবে বাংলা সিনেমাকে আরও সম্মানিত করেছে ৷ উচ্ছ্বসিত ছবির পরিচালক থেকে কলাকুশলীরা ৷

অভিনেত্রী মমতা শঙ্কর বলেন, "একজন অভিনেত্রী হিসেবে এই সিনেমা আমার কর্মজীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এক চরিত্র নির্বাচন। অভিনয় করতে গিয়ে এই চরিত্রের অনুভূতিকে নিজের মধ্যে ধারণ করা ভীষণ কঠিন ছিল। পুরস্কার পাওয়া অবশ্যই আনন্দের কিন্তু জাপানের দর্শকদের কাছে নিজেদের ভাষার ছবি তুলে ধরা আরও বেশি আনন্দের।"

স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়ের কথায়, "মৃন্ময়ী বহুস্তরীয় চরিত্র ৷ এই বয়সে দাঁড়িয়ে আমরা প্রতিনিয়ত যে টানাপোড়েনের মধ্যে লুকিয়ে থাকি সেই অংশই তুলে ধরে এবং দেশের সীমানা ছাড়িয়ে প্রথম বার বাংলা ছবির ওসাকায় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে শুধুমাত্র ছবির মেরিটে জায়গা করে নেওয়া সত্যিই আমাদের কাছে আনন্দের এবং উৎসাহের ৷ বিজয়ার পরে বাংলা সিনেমাকে নতুন সম্মানে পৌঁছে দিয়েছে ৷ সেই সিনেমার অংশ হতে পেরে আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ ৷"

mamata-shankar-swastika-mukherjee-starrer-bijoyar-pore-screening-at-osaka-asian-film-festival-japan
সিনেমার দৃশ্য (Special Arrangement)

21তম ওসাকা এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল 2025-এ ছবিটির প্রদর্শনে র পাশাপাশি আয়োজন করা হয়েছে বিশেষ সিম্পোজিয়াম। আলোচিত বিষয় বিজয়ার পরে প্রথম বাংলা ছবি হিসেবে OAFF-এ জায়গা করে নিল এবং ভারতীয় বাংলা সিনেমার উত্তরাধিকার ও বৈশ্বিক প্রাসঙ্গিকতা, যেখানে সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক ও মৃণাল সেনের কাজ থেকে শুরু করে সমকালীন সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গি । এছাড়া OAFF 2025 এক্সপোতে- পরিচালক অভিজি ৎ শ্রীদাস ও প্রযোজক সুজিত রাহা ছবির যাত্রাপথ এবং ছবি তৈরির বিষয় তুলে ধরবেন ৷ তাঁরা আন্তর্জাতিক দর্শক, গবেষক ও সমালোচকদের সঙ্গে ভাগ করে নেন বাংলা সিনেমার সাংস্কৃতিক পরিচয় ও দৃঢ়তাকে, যা ভারত ও জাপানের মধ্যে এক নতুন সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন রচনা করতে চলেছে ।

পরিচালক অভিজিৎ শ্রীদাস বলেন, "ওসাকায় বাংলা সিনেমার এই স্বীকৃতি ঐতিহাসিক সম্মান। বিজয়ার পরে হল নীরবতা, স্মৃতি এবং পুনর্মিলনের গল্প ৷ জীবন মৃত্যুর শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে যা আসলে সার্বজর্বনীন অনুভূতি, সব সংস্কৃতির মানুষকে একসূত্রে বেঁধে ফেলে । জাপানের দর্শকদের সঙ্গে একজন বাঙালি পরিচালক হয়ে গল্প ভাগ করে নেওয়া সত্যিই আমার এবং বিজয়ার পরে সিনেমার সঙ্গে জড়িত সকলের স্বপ্নপূরণ ৷"

mamata-shankar-swastika-mukherjee-starrer-bijoyar-pore-screening-at-osaka-asian-film-festival-japan
সিনেমার দৃশ্য (Special Arrangement)

‘বিজয়ার পরে (Autumn Flies)’ দুর্গাপুজোর প্রেক্ষাপটে জীবন অনুধাবনের গল্প বলে ৷ পরিবার, ঐতিহ্য ও মানসিক পুনর্মিলন-এর মতো অতি সূক্ষ্ম বিষয়গুলি অনুসন্ধান এবং সংযোজিত করে । ছবিতে অভিনয় করেছেন পদ্মশ্রী মমতা শঙ্কর, স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় ও দীপঙ্কর দে, মীর আফসর আলি, ঋতব্রত মুখোপাধ্যায়, পদ্মনাভ দাশগুপ্ত, বিদিপ্তা চক্রবর্তী-সহ বাংলা সিনেমার বিশিষ্ট অভিনেতা এবং কলাকুশলীরা ৷

জাপানে সিনেমার প্রিমিয়ারের সময়

মঙ্গলবার, 1 সেপ্টেম্বর, বিকেল 2:40 মিনিটে

বুধবার, 3 সেপ্টেম্বর, বিকেল 4:10 মিনিটে

একাধিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে 'বিজয়ার পরে' সিনেমা সম্মানিত

ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্রে মমতা শঙ্করের অভিনয় তাঁকে এনে দিয়েছে ফিল্মফেয়ার বেস্ট অ্যাকট্রেস অ্যাওয়ার্ড 2025। চলচ্চিত্রটি নির্বার্বচিত হয়েছে 29 তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের বাংলা প্যানোরোমায় এবং 22তম ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে দর্শক পছন্দের সেরা ছবির পুরস্কার অর্জন করেছে । এছাড়াও এটি অফিসিয়াল সিলেকশনে জায়গা করে নেয় 10ম জাফনা আন্তর্জাতি ক চলচ্চিত্র উৎসব-এ। 20তম থার্ড আই এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে মমতা শঙ্কর পেয়েছেন সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার।

তেলেঙ্গানা বাংলা চলচ্চিত্র উৎসবে ছবিটি 5টি পুরস্কার জিতেছে, যার মধ্যে রয়েছে সেরা পরিচালক (অভিজিৎ শ্রীদাস), সেরা অভিনেত্রী (মমতা শঙ্কর), সেরা পার্শ্ব অভিনেত্রী (স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়) এবং সেরা সম্পাদনা (অনির্বাণ মাইতি)। এছাড়া ছবিটি প্রদর্শিত হয়েছে বাংলা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ডালাস, সুচিত্রা সেন আন্তর্জাতি ক বাংলা চলচ্চিত্র উৎসব, দক্ষিণ আসাম ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে, শিকাগো প্রিমিয়ার (NABC 2024), ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অফ বস্টোন ও আটলান্টা ইন্ডিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ।

হায়দরাবাদ, 1 সেপ্টেম্বর: বাংলা সিনেমার ইতিহাসে এক গৌরবময় মুহূর্ত তৈরি করল অভিজিৎ শ্রীদাস পরিচালিত 'বিজয়ার পরে' (Autumn Flies) সিনেমা। সুজিত রাহা প্রযোজিত 'বিজয়ার পরে' প্রথম বাংলা সিনেমা যা জাপানের মর্যাদাপূর্ণ ওসাকা এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে (Osaka Asian Film Festival– Japan Premier) জায়গা করে নিয়েছে ৷ OAFF-এ নির্বাচিত প্রথম ভারতীয় বাংলা ছবি যা ভারতীয় চলচ্চিত্রের জন্য নিঃসন্দেহে আবেগতাড়িত মুহূর্ত ৷

বিশ্বদরবারে বাংলা সিনেমার জন্য খুলে গেল নতুন এক দিগন্ত ৷ যেখানে পৃথিবী খ্যাত জাপানিস, কোরিয়ান এবং চাইনিস সিনেমার পাশাপাশি প্রদর্শিত হবে ভারতীয় বাংলা ছবি । ওসাকায় এই মুহূর্তে চলছে ওসাকা এক্সপো 2025- 2026, প্রতি পাঁচ বছর অন্তর এই এক্সপো আয়োজিত হয় ৷ যেখানে সারা বিশ্ব তাঁদের দেশকে প্রতিনিধিত্ব করে ওসাকার আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ৷ মমতা শঙ্কর ও স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় অভিনীত 'বিজয়ার পরে'র নির্বাচন উল্লেখযোগ্যভাবে বাংলা সিনেমাকে আরও সম্মানিত করেছে ৷ উচ্ছ্বসিত ছবির পরিচালক থেকে কলাকুশলীরা ৷

অভিনেত্রী মমতা শঙ্কর বলেন, "একজন অভিনেত্রী হিসেবে এই সিনেমা আমার কর্মজীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এক চরিত্র নির্বাচন। অভিনয় করতে গিয়ে এই চরিত্রের অনুভূতিকে নিজের মধ্যে ধারণ করা ভীষণ কঠিন ছিল। পুরস্কার পাওয়া অবশ্যই আনন্দের কিন্তু জাপানের দর্শকদের কাছে নিজেদের ভাষার ছবি তুলে ধরা আরও বেশি আনন্দের।"

স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়ের কথায়, "মৃন্ময়ী বহুস্তরীয় চরিত্র ৷ এই বয়সে দাঁড়িয়ে আমরা প্রতিনিয়ত যে টানাপোড়েনের মধ্যে লুকিয়ে থাকি সেই অংশই তুলে ধরে এবং দেশের সীমানা ছাড়িয়ে প্রথম বার বাংলা ছবির ওসাকায় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে শুধুমাত্র ছবির মেরিটে জায়গা করে নেওয়া সত্যিই আমাদের কাছে আনন্দের এবং উৎসাহের ৷ বিজয়ার পরে বাংলা সিনেমাকে নতুন সম্মানে পৌঁছে দিয়েছে ৷ সেই সিনেমার অংশ হতে পেরে আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ ৷"

mamata-shankar-swastika-mukherjee-starrer-bijoyar-pore-screening-at-osaka-asian-film-festival-japan
সিনেমার দৃশ্য (Special Arrangement)

21তম ওসাকা এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল 2025-এ ছবিটির প্রদর্শনে র পাশাপাশি আয়োজন করা হয়েছে বিশেষ সিম্পোজিয়াম। আলোচিত বিষয় বিজয়ার পরে প্রথম বাংলা ছবি হিসেবে OAFF-এ জায়গা করে নিল এবং ভারতীয় বাংলা সিনেমার উত্তরাধিকার ও বৈশ্বিক প্রাসঙ্গিকতা, যেখানে সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক ও মৃণাল সেনের কাজ থেকে শুরু করে সমকালীন সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গি । এছাড়া OAFF 2025 এক্সপোতে- পরিচালক অভিজি ৎ শ্রীদাস ও প্রযোজক সুজিত রাহা ছবির যাত্রাপথ এবং ছবি তৈরির বিষয় তুলে ধরবেন ৷ তাঁরা আন্তর্জাতিক দর্শক, গবেষক ও সমালোচকদের সঙ্গে ভাগ করে নেন বাংলা সিনেমার সাংস্কৃতিক পরিচয় ও দৃঢ়তাকে, যা ভারত ও জাপানের মধ্যে এক নতুন সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন রচনা করতে চলেছে ।

পরিচালক অভিজিৎ শ্রীদাস বলেন, "ওসাকায় বাংলা সিনেমার এই স্বীকৃতি ঐতিহাসিক সম্মান। বিজয়ার পরে হল নীরবতা, স্মৃতি এবং পুনর্মিলনের গল্প ৷ জীবন মৃত্যুর শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে যা আসলে সার্বজর্বনীন অনুভূতি, সব সংস্কৃতির মানুষকে একসূত্রে বেঁধে ফেলে । জাপানের দর্শকদের সঙ্গে একজন বাঙালি পরিচালক হয়ে গল্প ভাগ করে নেওয়া সত্যিই আমার এবং বিজয়ার পরে সিনেমার সঙ্গে জড়িত সকলের স্বপ্নপূরণ ৷"

mamata-shankar-swastika-mukherjee-starrer-bijoyar-pore-screening-at-osaka-asian-film-festival-japan
সিনেমার দৃশ্য (Special Arrangement)

‘বিজয়ার পরে (Autumn Flies)’ দুর্গাপুজোর প্রেক্ষাপটে জীবন অনুধাবনের গল্প বলে ৷ পরিবার, ঐতিহ্য ও মানসিক পুনর্মিলন-এর মতো অতি সূক্ষ্ম বিষয়গুলি অনুসন্ধান এবং সংযোজিত করে । ছবিতে অভিনয় করেছেন পদ্মশ্রী মমতা শঙ্কর, স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় ও দীপঙ্কর দে, মীর আফসর আলি, ঋতব্রত মুখোপাধ্যায়, পদ্মনাভ দাশগুপ্ত, বিদিপ্তা চক্রবর্তী-সহ বাংলা সিনেমার বিশিষ্ট অভিনেতা এবং কলাকুশলীরা ৷

জাপানে সিনেমার প্রিমিয়ারের সময়

মঙ্গলবার, 1 সেপ্টেম্বর, বিকেল 2:40 মিনিটে

বুধবার, 3 সেপ্টেম্বর, বিকেল 4:10 মিনিটে

একাধিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে 'বিজয়ার পরে' সিনেমা সম্মানিত

ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্রে মমতা শঙ্করের অভিনয় তাঁকে এনে দিয়েছে ফিল্মফেয়ার বেস্ট অ্যাকট্রেস অ্যাওয়ার্ড 2025। চলচ্চিত্রটি নির্বার্বচিত হয়েছে 29 তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের বাংলা প্যানোরোমায় এবং 22তম ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে দর্শক পছন্দের সেরা ছবির পুরস্কার অর্জন করেছে । এছাড়াও এটি অফিসিয়াল সিলেকশনে জায়গা করে নেয় 10ম জাফনা আন্তর্জাতি ক চলচ্চিত্র উৎসব-এ। 20তম থার্ড আই এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে মমতা শঙ্কর পেয়েছেন সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার।

তেলেঙ্গানা বাংলা চলচ্চিত্র উৎসবে ছবিটি 5টি পুরস্কার জিতেছে, যার মধ্যে রয়েছে সেরা পরিচালক (অভিজিৎ শ্রীদাস), সেরা অভিনেত্রী (মমতা শঙ্কর), সেরা পার্শ্ব অভিনেত্রী (স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়) এবং সেরা সম্পাদনা (অনির্বাণ মাইতি)। এছাড়া ছবিটি প্রদর্শিত হয়েছে বাংলা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ডালাস, সুচিত্রা সেন আন্তর্জাতি ক বাংলা চলচ্চিত্র উৎসব, দক্ষিণ আসাম ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে, শিকাগো প্রিমিয়ার (NABC 2024), ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অফ বস্টোন ও আটলান্টা ইন্ডিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ।

For All Latest Updates

TAGGED:

বিজয়ার পরে সিনেমাAUTUMN FLIES PREMIERE IN JAPANSWASTIKA MUKHERJEEMAMATA SHANKARBIJOYAR PORE JAPAN PREMIERE

Quick Links / Policies

ফিচার

নীল রঙের মুরগির ডিম দেখে অবাক সকলে, কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা ?

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.