সাত বছর পর ছোট পর্দায় মধুমিতা, সঙ্গী নীল; আসছে 'ভোলে বাবা পার করেগা'

সাত বছর পর ছোট পর্দায় মধুমিতা, সঙ্গী নীল; আসছে 'ভোলে বাবা পার করেগা'
সাত বছর পর মেগায় ফিরলেন মধুমিতা সরকার ৷ এবার তাঁর জুটি নীলের সঙ্গে ৷ ভোলে বাবার কৃপায় কেমন হবে তাঁদের যাত্রা ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 11, 2025 at 3:06 PM IST
কলকাতা, 11 সেপ্টেম্বর: 2016 থেকে 2018 অবধি চলেছিল ধারাবাহিক 'কুসুম দোলা'। এর পরে আর কোনও ধারাবাহিকেই পাওয়া যায়নি অভিনেত্রী মধুমিতা সরকারকে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে প্রায় সাত বছর পর ফের মেগা সিরিয়ালে মধুমিতা। এবার তিনি জুটি বাঁধছেন নীল ভট্টাচার্যর সঙ্গে। আসছে নতুন ধারাবাহিক 'ভোলে বাবা পার করে গা'। সেখানেই জুটি বাঁধছেন নীল এবং মধুমিতা।
চলতি মাসের 15 তারিখ থেকে সম্প্রচারিত হবে এই ধারাবাহিক। সময় প্রতিদিন বিকেল সাড়ে 5 টা। উল্লেখ্য, এই সময় ‘গীতা এলএলবি’ সম্প্রচারিত হত, 'বুলেট সরোজিনী' শেষ হওয়ার পর থেকে। প্রশ্ন, তবে কি ‘গীতা এলএলবি’ শেষ হয়ে যাবে? না, চ্যানেল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে ‘গীতা এলএলবি’ প্রতিদিন বিকেল ৫টা থেকে সম্প্রচারিত হবে ৷ বৃহস্পতিবার আসন্ন এই ধারাবাহিকের আনুষ্ঠানিক ঘোষণাপর্ব হয় লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের বুটিক স্টোরে।
ধারাবাহিকের প্রেক্ষাপট
গল্পের নায়িকা ঝিল। সে র্যাপ গায় পাড়ার মোড়ের স্টেজে। অত্যন্ত গরিব পরিবারের মেয়ে সে। বাবা দিনরাত অত্যাচার করে। আর মা লোকের বাড়িতে কাজ করে। অন্যদিকে গল্পের নায়ক পেশায় ডাক্তার। প্রোমোতেই দুজনের দেখা হয়েছে। রাস্তায় র্যাপ করছে ঝিল। আর তাকে ঘিরে রয়েছে অজস্র দর্শক। আর ঠিক সেই সময়েই রাস্তায় গাড়িতে চেপে হাজির গল্পের নায়ক। তাকে তাড়াতাড়ি যেতে হবে নার্সিংহোমে। কেননা একটা অপারেশন করার আছে তার।
গাড়ি থেকে নেমে ঝিলকে ডেকে সে প্রশ্ন করে, ‘রাস্তা জ্যাম করে নাচ গান হচ্ছে?’ ঝিল উত্তরে বলে, 'গরীবের গান রাস্তায় হবে না তো কি আপনার রাজপ্রাসাদে হবে?' আর তার কথা শুনে হেসে ওঠে শ্রোতারা। তখন সকলকে থামিয়ে নায়ক বলে, ‘আমার একটা ওটি আছে আমাকে নার্সিংহোমে যেতে হবে।’ তা শুনে ঝিল বলে, ‘নার্সিংহোমে যাবেন তো পয়সা কামাতে।’ এরপর ফের নায়ককে বলতে শোনা যায়, 'আমি রোগীর টাকা পয়সা দেখে ওঁদের চিকিৎসা করি না।' আর তা শুনে আপ্লুত ঝিল নিজেই রাস্তা পার করিয়ে দেয় নায়ককে।
নায়কের গাড়ির বনেটের উপর বসে সে রাস্তার ভিড় সরিয়ে দেয়। তখন নায়কের গাড়ির চালকই বলে, ‘আমাদের পাড়ার মেয়ে স্যার ঝিল। বাবা খুব অত্যাচার করে, মা লোকের বাড়ি কাজ করে সংসার চালায়। খুব কষ্টের জীবন মেয়েটার।’
এহেন গল্প নিয়েই এগোবে ধারাবাহিক। ঝিলের সঙ্গে ডাক্তারের জীবন কীভাবে এক সুতোয় মিলে যায় বা আদৌ মিলে যায় কিনা সেটাই দেখার।