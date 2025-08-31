কলকাতা, 31 অগস্ট: যেতে হয় চিরতরে সবাইকেই একদিন, তবে তাঁর বিদায়ের দিনটা এসেছিল বড়ই আগে। তিনি ঋতুপর্ণ ঘোষ ৷ আজ তাঁর জন্মদিন ৷ আজকের দিনে তাঁর স্মৃতিচারণে রাতুল শঙ্কর ঘোষ ৷ 'একবার খুব মনোমালিন্য হয়েছিল আমার আর ঋতু দা'র ৷' 'উৎসব' ছবিতে ঋতুপর্ণ ঘোষের পরিচালনায় কাজ করেছিলেন রাতুল শঙ্কর ঘোষ। চরিত্রের নাম ছিল জয়। সেখানে জয়ের মা পারুলের ভূমিকায় অভিনয় করেন মমতা শঙ্কর। বাস্তবের মা ও ছেলে এখানেও মা ও ছেলের ভূমিকায় অভিনয় করেন। সেদিন 'উৎসব'-এ জয়ের চরিত্রের জন্য রাতুল শঙ্করকে চেয়েছিলেন ঋতুপর্ণ ঘোষ। সেই স্মৃতি আজ পরিচালকের জন্মদিনে ভাগ করে নিলেন রাতুল শঙ্কর ঘোষ।
রাতুল বলেন, "ঋতু দা প্রথমে মাকে জিজ্ঞেস করেন উৎসবে আমি কাজ করব কি না। মা ঋতু দা'কে বলেছিলেন, 'তুই দাঁড়া আমি জিজ্ঞেস করে বলব'। মাকে উনি আরও বলেন, 'তুই যদি রাতুলকে রাজি করাতে পারিস তা হলে তোর জন্যও একটা চরিত্র আছে'। আমি তো মাকে শুরুতেই না বলে দিই। কেননা ছোটবেলা থেকে যতবার মায়ের সঙ্গে শুটিং ফ্লোরে গিয়েছি দেখেছি খুব বোরিং ব্যাপার। অনেক্ষণ বসে থাকতে হয়। তাই না করে দিই এক বাক্যে। কিন্তু ওই যে, আমি খুব হুজুগে, হঠাৎ কী মনে হল একদিন, মাকে আবার বললাম ঠিক আছে ঋতু দাকে তুমি হ্যাঁ করে দাও। এমন একটা ব্যাপার যেন আমি ঋতুপর্ণ ঘোষকে উদ্ধার করে দিচ্ছি (সহাস্যে)।"
তিনি আরও বলেন, "তারপর কাজ শুরু হল। খুব স্মরণীয় একটা অধ্যায় ছিল ওটা আমার। আমি তখন সেন্ট জেভিয়ার্সে মাস কমিউনিকেশন অ্যান্ড ভিডিয়োগ্রাফি নিয়ে পড়ছি। তখন আবার এটাও ভাবনা ছিল যে আমি বিবিএ কোর্স করতে কোথাও চলে যাব। তারপর এমবিএ করব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাস কমিউনিকেশন অ্যান্ড ভিডিয়োগ্রাফিই করি। আর উৎসবেও আমার ক্যারেক্টারটা ছিল যে আমি ফিল্ম নিয়ে কেরিয়ার গড়তে চাই আর আমার বাবা আমাকে জোর করে এমবিএ করতে পাঠিয়ে দিচ্ছে।"
রাতুলের আরও সংযোজন, "একদিকে বাস্তবে মাস কমিউনিকেশন অ্যান্ড ভিডিয়োগ্রাফি নিয়ে পড়ছিলাম, অন্যদিকে অভিনয় করার সুবাদে সিনেমা তৈরির পুরো ব্যাপারটাও চাক্ষুষ করছিলাম, ওটা দারুণ অভিজ্ঞতা ছিল আমার। অনেক সুবিধাও হয়েছে পড়াশুনার ক্ষেত্রে। সবাই সবটা বইতে পড়ে জানে আর আমি পুরো বিষয়টা চোখের সামনে স্পষ্ট দেখছিলাম প্রতিদিন।"
মমতা শঙ্করের ছেলের কথায়, "যত দিন যাচ্ছে আরও মিস করছি ঋতু দা'কে। আজ থাকলে আরও কত ভালো ভালো কাজ হত ৷ পরিচালক এবং মানুষ ঋতুদা'কে খুব মিস করি আজকাল। উৎসবের শেষের দিকে আমার সঙ্গে ঋতু দা'র একটা মনোমালিন্যও হয়। কিন্তু সেটা বেশিদিন টেকেনি। উৎসবের পরেই আর একটা ছবি করতে চাইছিলেন তিনি। সেটাতেও আমাকে চাইছিলেন। কিন্তু আমি রাজি হইনি। কারণ তখন আমার বয়স কম, পড়াশোনা করছি।"
তাঁর আরও সংযোজন, "সালটা 2000। বিদেশে আমাদের 'উৎসব'-এর প্রিমিয়ার হয়েছিল। একদিন আমাকে ওঁর ঘরে ডেকে স্ক্রিপ্ট শোনাতে চান। কিন্তু আমি কাজটা করতে রাজিই হইনি। ঋতু দা'র অভিমান হয় তারপর। কিন্তু কিছুদিন পর খুব সুন্দর করে ভেঙে যায় সেই মান অভিমানের পালা। এখন ভাবি তখন যদি একটু সিরিয়াসলি ভাবতাম তা হলে হয়তো ঋতুদা'র সঙ্গে আরেকটা কাজ হত আমার ৷ তবে আফসোস নেই। সেদিনও মিউজিক আমার প্রথম চয়েজ ছিল, আজও তাই। আমি জানি উনি আছেন। সব দেখছেন।"
রাতুল বলেন, "ঋতু'দা এত ভালো স্ক্রিপ্ট পড়তেন যে উল্টোদিকের মানুষটার ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকত। মা আমাকে বলেছিলেন, 'সব শুনবি কিন্তু ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে যাবি না'। আসলে ঋতু দার একটা নিজস্ব স্টাইল ছিল। সুমন্ত মুখোপাধ্যায় তখন ঋতু দা'র অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন। আমি মন্টু মামা ডাকতাম। আমি সিনগুলো নিয়ে মন্টু মামার কাছে চলে যেতাম। উনি সোজাসাপ্টাভাবে স্ক্রিপ্ট পড়ে বুঝিয়ে দিতেন। ওখান থেকেই নিতাম। শট হয়ে যাওয়ার পর আলাদা করে কিছু বলতেন না ঋতু দা। তবে, খুব মনে পড়ে, সিঁড়িতে আমার আর অর্পিতার একটা সিন দেখে আমাকে প্রশংসা করে জড়িয়ে ধরেন ঋতু'দা। ওটাই যথেষ্ট বেশি ছিল আমার কছে। পরে ওটা নিয়ে আর ভাবিইনি। আমি তখন লেখাপড়া আর মিউজিকে মজে আছি। হি ওয়াজ দ্য লাস্ট ভয়েজ অন ফ্লোর, অন সেট। ফ্লোরে আর কারওর কথা বলার সাহস হত না। আমি প্যাক আপের পরও থেকে যেতাম। দেখতাম শেষ পর্যন্ত।"