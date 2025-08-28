ETV Bharat / entertainment

রুদ্রকে সেদিন ভরসা করতে পারিনি কিন্তু ছবিটা শিকাগোতে যাচ্ছে- মল্লিকা বন্দ্যোপাধ্যায় - MALLIKA BANERJEE ROY ON PINJAR

2 ঘণ্টা 17 মিনিটের এই ছবি আগামী 14 সেপ্টেম্বর প্রদর্শিত হবে 'শিকাগো সাউথ এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'-এ।

'শিকাগো সাউথ এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'-এ দেখানো হবে 'পিঞ্জর' (Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 28, 2025 at 5:19 PM IST

কলকাতা, 28 অগস্ট: 'শিকাগো সাউথ এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'-এ দেখানো হবে পরিচালক ডা. রুদ্রজিৎ রায়ের ছবি 'পিঞ্জর'। ছবিটি বাংলা এবং হিন্দি ভাষাতে বানানো হয়েছে। 2 ঘণ্টা 17 মিনিটের এই ছবিটি আগামী 14 সেপ্টেম্বর প্রদর্শিত হবে 'শিকাগো সাউথ এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'-এ। পরিচালক রুদ্রজিৎ পেশায় ডাক্তার হলেও সিনেমা বানানো তাঁর আবেগের জায়গা। সেই আবেগ থেকেই বানিয়েছেন 'পিঞ্জর'। এর আগে শর্ট ফিল্ম এবং ডকুমেন্টারি বানালেও পূর্ণ দৈর্ঘের ছবি এই প্রথম বানালেন তিনি। 'পিঞ্জর'-এর গল্পটা তারক, শেফালি, ঝিল্লি, পারমিতাদের কেন্দ্রে রেখে এগোয়। এদের জীবনের নানারকম গল্পই এই ছবির প্রেক্ষাপট।

এই সিনেমায় বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন জয় সেনগুপ্ত, মল্লিকা বন্দ্যোপাধ্যায় রায়, সাগ্নিক মুখোপাধ্যায়, ঈশান মজুমদার, শতাক্ষী নন্দী, তথাগত মুখোপাধ্যায়, স্বস্তিদীপা দাস, সামিউল আলম সহ আরও অনেকে। একটি স্বল্প সময়ের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন মমতা শঙ্কর। ছবিটি সম্পাদনা করেছেন সায়ন্তন নাগ এবং অনিন্দিতা ঘোষ। মিউজিক ডিরেক্টর রাতুল শঙ্কর। একটি গান যেটা সিনেমায় নেই সেটা প্রোমোশনের জন্য বানানো, সেটি বানিয়েছেন সৌম্যঋত। গান গেয়েছেন উজ্জয়িনী মুখোপাধ্যা এবং প্রেমাংশু দাস। ক্যামেরায় মানস ভট্টাচার্য।

মল্লিকা বলেন, "আমরা মানুষ হলেও সকলেই একটা পিঞ্জরে বা খাঁচায় বন্দি। কীভাবে বন্দি সেটা এক একজনের ক্ষেত্রে এক এক রকম। সেই সব কিছু পিঞ্জরে বন্দি মানুষদের গল্পই রয়েছে এই ছবিতে।" উল্লেখ্য, অভিনেত্রী মল্লিকা বন্দ্যোপাধ্যায় রায় পরিচালক ডা. রুদ্রজিৎ রায়ের স্ত্রী। ডাক্তার স্বামীর পরিচালক সত্ত্বা নিয়ে মল্লিকা বলেন, "একটা বন্ধুত্বের জায়গা থেকে রুদ্রকে সেদিন ছবিটাতে কাজ করব বলে হ্যাঁ বলে দিয়েছিলাম। তখনও আমাদের প্রেম গড়ে ওঠেনি। ভেবেছিলাম বানাতে পারবে তো ছবিটা ঠিক করে? ডাক্তার মানুষ পরিচালনা করতে পারবে তো একটা ফিচার ফিল্ম? সত্যি কথা বলতে, ভরসা করতে পারিনি সেদিন ডাক্তার রুদ্রকে পরিচালক হিসেবে। কিন্তু পরে চমকে গেলাম। প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে ওর পূঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান দেখে, ওর নিষ্ঠা দেখে অবাক হয়েছি ৷ ডাক্তার হিসেবে তো রুদ্র প্রতিষ্ঠিত। পরিচালনা ওর রুটি রুজি নয়। কিন্তু কারওর আবেগ যে এমন স্তরে কাজে প্রভাব ফেলে প্রথম দেখলাম। ছবিটা যাঁদের আমি ব্যক্তিগতভাবে দেখিয়েছি তাঁরা প্রশংসা করেছেন।"

সিনেমার দৃশ্য (Special Arrangement)

একটি আক্ষেপের প্রসঙ্গ তুলে মল্লিকা বলেন, "জনৈক এডিটরকে ছবিটা এডিট করতে দেওয়া হয়েছিল। উনি বলেছিলেন, ফেলে দাও। এটা সিনেমা নাকি? আমার মতে 'পিঞ্জর' সিনেমা না হলে আজ 'শিকাগো সাউথ এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'-এ জায়গা পেত না। আমি তাঁর নাম আজই বলতে অপারগ। বলবও না। তবে, আমি চাই ছবিটা উনি একবার দেখুন।" মল্লিকা আরও বলেন, "এখন দারুণ দারুণ সব বাংলা ছবি তৈরি হচ্ছে। কোনওটাই না দেখে থাকা যাচ্ছে না। আমার মনে হয় 'পিঞ্জর' সেই তালিকায় আরও একটি সংযোজন। ছবির ভাবনাটা রুদ্রর। নিজের ভাবনাকে আবেগ দিয়ে মেলে ধরেছে। বাকিটা দর্শক বলবে। আরও কিছু ফেস্টিভ্যালে ঘোরার পর আমদর্শকের দরবারে আসবে এই ছবি।"

সিনেমার দৃশ্য (Special Arrangement)

পরিচালক বলেন, "আমি অনেক ছোটবেলা থেকে ওয়ার্ল্ড সিনেমা দেখি। ডাক্তারি পড়ার আগে পর্যন্ত আমার টিভি দেখার অনুমতি ছিল না বাড়িতে। আমি লুকিয়েই দেখতাম নানা দেশের ছবি। সৌজন্য আমার দাদু। আর আমি লিখি দীর্ঘদিন ধরেই। আর ছোট থেকে প্রচুর বই পড়তাম আমি। 'পিঞ্জর' আমার বছরখানেক আগের লেখা একটা গল্প। নিজের জীবনের কিছু অভিজ্ঞতা আর চোখের সামনে দেখা কিছু ঘটনার প্রতিফলন এই ছবিতে রয়েছে। ছবিটা খুব সহজ সরল একটা গল্পে বুনেছি। আমি আমার স্ক্রিপ্ট রাইটার রাহুল রায়ের সঙ্গে বসে গল্পটা ছবির জন্য সাজাই। সবাই কোথাও না কোথাও নিজের জীবনের সঙ্গে মেলাতে পারবেন গল্পটাকে। আমরা ফেস্টিভ্যালে ঘোরা ছবি মানেই ভাবি খুব কঠিন একটা গল্প, গুরুগম্ভীর ব্যাপার। তা কিন্তু একেবারেই নয়। এই ছবিটাও খুব সহজ। ভারতীয় সংস্কৃতি এই ছবির মূলধন। তাই বাইরের দেশে আয়োজিত ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ভারতীয় ছবির বিভাগেই দেখানো হবে এই ছবি। তবে, বেশ বার্সেলোনা, টরন্টো থেকে ছবিটাকে চাইছে তাদের ভাষায় ছবিটাকে অনুবাদ করে দেখানোর জন্য।"

তিনি আরও জানান, "গত বছর শুট করেছি ছবিটা। এই বছরের শেষ বা পরের বছর শুরুতে রিলিজ করার ইচ্ছা আছে।" রুদ্রজিতের কথায়, "এই ছবিতে কোনও পারিশ্রমিক ছাড়া অভিনয় করেছেন মমতা শঙ্কর। আমার একটা কথায় রাজি হয়েছেন। খুব কম সময়ের হলেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় আছেন তিনি।"

সিনেমার দৃশ্য (Special Arrangement)

প্রসঙ্গত, 2019 সালে প্রথম ডকু ফিল্ম বানান রুদ্রজিৎ রায়, 'চেজিং মাই ড্রিম'। মানুষ কাজের চাপে তার শখ ভুলে যায়। কীভাবে সেই শখ বাঁচিয়ে রাখা যায় সেই নিয়েই 'চেজিং মাই ড্রিম'। বহু ফেস্টিভ্যাল ঘুরেছে সেই ছবি। প্রশংসিত হয়েছে সমালোচকদের কাছে। এ ছাড়াও কল্পবিজ্ঞানের প্রেক্ষাপটে বানান শর্ট ফিল্ম 'ওয়েভলেংথ'। বহুল প্র‍শংসা পায় এই ছবিটিও। রাহুল রায়ের পরিচালনায় 'ম্যান অ্যান্ড ওয়াইফ' নামের একটি শর্ট ফিল্মের প্রযোজক এবং ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর ছিলেন ডা.রুদ্রজিৎ রায়। এই ছবি এলজিবিটি কমিউনিটিকে কেন্দ্রে রেখে বানানো। আর এবার 'পিঞ্জর' বিদেশের মাটিতে কতটা সাড়া ফেলে সেটার দিকেই তাকিয়ে পরিচালক স্বয়ং এবং তাঁর পরিবার।

সিনেমার দৃশ্য (Special Arrangement)

সিনেমার দৃশ্য (Special Arrangement)

সিনেমার দৃশ্য (Special Arrangement)

