ETV Bharat / entertainment

Exclusive- 26-এ মমতাই আসবে ! শুটিংয়ের ফাঁকে হুঁশিয়ারি মদনের

এই পুজোতে নতুন মিউজিক ভিডিয়োতে নজর কাড়লেন কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র। 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনে

madan-mitra-speaks-on-music-video-ahead-of-durga-puja-2025-and-west-bengal-election
দুর্গা পুজোর গানের শুটিংয়ে বিধায়ক-অভিনেতা মদন মিত্র (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 19, 2025 at 10:13 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 19 সেপ্টেম্বর: ভাদ্র মাস শেষ হয়েছে সবে। তাই পচা ভাদ্রের রেশ এখনও কাটেনি। বেলা গড়ালেই কাঠফাটা রোদ্দুরে নাজেহাল অবস্থা। এরই মাঝে ভবানীপুরের রূপনারায়ণ নন্দন লেনে ভোর 6টা থেকে চলছিল পুজোর মিউজিক ভিডিয়োর শুটিং। পরিচালক অংশুমান প্রত্যুষের পরিচালনায় এই পুজোতে আসছে নতুন মিউজিক ভিডিয়ো 'বলো দুগ্গা মায়ের জয়'। অতিথি শিল্পী হিসেবে নজর কাড়লেন কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র।

অতিথি শিল্পী হলেও তিনিই ছিলেন মিউজিক ভিডিয়োর অন্যতম আকর্ষণ। সব আগ্রহ উদ্দীপনা তাঁকে ঘিরেই। নির্ধারিত সময়ে হলুদ ধুতি-পাঞ্জাবি পরে শুটিং সেটে হাজির হন কালারফুল মদন মিত্র। এসেই পরিচালককে বললেন, "চলো তাড়াতাড়ি শেষ করো। এতক্ষণ এরকম একটা ছোট গলি আটকে শুটিং করা যাবে না। অনেক লোকের যাতায়াত এই রাস্তা দিয়ে।"

এক মুহূর্তও বিলম্ব না করে শুরু করেন শুটিং। রাজনীতির পাশাপাশি ক্যামেরাটাও তিনি ভালোই বোঝেন তা স্পষ্ট হল আরেকবার। মেকআপ ম্যান বারবার টাচ আপ দিতে এলে কালারফুল মদন বলেন, "এত মেক আপ লাগে না। এত রঙচঙের দরকার হয় না আমাদের। দাঁড়িটা কামিয়ে নিলেই হয়ে যায়। সারাদিনে অনেক ছবি ওঠে এরকম।" উল্লেখ্য, এই মিউজিক ভিডিয়োতে নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় রুতভি ধর (শুভাঙ্কি) এবং জন ভট্টাচার্য। সঙ্গীত পরিচালক সম্রাট রায়। গান গেয়েছেন অন্বেষা দত্তগুপ্ত, সুপ্রতীপ ভট্টাচার্য। প্রযোজনা করেছেন সম্রাট মণ্ডল, অমিত বেরা, দ্বৈপায়ণ এম ৷

madan-mitra-speaks-on-music-video-ahead-of-durga-puja-2025-and-west-bengal-election
রুতভি-জনের সঙ্গে মদন মিত্র (ইটিভি ভারত)

ইটিভি ভারত শুটিংয়ের ফাঁকেই অল্প সময়ের জন্য কথা বলার সুযোগ পায় মদন মিত্রর সঙ্গে। তিনি বলেন, "এই মিউজিক ভিডিয়োর নায়ক নায়িকা জন এবং শুভাঙ্কির সঙ্গে আগেও কাজ করার সুযোগ হয়েছে আমার। দুজনেই খুব ভালো। আনন্দ পাচ্ছি।"

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে কতটা আশাবাদী? এই প্রশ্ন তুললে তিনি বলেন, "2026-এও আমরা 250 সিট নিয়ে আসছি। এটা মুম্বই নয়, এটা দিল্লি নয়। এখানে 'এসআইআর' 'টেসআইআর' কিছু হবে না। আমি আবারও বলব, হোয়াট বেঙ্গল থিঙ্কস টুডে ইন্ডিয়া থিঙ্কস টুমরো। হোয়াট মমতা থিঙ্কস টুডে আদার্স থিঙ্কস টুমরো। এটা বেঙ্গল। বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি। কোনও চান্স নেই কারওর আসার। আবার মমতাই আসবে।"

প্রসঙ্গত, কংগ্রেস এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি প্রধানমন্ত্রী চোর। এই প্রসঙ্গ তুললে মদন মিত্র বলেন, "মোদি তো চোরই।" কথা শেষ করে ফের শুটিংয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন তিনি। শট দেন পরিচালকের নির্দেশমতো। মেতে ওঠেন পুজোর আনন্দে। ছোটদের সঙ্গেও একটি দৃশ্যে পাওয়া যাবে মদন মিত্রকে।

For All Latest Updates

TAGGED:

DURGA PUJA 2025MAMATA BANERJEEBIDHANSABHA VOTE 2026মদন মিত্রMADAN MITRA DURGA PUJO SONG

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

GST ছাড়ের জের; 22 সেপ্টেম্বর থেকে কমছে দুধ-আইসক্রিম, ঘি-মাখনের দাম

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.