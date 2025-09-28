ETV Bharat / entertainment

পুজোর উদ্বোধনে গিয়ে গড়গড়িয়ে ধারাবাহিকের সংলাপে মাতালেন মধুমিতা

বেহালার শান্তি সংঘে দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করলেন অভিনেত্রী মধুমিতা সরকার । পুষ্পস্তবক, উত্তরীয়, মিষ্টি এবং উপহারে সাদরে বরণ করে নেওয়া হয় ।

পুজোর উদ্বোধনে গিয়ে গড়গড়িয়ে ধারাবাহিকের সংলাপে মাতালেন মধুমিতা (নিজস্ব চিত্র)
Published : September 28, 2025 at 1:50 PM IST

কলকাতা, 28 সেপ্টেম্বর: পঞ্চমীতে বেহালার একাধিক পুজো উদ্বোধন করলেন অভিনেত্রী মধুমিতা সরকার । বেহালার শান্তি সংঘে গিয়ে গড়গড়িয়ে বললেন, 'বোঝে না সে বোঝে না' ধারাবাহিকের সংলাপ ।

বাংলা বিনোদনের জগতে জনপ্রিয় মুখ মধুমিতা সরকার । সম্প্রতি শুরু হয়েছে তাঁর নতুন ধারাবাহিক 'ভোলে বাবা পার করে গা'। সেখানে র‍্যাপ শিল্পী ঝিলের ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে তাঁকে । চোখে তার অনেক স্বপ্ন । একদিন অনেক বড় গায়িকা হবে । সবাই তাকে ছেঁকে ধরবে । এহেন মধুমিতার কেরিয়ার শুরু হয় 'সবিনয় নিবেদন' ধারাবাহিকের মাধ্যমে । এরপর 'কেয়ার করি না', 'বোঝে না সে বোঝে না', 'কুসুম দোলা'-সহ একাধিক ধারাবাহিকে অভিনয় করেন তিনি । এখন তাঁর চলমান ধারাবাহিক 'ভোলে বাবা পার করেগা'।

ETV BHARAT
পুজোর উদ্বোধনে মধুমিতা (নিজস্ব চিত্র)

এ ছাড়াও 'উত্তরণ', জাতিস্মর', 'শ্রীকান্ত'র মতো একাধিক ওয়েব সিরিজ এবং 'ট্যাংরা ব্লুজ', 'চিনি', 'দিলখুশ'-এর মতো একাধিক সিনেমাতে অভিনয় করেছেন তিনি । তবে আজও মানুষের মনে তিনি পাখি হিসেবেই বেশি আদর পান । তাঁর অভিনীত পাখি চরিত্রটি আজও একইরকমের জনপ্রিয়তা নিয়ে বসে আছে মানুষের মনে । তাই যেখানেই তিনি যান, সকলে তাঁকে পাখি বলেই ডাকে । শুনতে চায় পাখির চুলবুলি সংলাপ ।

বেহালার শান্তি সংঘে পুজো উদ্বোধনে গিয়েও একই আবদারের সম্মুখীন হলেন মধুমিতা । প্রথমে জনগণ তাঁর কণ্ঠে গান শুনতে চাইলে না বলে দেন অভিনেত্রী । বলেন, "গান তো আমি গাইতে পারি না ।" এরপর এলাকাবাসী তাঁর কাছে পাখির দু'এক লাইন সংলাপ শুনতে চাইলে রাজি হন মধুমিতা । গড়গড়িয়ে বলেন, ধারাবাহিকের নায়ক অরণ্য সিংহ রায়ের উদ্দেশে তাঁর প্রতিবাদী কিছু সংলাপ । আজও মধুমিতা মনে রেখেছে সেই সব সংলাপ, যা একটা সময়ে বাংলা টেলিভিশনের দর্শককে আটকে রাখত ঘরে ।

ETV BHARAT
বেহালা শান্তি সংঘের পুজো (নিজস্ব চিত্র)

এদিন মধুমিতাকে পুষ্পস্তবক, উত্তরীয়, মিষ্টি এবং উপহারে সাদরে বরণ করে নেওয়া হয় । খুশি হন মধুমিতা । আপ্লুত হন সংগঠনের সদস্যদের তাঁর প্রতি এত আগ্রহ এবং সমাদর দেখে ।

উল্লেখ্য, সামনেই বিয়ে মধুমিতার । কিন্তু কেনাকাটা এখনও শুরুই করেননি অভিনেত্রী । আগে পুজোতে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, খাওয়াদাওয়াতে মন দিতে চান তিনি । জানিয়েছেন, সকলের থেকে ঘুরে ঘুরে খাবেন আইবুড়ো ভাত । জমিয়ে দেখবেন বিয়ের আগের শেষ পুজো ।

