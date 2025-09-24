ETV Bharat / entertainment

বায়োপিকে মহুয়ার চরিত্রে অঙ্কিতা মল্লিক, শুটিং কবে থেকে?

'গুন গুন করে মহুয়া' সিনেমায় প্রযোজনা করছেন রানা সরকার। চিত্রনাট্য লিখেছেন পরিচালক স্বয়ং।

mahua-roychoudhury-biopic-ankita-mallick-plays-lead-character-in-this-movie
বায়োপিকে মহুয়ার চরিত্রে অঙ্কিতা মল্লিক (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 24, 2025 at 5:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 24 সেপ্টেম্বর: মহুয়া রায়চৌধুরীর 67তম জন্মদিনে তাঁর বায়োপিক নিয়ে চমকে দেওয়ার মতো খবর। অবশেষে সামনে এসেছে সুন্দরী, দক্ষ অভিনেত্রী মহুয়ার চরিত্রে দেখা যাবে কাকে ৷ এই আলোচনায় অনেকের নামই শোনা গিয়েছিল ৷ তবে, শেষ অবধি স্থির হল অঙ্কিতা মল্লিক থাকবেন এই চরিত্রে। তিনি জনপ্রিয় ধারাবাহিক 'জগদ্ধাত্রী'তে নাম ভূমিকাতেই আছেন।

মহুয়ার বায়োপিকের নাম 'গুন গুন করে মহুয়া'। ছবির পরিচালক সোহিনী ভৌমিক ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে বলেন, "অনেকের সঙ্গেই কথা হয়েছিল এই চরিত্রটা নিয়ে। তার মধ্যে অঙ্কিতাও একজন। এক্ষেত্রে যিনি চরিত্রটা করবেন তার একটা খিদে, আগ্রহের দরকার পড়ে যে চরিত্রটা তিনি কর‍তে পারেন তার উপরে। সেটা পুরোমাত্রায় ছিল অঙ্কিতার মধ্যে। বারবার নক করেছে। মহুয়ার জীবন নিয়ে চর্চা করেছে। তাঁকে নিয়ে আগ্রহ দেখিয়েছে। মূলত সেই জায়গা থেকেই অঙ্কিতাকে বেছে নেওয়া হয়েছে। তার উপরে বয়স খুব বড় একটা ব্যাপার। যে বয়স অবধি বেঁচে ছিলেন সেই বয়সটা অঙ্কিতার এখনকার বয়সের সঙ্গে মিলে যায়।"

সোহিনী আরও বলেন, "মহুয়া রায়চৌধুরীর নাচের তালিম নেওয়ার সময় থেকে শুরু করে শেষ দিন অবধি দেখানো হবে ছবিতে। তাঁর কর্মজীবন, বৈবাহিক জীবন এবং তার টানাপোড়েন এবং মৃত্যু সবটাই আসবে ছবিতে। জানুয়ারি থেকে ফ্লোরে যাবে এই ছবি।" প্রযোজনায় রানা সরকার। ছবির গবেষণায় ইন্ডাস্ট্রির পরিচিত মুখ তাজু দা ওরফে দেবপ্রতীম দাশগুপ্ত এবং চিত্রনাট্যে সোহিনী স্বয়ং।

প্রসঙ্গত, 'সাহেব', 'পারাবত প্রিয়া', 'অনুরাগের ছোঁয়া', 'দাদার কীর্তি', 'আদমি অউর অওরত' গুনে শেষ করা যাবে না কতগুলি ছবি উপহার দিয়েছেন এই অভিনেত্রী ৷ কমার্শিয়াল থেকে সমান্তরাল, সব ধরনের ছবিতেই তিনি ছিলেন সমান জনপ্রিয়। 1985 সালের 22 জুলাই মাত্র 26 বছর বয়সে ফুরিয়ে যায় তাঁর জীবন। তারমধ্যেই প্রায় 80টি ছবিতে অভিনয় করেন তিনি। যা নজির বহন করে। বলা বাহুল্য, মহুয়া রায়চৌধুরী অভিনীত প্রায় প্রত্যেকটিই হিট। তবুও তাঁকে বাঙালি আজ প্রায় ভুলতেই বসেছেন বলে মনে করছেন ছবির নির্মাতারা।

তাঁকে নিয়ে আজ আর কথা হয় না, তাঁর জন্ম ও মৃত্যুদিনে দু'কলমও খরচ হয় না। এবার তাঁর ব্যক্তিগত এবং অভিনয়জীবন আসবে বড় পর্দায়। এই ছবির প্রাথমিক নামও মহুয়া অভিনীত 'অনুরাগের ছোঁয়া' ছবির বিখ্যাত গান 'গুনগুন করে মন' গানের সঙ্গে মিলিয়ে 'গুনগুন করে মহুয়া' রাখা হয়েছে । চলচ্চিত্রজীবনে তপন সিংহ থেকে শুরু করে তরুণ মজুমদারের মতো কিংবদন্তি পরিচালকদের পরিচালনাতে কাজ করেছেন মহুয়া রায়চৌধুরী। তবে, আরও অনেক কাজ করার আগেই ফুরিয়ে গিয়েছিল তাঁর জীবন। তাঁর মৃত্যু ঘিরে আজও মতভেদ আছে। তবে, এই সিনেমা কী বলে এবার সেটাই দেখার।

For All Latest Updates

TAGGED:

MAHUA ROY CHOUDHURY CINEMAWHO ACTS MAHUA BIOPIC LEADANKITA MALLICKMAHUA ROY CHOUDHURY BIOPIC

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

GST ছাড়ের জের; 22 সেপ্টেম্বর থেকে কমছে দুধ-আইসক্রিম, ঘি-মাখনের দাম

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.