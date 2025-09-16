পুজোয় ছবি মুক্তি নিয়ে তরজা ! 'ভিকটিম কার্ড'-'মাফিয়া কার্ড' খেলা শুরু

পুজোয় ছবি মুক্তি নিয়ে তরজা ! 'ভিকটিম কার্ড'-'মাফিয়া কার্ড' খেলা শুরু
এই পুজোয় মুক্তি পাচ্ছে 'রক্তবীজ 2', 'যত কাণ্ড কলকাতাতেই', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'রঘু ডাকাত' ৷ সব সিনেমা সমান সংখ্যক প্রেক্ষাগৃহ পাবে ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 16, 2025 at 12:36 PM IST|
Updated : September 16, 2025 at 12:42 PM IST
হায়দরাবাদ, 16 সেপ্টেম্বর: পুজোর বাকি আর মাত্র 10 দিন ৷ তার মধ্যেই প্রেক্ষাগৃহ পাওয়া নিয়ে নাকি তৈরি হয়েছে নতুন জট ৷ পরিচালক নন্দিতা রায়-শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অনীক দত্ত, শুভ্রজিৎ মিত্র এবং ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়ে আসছেন 'রক্তবীজ 2', 'যত কাণ্ড কলকাতাতেই', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'রঘু ডাকাত' ৷ সোশাল মিডিয়া ঘাটলেই উঠে আসছে নতুন গুঞ্জন ৷ সম্প্রতি রাজ্য সরকারের গড়ে দেওয়া নতুন কমিটির বৈঠকের পরেও নাকি বিগ বাজেটের চারটি ছবির প্রেক্ষাগৃহ পাওয়া ও সিনেমার সময় নিয়ে দ্বন্দ্ব বেধেছে। মঙ্গলবার এমন গুঞ্জনের মাঝে প্রযোজক মহেন্দ্র সোনির পোস্ট সেই আগুনে ঘি ঢেলেছে ৷ সিনেমার পাশে দাঁড়ানোর বার্তা অভিনেতা তথা সেন্সর বোর্ড ও ইমপার প্রাক্তন সদস্য কুণাল ঘোষের ৷
এই মুহূর্তে টলিউডের অন্দরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, প্রেক্ষাগৃহ এবং প্রদর্শন সময় দখলের লড়াইয়ে এগিয়ে 'রঘু ডাকাত' ৷ অভিযোগ উঠছে, দুই প্রভাবশালী প্রযোজক এবারেও বেশি সংখ্যক প্রেক্ষাগৃহ এবং ছবি প্রদর্শনের সময় আদায় করার চেষ্টা করছেন। এমন কথা উঠতেই সোশাল মিডিয়ায় সরব হয়েছেন প্রযোজক মহেন্দ্র সোনি ৷ তিনি লেখেন, "ভিকটিম কার্ডের খেলা শুরু হল বলে !" প্রযোজকের এমন কথাতেই বোঝা যাচ্ছে, রাজ্য সরকারের তরফে সকলে সিনেমার সমান সংখ্যক হল পাওয়া ও প্রাইম টাইম শো পাওয়া নিয়ে যে আলোচনা হয়েছিল, তাতে খুব একটা ভরসা করতে পারছেন না কেউই ৷
অন্যদিকে, এদিন কুণাল ঘোষের পোস্টও যথেষ্ট ইঙ্গিতপূর্ণ ৷ তিনি লেখেন, "টলিউডে চুক্তিভঙ্গের ইঙ্গিত। বাংলার সিনেমার স্বার্থে ঠিক হয়েছিল পুজোয় আসা সবকটি ছবি প্রথমে সমান সুযোগ পাবে। তারপর দর্শকের সাড়া অনুযায়ী বা ব্যবসা অনুযায়ী হল মালিকরা সিদ্ধান্ত নেবেন। কিন্তু, যা খবর, 'প্রভাবশালী' একটি ছবি বাড়তি শো পাচ্ছে একাধিক হলে শুরু থেকেই। 'রক্তবীজ 2'র মত প্রথম পর্ব সুপারহিট হওয়া ছবিকেও কোণঠাসা করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে গোড়া থেকে। এটা কাম্য নয়। শুরুটা সবাই সমান সুযোগ পাক। তারপর দর্শকের বিচার।"
সেন্সর বোর্ড ও ইমপার প্রাক্তন সদস্যর বক্তব্য, "সেটা না হলে এত বৈঠকের মানে কী? যাঁরা বৈঠক করেছিলেন, তাঁরা এখন কী করছেন? সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে নজর দিন। হল মালিকরাও বিষয়টায় নিরপেক্ষতা রাখুন। চারটি সিনেমা, রক্তবীজ টু, রঘু ডাকাত, দেবী চৌধুরানী, যত কান্ড কলকাতাতেই সমান সুযোগ পাক আত্মপ্রকাশে, তারপর দর্শকের বিচারে দৌড় চলুক। একটা ছবি নেপথ্য প্রভাবে শুরুর দিন থেকে বাড়তি শো পাবে, এসব হলে তার প্রতিবাদও হবে।"
এখনও পর্যন্ত বুক মাই শোয়ে অ্যাডভান্স টিকিট খোলেনি ৷ তবে ট্রেন্ডিং অনুযায়ী 17 হাজার দর্শক টিকিট খোলার অপেক্ষায় রয়েছেন ৷ দেবী চৌধুরাণীর ক্ষেত্রে সেই সংখ্যা রয়েছে প্রায় 12 হাজারের মতো ৷ তৃতীয় নম্বরে রয়েছে রক্তবীজ 2 ৷ বুক মাই শোয়ে এই সিনেমা ঘিরে দর্শকদের ইন্টারেস্ট মার্ক রয়েছে 11 হাজারের মতো ৷ চতুর্থ স্থানে রয়েছে অনীক দত্তের যত কাণ্ড কলকাতাতেই ৷ মাত্র 4 হাজার দর্শক এই সিনেমাকে ঘিরে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন টিকিট কাটার অ্যাপে ৷ এখন দেখার, অ্যাডভান্স বুকিং খুললে কোন সিনেমা সমান সংখ্যক সিনেমা হল ও প্রাইম টাইম প্রদর্শনের সময় পাচ্ছে আর কোন সিনেমা পাচ্ছে না ৷