Exclusive- 26-এ মমতাই আসবে ! শুটিংয়ের ফাঁকে হুঁশিয়ারি মদনের

Exclusive- 26-এ মমতাই আসবে ! শুটিংয়ের ফাঁকে হুঁশিয়ারি মদনের
এই পুজোতে নতুন মিউজিক ভিডিয়োতে নজর কাড়লেন কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র। 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনে
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 19, 2025 at 10:13 AM IST
কলকাতা, 19 সেপ্টেম্বর: ভাদ্র মাস শেষ হয়েছে সবে। তাই পচা ভাদ্রের রেশ এখনও কাটেনি। বেলা গড়ালেই কাঠফাটা রোদ্দুরে নাজেহাল অবস্থা। এরই মাঝে ভবানীপুরের রূপনারায়ণ নন্দন লেনে ভোর 6টা থেকে চলছিল পুজোর মিউজিক ভিডিয়োর শুটিং। পরিচালক অংশুমান প্রত্যুষের পরিচালনায় এই পুজোতে আসছে নতুন মিউজিক ভিডিয়ো 'বলো দুগ্গা মায়ের জয়'। অতিথি শিল্পী হিসেবে নজর কাড়লেন কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র।
অতিথি শিল্পী হলেও তিনিই ছিলেন মিউজিক ভিডিয়োর অন্যতম আকর্ষণ। সব আগ্রহ উদ্দীপনা তাঁকে ঘিরেই। নির্ধারিত সময়ে হলুদ ধুতি-পাঞ্জাবি পরে শুটিং সেটে হাজির হন কালারফুল মদন মিত্র। এসেই পরিচালককে বললেন, "চলো তাড়াতাড়ি শেষ করো। এতক্ষণ এরকম একটা ছোট গলি আটকে শুটিং করা যাবে না। অনেক লোকের যাতায়াত এই রাস্তা দিয়ে।"
এক মুহূর্তও বিলম্ব না করে শুরু করেন শুটিং। রাজনীতির পাশাপাশি ক্যামেরাটাও তিনি ভালোই বোঝেন তা স্পষ্ট হল আরেকবার। মেকআপ ম্যান বারবার টাচ আপ দিতে এলে কালারফুল মদন বলেন, "এত মেক আপ লাগে না। এত রঙচঙের দরকার হয় না আমাদের। দাঁড়িটা কামিয়ে নিলেই হয়ে যায়। সারাদিনে অনেক ছবি ওঠে এরকম।" উল্লেখ্য, এই মিউজিক ভিডিয়োতে নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় রুতভি ধর (শুভাঙ্কি) এবং জন ভট্টাচার্য। সঙ্গীত পরিচালক সম্রাট রায়। গান গেয়েছেন অন্বেষা দত্তগুপ্ত, সুপ্রতীপ ভট্টাচার্য। প্রযোজনা করেছেন সম্রাট মণ্ডল, অমিত বেরা, দ্বৈপায়ণ এম ৷
ইটিভি ভারত শুটিংয়ের ফাঁকেই অল্প সময়ের জন্য কথা বলার সুযোগ পায় মদন মিত্রর সঙ্গে। তিনি বলেন, "এই মিউজিক ভিডিয়োর নায়ক নায়িকা জন এবং শুভাঙ্কির সঙ্গে আগেও কাজ করার সুযোগ হয়েছে আমার। দুজনেই খুব ভালো। আনন্দ পাচ্ছি।"
আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে কতটা আশাবাদী? এই প্রশ্ন তুললে তিনি বলেন, "2026-এও আমরা 250 সিট নিয়ে আসছি। এটা মুম্বই নয়, এটা দিল্লি নয়। এখানে 'এসআইআর' 'টেসআইআর' কিছু হবে না। আমি আবারও বলব, হোয়াট বেঙ্গল থিঙ্কস টুডে ইন্ডিয়া থিঙ্কস টুমরো। হোয়াট মমতা থিঙ্কস টুডে আদার্স থিঙ্কস টুমরো। এটা বেঙ্গল। বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি। কোনও চান্স নেই কারওর আসার। আবার মমতাই আসবে।"
প্রসঙ্গত, কংগ্রেস এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি প্রধানমন্ত্রী চোর। এই প্রসঙ্গ তুললে মদন মিত্র বলেন, "মোদি তো চোরই।" কথা শেষ করে ফের শুটিংয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন তিনি। শট দেন পরিচালকের নির্দেশমতো। মেতে ওঠেন পুজোর আনন্দে। ছোটদের সঙ্গেও একটি দৃশ্যে পাওয়া যাবে মদন মিত্রকে।